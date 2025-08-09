Adulto mayor de 107 años habría sido sacrificado en ritual minero para aumentar la producción en La Libertad

Familiares de la víctima aseguran que el adulto mayor fue llevado a una planta procesadora y habría sido sacrificado como parte de un ritual para incrementar la producción. (Crédito: FB/Trujillo Limpio)

Un estremecedor caso ha conmocionado a la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, donde un adulto mayor de 107 años, identificado como Martín Narcizo Cruz, habría sido asesinado como parte de un ritual minero para incrementar la producción en una mina local. Según declaraciones de sus familiares al portal Trujillo Libre, el anciano fue sacado de su domicilio en el caserío de Oyón y llevado presuntamente vivo a la mina, donde perdió la vida en circunstancias aún por esclarecer.

La nieta de la víctima, Norma Bolaños Narciso, junto a Aydé Salvatierra, una familiar cercana, detallaron que tras el presunto sacrificio, el cuerpo de Martín Narcizo fue introducido en un saco cubierto con mineral y cargado en un volquete, que lo trasladó hasta una planta procesadora ubicada en el Parque Industrial de Trujillo.

“Lo han llevado vivo a la mina, ahí ha muerto mi abuelito, y de ahí lo han recogido ellos en un saco”, declaró una de las familiares, quienes exigen justicia y apoyo para localizar el cuerpo y darle una cristiana sepultura.

Adulto mayor habría sido sacrificado en ritual minero en la Libertad. (Crédito: FB: Captura video/@Trujillo Limpio)

Detienen al presunto responsable

La nieta de la víctima informó que las rondas campesinas capturaron al ingeniero de la mina a la que fue llevado el anciano, y que el detenido se encuentra declarando.

Por otro lado, el propietario de la planta procesadora de oro, Carlos Acevedo, quien tiene bajo su responsabilidad el Parque Industrial sector Sol Naciente, deslindó cualquier tipo de responsabilidad.

Este hecho ha generado gran indignación y conmoción entre la población local y la comunidad minera, donde aún persisten creencias y prácticas ancestrales relacionadas con rituales para aumentar la producción.

Anciano habría sido sacrificado en ritual minero. (Foto Infobae Perú/FB: @Trujillo Limpio)

Los familiares del adulto mayor han expresado su profunda preocupación por lo ocurrido y exigen una investigación exhaustiva para localizar el cadáver. Asimismo, hacen un llamado urgente a las autoridades para que actúen con prontitud y esclarezcan el crimen.

(Noticia en desarrollo)