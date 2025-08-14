Perú

Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

El futbolista usó sus redes sociales para dar a conocer su decisión ante las declaraciones de la madre de sus hijos

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Christian Cueva envía carta notarial
Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

El futbolista Christian Cueva hizo pública la carta notarial que remitió a Pamela López, madre de sus hijos, en la que le exige una rectificación inmediata por las recientes afirmaciones sobre contactos con Paul Michael, actual pareja de López. La decisión la comunicó el 13 de agosto a través de sus redes, espacio que utilizó para exponer la postura de su defensa legal y detallar lo que considera un daño a su imagen personal y familiar.

Cueva relató que enfrentará el caso acompañado por el Estudio Jurídico Villaverde, quienes gestionan las acciones legales en su defensa. En la carta difundida, el deportista expuso su molestia al sentirse víctima de ataques y precisó que no ha intentado establecer comunicación alguna con Michael, ni directamente ni a través de terceros.

“Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna, directa, ni indirecta, a través de ninguna persona a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier afirmación que usted ha realizado en sentido contrario, es falsa, carente de toda objetividad probatoria”.
Pamela López revela misteriosas llamadas
Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael.

Cueva marca el tiempo: pedido de rectificación

El documento legal establece un procedimiento claro: Christian Cueva le da a Pamela López un plazo de 48 horas para emitir una rectificación pública, utilizando los mismos medios en los que realizó las declaraciones iniciales. Además, indica expresamente qué texto espera que se lea de forma íntegra.

“Rectificación a favor del señor Christian Alberto Cueva Bravo. En cumplimiento del ejercicio regular del derecho, cumplo con manifestar lo siguiente: que el señor Christian Alberto Cueva Bravo no ha tenido ningún tipo de relación personal conmigo, ni me ha enviado ningún tipo de mensaje directo, ni a través de terceros, a mí o a mi pareja actual. Asimismo, retiro todas mis declaraciones anteriores, las cuales carecen de sustento probatorio, y reconozco que las mismas fueron inapropiadas y podrían haber causado daño a su imagen personal y familiar”.

La exigencia de Cueva no termina ahí. También advierte a López que debe abstenerse de seguir “atribuyéndole hechos falsos”, especialmente si afectan su honor, reputación o a su núcleo familiar. Si la rectificación no se concreta en el tiempo establecido, informa que se reserva el derecho a iniciar acciones civiles.

Christian Cueva envía carta notarial
Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

Pamela López hizo pública esta polémica

El conflicto estalló tras las declaraciones de Pamela López en televisión, donde relató que durante una presentación de Paul Michael con la Orquesta Candela, el cantante habría recibido llamadas y mensajes por WhatsApp desde un número ecuatoriano, que atribuye al entorno de Cueva.

Explicó, además, que existen capturas de pantalla y audios que refuerzan su versión. “Sí se escucha la voz de Cueva; pero ya él antes escribió al compañero de Paul. Mandaron el mensaje para una vez y mi ‘Chavito’ lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último que sí llegué a escuchar la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, afirmó López.

Con capturas de pantalla y
Con capturas de pantalla y testimonios, el caso escaló en redes, polarizando a la audiencia entre apoyo a Pamela y críticas por ventilar el tema públicamente. (Amor y Fuego)

El episodio mantiene pendiente la reacción de Pamela López a la petición legal y la posibilidad de que el caso pase de la discusión mediática a una disputa judicial, si la rectificación no se realiza en las próximas horas.

Temas Relacionados

Christian CuevaPamela LópezPaul Michaelperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Perú: cotización de apertura del euro hoy 14 de agosto de EUR a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Día del Café Peruano con ingreso libre y degustaciones gratis: ¿Dónde y cuándo?

En el evento, participan 21 pequeños productores del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, provenientes de Ayacucho, Cusco y Junín, quienes exhibirán granos tostados y derivados para destacar la calidad de sus cultivos

Día del Café Peruano con

Precio del dólar con alza: Así abrió el tipo de cambio hoy 14 de agosto en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos valores

Precio del dólar con alza:

Gana Diario, resultados del miércoles 13 de agosto de 2025, por si te lo perdiste

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Gana Diario, resultados del miércoles

Alianza Lima vs U. Católica: día, hora y canal TV del partido en Quito por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ pudo dar el primer golpe en Matute y ahora intentará certificar el pase en el estadio Olímpico Atahualpa. Conoce los detalles del duelo

Alianza Lima vs U. Católica:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: vuelven a caer las

Mercados: vuelven a caer las acciones argentinas en medio de la tensión por las altas tasas de interés

Plan canje: entró al Congreso un proyecto que busca emular el programa de los´90 con rebajas de hasta 20% para comprar un 0 Km

El abogado de Contardi explicó los motivos por los que pidió su prisión domiciliaria: “Tiene circunstancias personales”

Raptó a una nena de 12 años, la subió a un tren y se hizo pasar por policía: terminó detenido

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 14 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
EEUU evalúa aumentar presencia de

EEUU evalúa aumentar presencia de misiles en Filipinas a medida que aumentan las tensiones en el Mar de China Meridional

El Festival de Cine de Toronto retiró un documental sobre el ataque de Hamás del 7 de octubre y desata polémica

Científicos desarrollan una pasta dentífrica hecha con cabellos que podría ser una opción para reparar los dientes

Candidatos de Bolivia cerraron sus campañas con promesas de recuperar la economía

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

TELESHOW
Denise Dumas celebró los 18

Denise Dumas celebró los 18 años de su hija Emma: “¡Sos todo lo que está bien en esta vida!"

Contó cómo conoció a su esposa y sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Son dos románticos”

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis