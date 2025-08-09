Perú

Adulto mayor de 107 años habría sido sacrificado en ritual minero para aumentar la producción en La Libertad

Familiares de la víctima informaron que las rondas campesinas capturaron al ingeniero responsable de la mina donde el anciano habría perdido la vida

Marlon Carrasco Freitas

Por Marlon Carrasco Freitas

Guardar
Familiares de la víctima aseguran que el adulto mayor fue llevado a una planta procesadora y habría sido sacrificado como parte de un ritual para incrementar la producción. (Crédito: FB/Trujillo Limpio)

Un estremecedor caso ha conmocionado a la provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad, donde un adulto mayor de 107 años, identificado como Martín Narcizo Cruz, habría sido asesinado como parte de un ritual minero para incrementar la producción en una mina local. Según declaraciones de sus familiares al portal Trujillo Libre, el anciano fue sacado de su domicilio en el caserío de Oyón y llevado presuntamente vivo a la mina, donde perdió la vida en circunstancias aún por esclarecer.

La nieta de la víctima, Norma Bolaños Narciso, junto a Aydé Salvatierra, una familiar cercana, detallaron que tras el presunto sacrificio, el cuerpo de Martín Narcizo fue introducido en un saco cubierto con mineral y cargado en un volquete, que lo trasladó hasta una planta procesadora ubicada en el Parque Industrial de Trujillo.

“Lo han llevado vivo a la mina, ahí ha muerto mi abuelito, y de ahí lo han recogido ellos en un saco”, declaró una de las familiares, quienes exigen justicia y apoyo para localizar el cuerpo y darle una cristiana sepultura.

Adulto mayor habría sido sacrificado
Adulto mayor habría sido sacrificado en ritual minero en la Libertad. (Crédito: FB: Captura video/@Trujillo Limpio)

Detienen al presunto responsable

La nieta de la víctima informó que las rondas campesinas capturaron al ingeniero de la mina a la que fue llevado el anciano, y que el detenido se encuentra declarando.

Por otro lado, el propietario de la planta procesadora de oro, Carlos Acevedo, quien tiene bajo su responsabilidad el Parque Industrial sector Sol Naciente, deslindó cualquier tipo de responsabilidad.

Este hecho ha generado gran indignación y conmoción entre la población local y la comunidad minera, donde aún persisten creencias y prácticas ancestrales relacionadas con rituales para aumentar la producción.

Anciano habría sido sacrificado en
Anciano habría sido sacrificado en ritual minero. (Foto Infobae Perú/FB: @Trujillo Limpio)

Los familiares del adulto mayor han expresado su profunda preocupación por lo ocurrido y exigen una investigación exhaustiva para localizar el cadáver. Asimismo, hacen un llamado urgente a las autoridades para que actúen con prontitud y esclarezcan el crimen.

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

AsesinatoMineríaLa LibertadPNPperu-noticias

Últimas Noticias

Las 10 películas de Netflix en Perú para engancharse este día

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las 10 películas de Netflix

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Estas son las series mas

Perú vs Colombia EN VIVO: punto a punto por cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La selección nacional busca meterse entre los mejores cuatro equipos del certamen internacional. Para ello, debe vencer a las ‘cafeteras’, las cuales terminaron segundas en su grupo. Sigue todas las incidencias

Perú vs Colombia EN VIVO:

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

La ciudad costera es reconocida a nivel nacional por su clima cálido y sus moderados niveles de humedad durante gran parte del año

Conoce el pronóstico del clima

Pablo Sabbag descarta jugar por Sporting Cristal: “Si vuelvo a Perú, solo vestiría la camiseta de Alianza Lima”

El delantero sirio-colombiano que milita en el fútbol surcoreano se ha encomendado al cuadro ‘blanquiazul’ y desmiente los rumores sobre una posible negociación con el cuadro ‘celeste’

Pablo Sabbag descarta jugar por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Miami: un miembro

Tragedia en Miami: un miembro de la empresa dueña de la barcaza fue detenido varias veces por estafas

Detuvieron a un joven que realizó tres amenazas de bomba en Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza

Detectaron cuáles son las sustancias que originaron el olor nauseabundo en la Ciudad de Córdoba

Milei desafió al Congreso: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

Medidas económicas: Milei hizo dos anuncios clave para blindar el equilibrio fiscal y frenar el gasto

INFOBAE AMÉRICA
Un simulacro de un bloqueo

Un simulacro de un bloqueo chino a Taiwán reveló que Singapur sería un actor decisivo

Ante el avance ruso, Ucrania ordenó una evacuación obligatoria en 19 localidades de la región Donetsk

Reino Unido, Alemania, Italia, Australia y Nueva Zelanda rechazaron la expansión de la operación israelí en Gaza

La Corte Penal Internacional exigió al régimen de Nicolás Maduro “esfuerzos genuinos” para esclarecer casos de violaciones de derechos humanos

Pompeya y la historia desconocida de quienes regresaron después de la erupción

TELESHOW
Pampita mostró toda su admiración

Pampita mostró toda su admiración por Antonela Roccuzzo en Los 8 Escalones: “Está más linda que nunca”

La fuerte experiencia esotérica de Andrea Rincón: “Se me dieron vuelta los ojos y gritaba con otra voz”

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”

Un exsocio de Claudio Contardi contó cómo era la relación del empresario con Julieta Prandi: “Él la tenía sometida”

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas