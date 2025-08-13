Perú

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por vida austera de sus hijos: “No le da pena verlos pasear en una lanchita de 5 soles”

La periodista lamentó que los niños no puedan disfrutar de sus vacaciones como antes, pese a que el futbolista es uno de los mejores pagados de su club en Ecuador

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Magaly Medina a Christian Cueva: “No tienes corazón si dejas que tus hijos vivan del canje de la madre”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la más reciente emisión de Magaly TV La Firme de este 12 de agosto, Magaly Medina volvió a poner sobre la mesa un tema que ha generado opiniones divididas: la situación económica y familiar entre Pamela López y su aún esposo, el futbolista Christian Cueva.

La periodista cuestionó la postura del jugador frente a la manutención de sus tres hijos, y defendió el esfuerzo de Pamela para darles lo mejor posible, aun recurriendo a canjes para cubrir sus necesidades y momentos de recreación.

“Pero hay algo que decir a favor de Pamela López”, comenzó Magaly, subrayando que, pese a las limitaciones, la madre intenta organizar actividades para que sus hijos disfruten sus vacaciones escolares. Según la conductora, Pamela, “de una manera bastante más módica”, busca que los pequeños tengan “cierto entretenimiento” y momentos de alegría, aunque no sean de alto costo.

Magaly Medina defiende a Pamela
Magaly Medina defiende a Pamela López y acusa a Christian Cueva de dejar a sus hijos “viviendo de canjes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, esto no es un capricho ni un lujo, sino algo fundamental para cualquier niño. “Son tres hijos, chicos en edad escolar. Los niños necesitan salir, comer un hot dog, un pollito a la brasa, una hamburguesita, una gaseosita, ir al parque, a los juegos infantiles”, comentó, describiendo esas experiencias simples pero importantes para su desarrollo emocional.

Sin embargo, recalcó que Pamela López no debería verse obligada a resolver todo a base de canjes o a llevar a sus hijos a actividades de apenas “cinco solesitos” cuando existe un padre que, por su trayectoria y contrato actual, tiene la capacidad económica de brindarles mucho más.

Magaly Medina defiende a Pamela
Magaly Medina defiende a Pamela López y acusa a Christian Cueva de dejar a sus hijos “viviendo de canjes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina critica actitud de Christian Cueva frente a sus hijos

En ese sentido, Magaly Medina criticó duramente la actitud de Christian Cueva, acusándolo de mantener una postura de represalia contra Pamela por los problemas en su relación. “Por la pelea con la madre está emperrechinado en no darle ni soltarle un sol. Porque cree que lo que le dé la madre se lo va a gastar. Esa es la manera en que funcionan la mayoría de los hombres machistas: usar el dinero como una manera de amarrar a la mujer y tenerla bajo control, como una venganza”, afirmó.

La conductora aprovechó para enviar un mensaje más amplio a su audiencia femenina: la importancia de la independencia económica. “Las mujeres tienen que ser independientes, tratar de ser independientes económicamente para que ningún miserable te venga a controlar lo que haces o dejas de hacer solo porque maneja la plata”, enfatizó.

Magaly Medina defiende a Pamela
Magaly Medina defiende a Pamela López y acusa a Christian Cueva de dejar a sus hijos “viviendo de canjes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Pero más allá de los mensajes de empoderamiento, la periodista hizo hincapié en el daño que esta situación le causa a los niños. “A mí me dan pena las criaturas. Eso es algo que al padre no le da pena. A Christian Cueva no le da pena ver a sus hijos paseando en una lanchita de cinco soles o viviendo del canje de la madre”, lamentó.

Para la periodista, un padre con recursos y amor por sus hijos debería actuar de otra manera: “Vas y dices: ‘No, vayan a mis hijos de vacaciones, anda, llévalos a todos lados, aquí está la plata’”.

Recordó además que el jugador no atraviesa una situación precaria: trabaja para un club en Ecuador y, según información de medios de ese país, es el mejor pagado del equipo. “No es lo que ganaba en sus mejores épocas, pero eso es producto de su carrera indisciplinada e irresponsable”, comentó.

Magaly Medina defiende a Pamela
Magaly Medina defiende a Pamela López y acusa a Christian Cueva de dejar a sus hijos “viviendo de canjes”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Asimismo, señaló que Christian Cueva vive en una de las mejores zonas de Guayaquil, lo que implica que al menos no paga alquiler y, por ende, podría destinar más recursos al bienestar de sus hijos. “Por lo menos debería tener para que esos niños, que han tenido sus vacaciones escolares, puedan disfrutarlas. Eso es ser un padre protector y proveedor. Cosas que Cueva no lo es”, sentenció.

El clima entre ambos sigue siendo tenso, con amenazas legales y cartas notariales que, en opinión de Magaly, solo agravan la distancia. “Pobres niños, no le da pena eso a este hombre. Eso no se aprende ni se enseña, lo traes desde casa. Depende del hogar en el que nazcas”, expresó.

Finalmente, la conductora concluyó con una reflexión sobre las heridas emocionales y las decisiones de vida: “Los traumas no te los quita ni una Pamela López ni una Pamela Franco, eso lo trabajas tú porque quieres ser mejor persona”.

