Digna Calle vendió propiedades con sospechosas pérdidas millonarias y su esposo la justifica: “100 mil dólares no es nada”

La congresista Digna Calle, de Podemos Perú, realizó una serie de operaciones inmobiliarias atípicas que incluyen la venta de propiedades por montos inferiores a los precios originales de adquisición. Según un informe difundido este domingo por Cuarto Poder, estas transacciones involucran a su empresa familiar, Grupo Dafi Asociados, actualmente bajo investigación por presunto lavado de activos.

El dominical informó que, desde el inicio de sus funciones, Calle ha salido del país en 27 ocasiones, todas con destino a Estados Unidos, la más reciente entre el 3 y el 18 de julio. La legisladora aseguró que no percibe salario cuando se encuentra fuera del país, pero sí cuando retorna al Perú. “Tengo mis empresas, mi esposo trabaja y me mantiene. Siempre he tenido mi economía”, declaró.

El 3 de diciembre de 2019, la parlamentaria adquirió un departamento de más de 400 m² en la exclusiva zona de Cerros de Camacho, en Surco, por US$ 800 mil. El 1 de diciembre de 2022, ya como congresista, lo vendió a su propia empresa familiar por US$ 765 mil. Según Cuarto Poder, en junio de 2024 esa misma propiedad fue nuevamente vendida, esta vez a un tercero, por solo US$ 667 mil, lo que representa una pérdida superior a US$ 130 mil.

Consultada sobre la disminución en el valor del inmueble, Calle explicó que el auge del mercado inmobiliario ha llegado a su fin. “Si no la vendía, me iba a generar más gastos, preferí vender antes de seguir perdiendo. Ese dinero se está devaluando ahí”, dijo.

Digna Calle vendió varias propiedades por montos inferiores al precio de compra, acumulando pérdidas de hasta US$ 130 mil en algunos casos

Una operación similar ocurrió en Surco. En diciembre de 2019, la legisladora adquirió tres estacionamientos y un depósito por US$ 17 mil. Tres años después, en diciembre de 2022, los transfirió a su propia empresa por US$ 15 mil, y en junio de 2024, el Grupo Dafi los revendió por apenas US$ 13 mil.

En Lince, la congresista también protagonizó una operación controvertida. En julio de 2015, adquirió un departamento por US$ 105,163 a una vendedora que había comprado esa misma propiedad por solo US$ 15 mil. En marzo de 2023, Calle lo revendió a la misma propietaria por US$ 80 mil.

“Todas las propiedades han ido bajando y si yo no las vendo van a seguir bajando. Si fueras empresaria, sabrías cómo manejar el dinero, de qué forma. Todas las propiedades en Perú están bajando”, respondió al respecto.

Las transacciones se realizaron a través de su empresa familiar, Grupo Dafi Asociados, que también revendió los inmuebles a terceros

Propiedad de EE. UU.

Entre 2021 y 2022, Calle y su esposo, el regidor Aron Espinoza, también tuvieron una propiedad en Palm Beach, la cual decidieron poner en venta por US$ 690 mil, obteniendo una ganancia marginal de US$ 10 mil. “Para nosotros, 20 mil dólares o 100 mil dólares no es nada. Con respeto, no es nada. Nosotros, empresarios, todos los días generamos recursos”, replicó Espinoza, quien además es gerente del Grupo Dafi Asociados.

Por su parte, la congresista aseguró que todas sus operaciones son legales y que está dispuesta a ser investigada. “Me pueden buscar debajo del colchón. Investiguen todo, estoy llana a cualquier investigación. (...) Todo se está devaluando. Tener a un comprador que me pague 50 mil o 150 mil menos ya es lo mejor que puedo conseguir. ¿A quién le sobra la plata? Sería maravilloso que me sobre”, comentó antes de marcharse en su auto.