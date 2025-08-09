Perú

Médicos del INSN Breña salvaron la vista a dos bebés prematuros que habían nacido con retinopatía

Especialista explica que en estos casos la retina se altera cuando recién se está formando, y que eso puede causar muchas alteraciones visuales durante su desarrollo

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Operan con éxito a dos
Operan con éxito a dos bebés prematuros para evitarles ceguera total .Foto: Andina

El Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña consiguió salvar la visión de dos bebés prematuros diagnosticados con retinopatía de la prematuridad (ROP), una enfermedad que afecta los ojos de recién nacidos antes de las 37 semanas de gestación y que puede provocar desprendimiento de retina y ceguera total.

Los dos pequeños pacientes, uno de Madre de Dios y otro de Loreto, requerían operaciones de emergencia debido al riesgo inminente de perder la vista. Las intervenciones, realizadas por el Servicio de Oftalmología, permitieron preservar la estructura y función visual en ambos casos.

Emir, nacido en Puerto Maldonado a las 28 semanas de gestación, fue trasladado desde el Hospital II Santa Rosa al INSN San Borja y posteriormente derivado al INSN Breña ante la urgencia del diagnóstico. El infante tenía retinopatía de la prematuridad en grado 4B en ambos ojos, lo que implicaba la amenaza de ceguera irreversible.

“La retina del niño estaba alterada cuando recién se está formando, y eso puede causar muchas alteraciones visuales durante su desarrollo. La oxigenación que es necesaria en la incubadora para que el recién nacido sobreviva puede causar ciertas alteraciones como es el desprendimiento de la retina”, explicó el Dr. Edwin López, retinólogo.

El equipo multidisciplinario realizó una vitrectomía de emergencia, una cirugía de alta complejidad que consistió en extraer sangre acumulada en el ojo y aplicar el medicamento Bevacizumab para la reconstrucción de la retina, previamente sometida a fotocoagulación láser. El retinólogo destacó el valor del procedimiento para evitar la pérdida de la visión y promover su independencia futura.

“Con la operación le hemos dado la oportunidad de que su retina pueda seguir creciendo y funcionar como debe ser. Un resultado más detallado tras la intervención quirúrgica se podrá conocer durante el desarrollo de su visión y cuando comience a movilizarse. Nosotros le estamos dando la oportunidad que pueda tener independencia”, indicó el especialista.

Casos críticos de retinopatía prematura reciben atención especializada

El segundo caso atendido fue el de una bebé de iniciales A.S.T., de 61 días de nacida y referida desde el Hospital Iquitos César Garayar García (Loreto), quien presentaba desprendimiento de retina en forma sectorial (grado 4A). El equipo médico optó por la aplicación de la técnica de fotocoagulación láser, procedimiento que sella los vasos sanguíneos anómalos en la retina y evita el avance hacia una pérdida total de la visión. La paciente recibió el alta médica, aunque deberá continuar con chequeos periódicos y rehabilitación visual. “Era una retina que no había desarrollado normalmente y para evitar un riesgo de desprendimiento de retina total se optó por ese tipo de cirugía”, mencionó el Dr. López.

Más de 2 mil bebés
Más de 2 mil bebés prematuros lograron recuperarse. (Foto: Minsa)

Según datos reportados por el INSN Breña, entre 2024 y julio de 2025 se han realizado aproximadamente 30 cirugías complejas en bebés prematuros con retinopatía de la prematuridad, con 12 casos de vitrectomía. Solo en 2025 se han practicado nueve intervenciones quirúrgicas de esta naturaleza. Esto demuestra la capacidad instalada del instituto para atender patologías oculares graves en pacientes neonatales y garantizarles la posibilidad de desarrollar visión funcional.

El equipo de Oftalmología, liderado por el Dr. Raphael Jaramillo Samaniego, también maneja otros cuadros graves, como traumas oculares abiertos y endoftalmitis, cuya evolución podría poner en riesgo la visión. El compromiso incluye la detección temprana, el tratamiento integral y la rehabilitación visual para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Finalmente, el Dr. Edwin López subrayó que entre los principales factores de riesgo para desarrollar retinopatía de la prematuridad se encuentran las infecciones durante la gestación y la lactancia materna inadecuada. La capacitación del personal de salud que atiende a prematuros es una prioridad para fortalecer la detección temprana y el abordaje integral de esta enfermedad.

Temas Relacionados

INSN BreñaBebés prematurosOperación ExitosaMinsaperu-noticias

Últimas Noticias

Cielo nublado y ráfagas de viento: así estará el clima en Lima hoy 9 de agosto, según el Senamhi

El organismo meteorológico recomienda a la ciudadanía mantenerse abrigada ante el descenso de temperaturas, especialmente en las primeras horas del día

Cielo nublado y ráfagas de

Víctor Zanabria nuevamente se va de viaje en plena ola de extorsiones y asesinatos a transportistas

Según una resolución ministerial, Zanabria estará en Brasil del 11 al 15 de agosto, acompañado por un general y dos coroneles, para participar en la Quinta Reunión Tripartita sobre la aplicación de la ley en ríos de la cuenca amazónica

Víctor Zanabria nuevamente se va

Los dos países asiáticos donde Perú ahora compra más juguetes para piñatas o ‘sorpresitas’

Los juguetes vendidos en paquetes “surtidos” han aumentado en importaciones al Perú, pero especialmente destacan dos naciones del Asia

Los dos países asiáticos donde

Corte de agua para este lunes 11 de agosto por más de 10 horas en estos distritos: conoce las zonas afectadas

Algunas áreas de Lima experimentarán una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a labores de mantenimiento y limpieza programadas en los reservorios

Corte de agua para este

Colgate ordena retirado de 3 millones de pastas dentales por riesgo a la salud: La mayoría ya se había vendido

Retirado del mercado. Indecopi informa que luego del anuncio del Digemid sobre las pastas dentales con fluoruro de estaño y la controversia de la marca en varios países, Colgate finalmente decidió sacar este producto

Colgate ordena retirado de 3
ÚLTIMAS NOTICIAS
Axel Kicillof habló sobre una

Axel Kicillof habló sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner en octubre: “No hay veto para nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo entre todos”

La entregadora del brutal crimen de Parque Chacabuco vuelve a la cárcel tras recibir la domiciliaria para “revincularse con su hijo”

Detuvieron en Barracas a dos hombres de nacionalidad peruana: tenían pedido de captura internacional y uno era buscado por abuso sexual de menores

El dólar después de octubre: a cuánto se iría la cotización luego de las elecciones

El oficialismo atribuye la derrota en Diputados a las elecciones y asegura que no se repetirá con los vetos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky dialogó con Starmer y

Zelensky dialogó con Starmer y Macron e instó a los aliados de Ucrania a tomar “medidas claras” para detener la invasión rusa

“La gran ola de Kanagawa” llegó a México: el icónico grabado deslumbra en el Museo Franz Mayer

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó para el domingo la reunión de urgencia sobre el plan de Israel para Gaza

COP30 en Belém: tensión diplomática entre los países más pobres y Brasil por los exorbitantes precios de los hoteles

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

TELESHOW
Thiago Medina habló de los

Thiago Medina habló de los rumores que lo vinculan con una ex Gran Hermano: “No estoy negado a nada”

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”