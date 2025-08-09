Perú

Asesinan a promotor de eventos en Trujillo: PNP lo señala como operador de lavado de dinero de ‘Los Pulpos’

La víctima, identificada como Diamílcar Pereda Ascote, es señalada como la persona que habría lavado dinero de la organización al dedicarse a los eventos sociales en el norte del país

Clara Giraldo

Una balacera registrada la tarde del viernes desató el pánico entre comerciantes, transeúntes y turistas en el centro histórico de Trujillo. El ataque, ocurrido aproximadamente a las 17:40 horas en la intersección de la avenida España con la calle Eguren, frente a una concurrida zona comercial de calzado, dejó como saldo la muerte de Diamílcar Pereda Ascote, de 39 años.

De acuerdo a la información policial, la víctima era conocida con el alias de ‘Jami’ y presuntamente estaba vinculada a la organización criminal “Los Pulpos”. Imágenes de cámaras de seguridad muestran cómo un hombre desciende de un automóvil negro con lunas polarizadas. Sin mediar palabra, se acerca a una camioneta cuatro por cuatro de placa S2A-897, estacionada sobre la vía pública.

El atacante dispara hasta seis veces directamente contra la ventana del conductor antes de regresar rápidamente a su vehículo y huir junto a un cómplice. Todo el ataque se perpetró en menos de cinco segundos, según el registro audiovisual.

Los disparos sorprendieron a decenas de personas que circulaban por el área. Las cámaras registraron cómo en cuestión de segundos los presentes corrían despavoridos para ponerse a salvo. Algunos intentaron auxiliar a la víctima mientras todavía presentaba signos vitales, pero las heridas resultaron mortales y poco después se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Personal de criminalística y agentes del Ministerio Público llegaron a la escena para iniciar las diligencias y proceder con el levantamiento del cuerpo. Varios casquillos quedaron regados en la vía, evidencia del violento ataque.

Detrás del ataque

Las primeras hipótesis manejadas por las autoridades señalan que el móvil habría sido un ajuste de cuentas o una venganza. La ferocidad del ataque y la precisión con la que fue ejecutado refuerzan esta teoría, ya que se trataría de un crimen dirigido, cometido durante plena luz del día y en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Fuentes policiales informaron que Pereda Ascote era investigado por presuntamente encargarse del lavado de activos de la organización criminal “Los Pulpos”, grupo delictivo cuyo cabecilla es Jhonsson Smit Cruz Torres, hijo de John Cruz Arce, quien recientemente recuperó su libertad.

Para las autoridades, la víctima operaba utilizando eventos artísticos y sociales como fachada para blanquear dinero ilícito, e incluso se ha identificado el logotipo de la organización en actividades recientes.

Representantes del Ministerio Público y especialistas en criminalística se encuentran a cargo de las pesquisas para identificar tanto al autor material del crimen como a su acompañante, a partir de las imágenes registradas por cámaras y testimonios de testigos presenciales.

Este hecho no es aislado, debido a que hace algunos días también se conoció el asesinato de Yaritza Leyva Castañeda, quien estaría vinculada a ‘Los Pulpos’. Sicarios interrumpieron la fiesta familiar que se organizaba en una vivienda de La Esperanza y acabaron con la vida de la joven madre. Anteriormente, ya había sido víctima de un atentado, pero salió ilesa, mientras que su pareja falleció.

Entre enero y junio de 2025, Trujillo registró 51 asesinatos, cifra inferior a los 70 del mismo periodo en 2024 y a los 79 de 2023. En todo 2024 hubo 119 homicidios, mientras que en 2023 se reportaron 154.

