Magaly Medina se arrepiente de idealizar a Chechito: “Con sus lentes y sin tatuajes me compré su imagen”

Magaly Medina: "Chechito no era lo que parecía, caí en la trampa de su imagen".

En la reciente edición de su programa Magaly TV: La Firme, emitido este 31 de julio, Magaly Medina abrió su corazón ante las cámaras para confesar una de las decepciones más grandes que ha experimentado recientemente en su trabajo como entrevistadora.

La periodista reveló que se sintió ‘engañada’ por Chechito, el popular joven cantante de cumbia que, según sus palabras, proyectó ante ella una imagen completamente opuesta a la que ahora ve en los medios.

Todo ocurrió después de que el artista participara en su podcast ‘Ponte en cola’, un formato que ha ido ganando notoriedad y se posiciona como uno de los más vistos en YouTube.

Magaly comenzó agradeciendo a su audiencia por el respaldo masivo a su nuevo espacio digital. Recordó con entusiasmo a los personajes que han pasado por su set: desde Valentino, hasta el polémico Fabio Agostini, a quien, pese a sus aprensiones iniciales, terminó viendo con otros ojos. Sin embargo, fue al referirse a Chechito cuando su tono cambió radicalmente.

“Chechito, yo dije: qué chico, este es el hijo que todas quisiéramos tener”, comentó, aun con algo de desconcierto. Para ella, el joven cantante, de look limpio, sin tatuajes, con gafas y buena dicción, rompía con los estereotipos del típico músico de cumbia:

“Caballeroso, bien vestido, no es un cumbiambero de estos a los que estamos acostumbradas… mujeriego, borrachoso, que va tarde y nunca a sus shows, mal trajeados, con 50 mujeres y 20 hijos”.

La periodista confesó que esa imagen la sedujo y que creyó genuinamente en la persona que entrevistó. “Yo me compré su imagen. Me la compré completita”, dijo entre resignación y autocrítica.

Lo que vino después fue, para ella, una caída estrepitosa. “Sale del podcast y de pronto salen venezolanas trompeándose por él, ¿no? Dos, a falta de una, dos. Las dos asegurando que él les prometió amor eterno. Y yo dije… no, es que Chechito se me cayó. A mí. No hay que idealizar a veces”.

La conductora de ATV reconoció que, como ser humano, también se deja llevar por primeras impresiones, especialmente cuando alguien rompe con ciertos estigmas. Lo que más le dolió fue comprobar que había construido una imagen equivocada de una persona que, fuera del set, mostró otra cara al público.

Magaly Medina confiesa que Fabio Agostini le sorprendió su actitud

En contraste, Fabio Agostini, a quien ella misma ha calificado en el pasado como “tosco, envalentonado y patancete”, logró sorprenderla positivamente. “Siempre lo critiqué porque me parecía un hombre poco delicado con las mujeres, alguien que se desnudaba en cada show. Pero al conversar con él en el podcast, me dio otra impresión”, señaló.

Incluso reveló que algunas de sus amigas le escribieron para confesar que habían cambiado su percepción del español: “Solo lo veían como un tipo guapo, sin neuronas, pero ahora les cae mejor”.

Frente a las críticas que ha recibido por mostrar facetas más humanas de personajes muy cuestionados, Magaly fue clara: “Van a decir que le estoy lavando la cara a todos. El podcast mantequilla, ¿no? Pero no. Yo quiero hablar de la persona, no del personaje. A mí me gustaría ir a un podcast donde también pueda hablar como yo misma, sacándome el personaje”.

“Se me cayó, sí. Pero aprendí”, dijo finalmente la periodista, dejando en claro que hasta los más curtidos en la televisión pueden dejarse llevar por las apariencias. La diferencia es que ella, a diferencia de muchos, no tiene reparos en admitirlo frente a todo el país.

