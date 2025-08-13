Perú

“Machu Picchu debe ser cuidado”: ministra defiende control de aforo en medio de polémica por venta presencial de boletos

Miles de turistas deben hacer largas colas y, en muchos casos, pasar la noche en Aguas Calientes para conseguir un boleto presencial en la ciudadela inca. La alta demanda ha elevado hasta en 100 % los precios de hospedaje y alimentación, generando sobrecostos que afectan la experiencia de viaje

Jazmine Angulo

Jazmine Angulo

Autoridades advierten que el turismo informal se aprovecha de la alta demanda para vender boletos falsos o con sobreprecio. (PCM)

En la más reciente conferencia del Consejo de Ministros, el tema de los boletos presenciales para Machu Picchu ocupó un lugar central. La problemática ha generado fricciones en el sector turístico y cultural, afectando la experiencia de miles de visitantes y poniendo en debate el sistema de acceso a uno de los destinos más emblemáticos del país.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, explicó que el ingreso a la ciudadela no solo debe garantizar una experiencia adecuada, sino también respetar el aforo permitido. Destacó que se trata de un patrimonio cultural que requiere un manejo responsable, y que cualquier medida debe orientarse a preservar su valor y sostenibilidad.

La titular de la cartera de Mincetur recordó que, en destinos internacionales de relevancia, el visitante debe asegurar su boleto con anticipación, y que Machu Picchu no debería ser la excepción. Señaló que actualmente se ofrecen alrededor de 5,650 entradas diarias, de las cuales mil se destinan a la venta presencial en el propio lugar y el resto mediante la web oficial.

La venta presencial, sin embargo, ha provocado que turistas deban esperar largas horas en colas, muchas veces sin garantía de conseguir un boleto. Esto obligó a algunos a pernoctar en Aguas Calientes, con gastos adicionales de hospedaje y alimentación que, según autoridades regionales, han duplicado su costo en los últimos meses.

La posición del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

La polémica por la venta
La polémica por la venta presencial de boletos para Machu Picchu fue uno de los puntos clave en la reciente conferencia del Consejo de Ministros. (Composición: Infobae)

Durante la conferencia, la ministra fue enfática al señalar: “El Ministerio de Cultura está haciendo todos los esfuerzos porque el ingreso a Machu Picchu sea una experiencia agradable… Sin embargo, hay que tener en consideración que destinos turísticos tan importantes como este tienen que ser cuidados. Y uno de los temas que debemos respetar es el aforo”.

Indicó que, para aliviar la congestión, se han adoptado medidas como la eliminación del sistema de “pre-ticket” que obligaba a los visitantes a realizar dos trámites para acceder a su entrada. Ahora, las personas pueden acudir directamente a comprar el boleto en las ventanillas, que han pasado de dos a cinco. Además, se implementó una cola virtual para informar en tiempo real sobre la disponibilidad, evitando esperas innecesarias.

A pesar de ello, reconoció que en algunos días, y con el fin de atender a quienes permanecían en la fila, se permitió la venta anticipada de boletos para el día siguiente. Esta práctica buscó evitar que los visitantes pierdan tiempo y recursos sin lograr su objetivo de ingresar a la ciudadela.

León aseguró que su sector mantiene comunicación constante con el Ministerio de Cultura para mejorar la gestión del acceso. “Lo que nos han venido informando es que sí se han visto mejoras en lo que es la atención de las entradas. Sin embargo, cualquiera de estos temas puede tener muchas más opciones… que nos permita no tener esas colas que se ven en algunos momentos para acceder a la ciudadela”, expresó.

La ministra también mencionó un estudio de carga que se encuentra en ejecución y que estaría listo entre finales de este año y principios del próximo. Este análisis permitirá definir si es posible aumentar el aforo diario sin comprometer la conservación del sitio. En función de sus resultados, podrían ofrecerse más entradas.

El impacto económico y la advertencia sobre el turismo informal

El aforo diario del Santuario
El aforo diario del Santuario Histórico ya no responde a la afluencia turística en temporada alta. El Ministerio de Cultura agotó las entradas virtuales hasta septiembre y los cupos presenciales se agotan cada mañana antes del mediodía. (Composición: Infobae / Captura de pantalla)

Mientras el Gobierno avanza con estos ajustes, la situación afecta directamente a los turistas y al comercio local. Rosendo Baca Palomino, gerente regional de Turismo de Cusco, indicó que muchos visitantes se ven obligados a permanecer más de un día en Aguas Calientes para conseguir un boleto, lo que incrementa su gasto. Según detalló, los precios de hospedaje y alimentación en la zona se han elevado hasta en un 100 %.

La ministra León advirtió además sobre los riesgos del turismo informal, que aprovecha la alta demanda para ofrecer entradas falsas o con sobreprecio. “Lo que sí queremos es primero que acudan a la web, separen sus entradas con anticipación, no se dejen engañar por el turismo informal o por empresas informales, que son las que a veces pueden engañar a los turistas”, enfatizó.

