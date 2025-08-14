Christian Cueva envía carta notarial y pide rectificación a Pamela López por asegurar que llamó a Paul Michael

El futbolista Christian Cueva hizo pública la carta notarial que remitió a Pamela López, madre de sus hijos, en la que le exige una rectificación inmediata por las recientes afirmaciones sobre contactos con Paul Michael, actual pareja de López. La decisión la comunicó el 13 de agosto a través de sus redes, espacio que utilizó para exponer la postura de su defensa legal y detallar lo que considera un daño a su imagen personal y familiar.

Cueva relató que enfrentará el caso acompañado por el Estudio Jurídico Villaverde, quienes gestionan las acciones legales en su defensa. En la carta difundida, el deportista expuso su molestia al sentirse víctima de ataques y precisó que no ha intentado establecer comunicación alguna con Michael, ni directamente ni a través de terceros.

“Mi persona no ha enviado ningún mensaje de texto, audio o comunicación alguna, directa, ni indirecta, a través de ninguna persona a su pareja el señor Paul Michael. En este sentido, cualquier afirmación que usted ha realizado en sentido contrario, es falsa, carente de toda objetividad probatoria”.

Pamela López revela misteriosas llamadas y mensajes de Christian Cueva a Paul Michael.

Cueva marca el tiempo: pedido de rectificación

El documento legal establece un procedimiento claro: Christian Cueva le da a Pamela López un plazo de 48 horas para emitir una rectificación pública, utilizando los mismos medios en los que realizó las declaraciones iniciales. Además, indica expresamente qué texto espera que se lea de forma íntegra.

“Rectificación a favor del señor Christian Alberto Cueva Bravo. En cumplimiento del ejercicio regular del derecho, cumplo con manifestar lo siguiente: que el señor Christian Alberto Cueva Bravo no ha tenido ningún tipo de relación personal conmigo, ni me ha enviado ningún tipo de mensaje directo, ni a través de terceros, a mí o a mi pareja actual. Asimismo, retiro todas mis declaraciones anteriores, las cuales carecen de sustento probatorio, y reconozco que las mismas fueron inapropiadas y podrían haber causado daño a su imagen personal y familiar”.

La exigencia de Cueva no termina ahí. También advierte a López que debe abstenerse de seguir “atribuyéndole hechos falsos”, especialmente si afectan su honor, reputación o a su núcleo familiar. Si la rectificación no se concreta en el tiempo establecido, informa que se reserva el derecho a iniciar acciones civiles.

Pamela López hizo pública esta polémica

El conflicto estalló tras las declaraciones de Pamela López en televisión, donde relató que durante una presentación de Paul Michael con la Orquesta Candela, el cantante habría recibido llamadas y mensajes por WhatsApp desde un número ecuatoriano, que atribuye al entorno de Cueva.

Explicó, además, que existen capturas de pantalla y audios que refuerzan su versión. “Sí se escucha la voz de Cueva; pero ya él antes escribió al compañero de Paul. Mandaron el mensaje para una vez y mi ‘Chavito’ lo escuchó y se borró. No me dio tiempo de escuchar el último que sí llegué a escuchar la voz del padre de mis hijos, con voz aparentemente ebria”, afirmó López.

Con capturas de pantalla y testimonios, el caso escaló en redes, polarizando a la audiencia entre apoyo a Pamela y críticas por ventilar el tema públicamente. (Amor y Fuego)

El episodio mantiene pendiente la reacción de Pamela López a la petición legal y la posibilidad de que el caso pase de la discusión mediática a una disputa judicial, si la rectificación no se realiza en las próximas horas.