Zully respondió a Carlos Cacho por hablar de su físico: “Yo vengo de un cono”

Zully respondió a Carlos Cacho por hablar de su físico

Zully, joven tiktoker peruana de 19 años, volvió a ser noticia tras aparecer la noche del sábado 9 de agosto en el programa ‘El reventonazo de la Chola’ y referirse a los comentarios que el estilista Carlos Cacho realizó sobre su físico en televisión nacional. La discusión se encendió cuando, pese al tono crítico de los comentarios, Zully optó por una postura distendida que descolocó a muchos en el público.

Durante el espacio de entretenimiento conducido por La Chola Chabuca, Zully habló sobre su paso por la farándula local y fue consultada sobre los dichos del reconocido maquillador. Lejos de evadir el tema, la creadora de contenido respondió de manera relajada y sin mostrar signos de disgusto.

“No (me incomodó) como he venido del cono, mi manera de vestir no es adecuada, pero yo estoy acostumbrada, a mí me gusta vestirme así”, dijo Zully ante cámaras, marcando un contraste con el tono de Cacho y la reacción común ante observaciones sobre el cuerpo.

La influencer criticó duramente que Cacho hable del cuerpo ajeno. “¿Qué tiene que decir un estilista sobre la figura de alguien? Ni que él tuviera el mejor cuerpo”, afirmó. (Instagram)

La tiktoker también aclaró que las palabras del estilista no alteraron su tranquilidad y que está conforme con su aspecto y estilo personal. “No me incomodó. Yo estoy feliz así”, agregó. De esta manera, la joven dejó claro que no piensa modificar su identidad ni sus preferencias por las opiniones de terceros.

La reacción de Zully, lejos de buscar mayor confrontación, evidenció una seguridad que fue destacada en redes sociales y diferentes espacios de opinión.

El episodio que motivó la consulta a Zully ocurrió a inicios de julio, cuando Carlos Cacho fue invitado a América Hoy, uno de los principales programas matutinos de la televisión peruana, para opinar sobre el look de personajes populares.

Al referirse a Zully, el estilista dejó de lado la ropa y estilos para centrarse de manera directa en la apariencia física de la joven.

“Me parece que se nota que se ha puesto. Siempre tiene polémica con su cuerpo ella. Me parece que las caderas no van con sus piernas. Se nota que hay mucha cadera para las piernas tan delgadas. No me gusta”, sostuvo en una primera intervención.

La empresaria puso en duda el lugar que ocupa Cacho en el mundo del estilismo actual. “Ya invierte en tu check azul, amigo”, le lanzó en clara alusión a su bajo perfil digital. (Facebook)

Estas declaraciones se viralizaron rápidamente, generando críticas en redes sociales hacia el tipo de opinión emitida por Cacho. Muchos usuarios señalaron que la participación debía enfocarse en el vestuario y la moda, no en rasgos físicos o cirugías, especialmente porque se trataba de una joven de 19 años que se encuentra en uno de sus primeros acercamientos a la televisión.

En una segunda aparición, América Hoy pidió al estilista que reconsiderara sus palabras y aclarara su postura. Cacho intentó justificar su comentario: “No fue nuestra intención ofender. Ni siquiera conozco a la señorita, solo comentamos desde un enfoque estético”.

Ante esto, Ethel Pozo, una de las conductoras del espacio, le respondió: “Pero se cruzó el límite”. Cacho insistió: “Hicimos un comentario que no teníamos para nada las ganas, ni mucho menos teledirigido para ofender a una persona, para mortificarla, porque no es nuestra intención”.

El diálogo puso en agenda el debate sobre la responsabilidad de los rostros públicos al emitir opiniones sobre el físico de terceros, en especial tratándose de mujeres jóvenes que recién ganan notoriedad en los medios.

De regreso en ‘El reventonazo de la Chola’, Zully no permitió que la polémica la afectara y reafirmó su comodidad con su imagen y decisiones de estilo. Su actitud fue vista como un ejemplo de templanza frente a los cuestionamientos mediáticos. En redes sociales, numerosos mensajes destacaron su capacidad para restar importancia a declaraciones ajenas y mantenerse fiel a sí misma.