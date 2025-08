Hijos de Christian Domínguez se preocupan tras grave accidente de la Gran Orquesta Internacional y Karla Tarazona tuvo que calmarlos. Video: Préndete / Panamericana TV

La madrugada del 31 de julio quedará marcada como una de las más tensas para Christian Domínguez y su familia. El bus que transportaba a la Gran Orquesta Internacional sufrió un accidente en su camino hacia la ciudad de Pasco, lo que provocó un gran susto entre los músicos, pero también una ola de preocupación entre sus seres queridos, especialmente sus hijos.

En medio de la emergencia, fue Karla Tarazona, su pareja y madre de uno de sus hijos, quien asumió el papel de comunicadora y tranquilizó a los menores al confirmar que su padre estaba con vida y fuera de peligro.

“De lo que se trataba era de venir a ayudar y no hacer más carga. Para eso tengo la responsabilidad de comunicar a la familia de él, a su mamá, a su hermano, de ver de qué forma comunicarle a los niños que papá estaba bien”, explicó Tarazona durante la emisión del programa ‘Préndete’.

La conductora viajó inmediatamente al lugar del accidente tras recibir la llamada de Christian cerca de las 4:15 a.m., y se encargó de calmar a sus hijos y al entorno más cercano del artista.

Una vez en el sitio del siniestro, Karla no dudó en documentar todo para dar seguridad a los pequeños. “Cuando llegué acá, yo les envié foto, les envié video y les dije que no se preocuparan, que no era más que solo golpe”, agregó, señalando que también hizo lo mismo con los familiares de los músicos que integran la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez se pronuncia tras accidente de Gran Orquesta Internacional | Facebook

Su intervención fue fundamental para evitar que la desinformación o los rumores causaran más angustia en la familia del cantante.

El accidente se produjo cuando el bus de la orquesta, que se dirigía hacia Pasco para cumplir con compromisos artísticos, se despistó en una vía de doble sentido. De acuerdo con la versión de Christian Domínguez, el hecho fue provocado por la imprudencia de otro conductor que invadió el carril del vehículo.

En ese intento de esquivar un impacto frontal, el chofer realizó una maniobra de emergencia que terminó con una de las llantas del bus cayendo en una cuneta, perdiendo estabilidad y generando momentos de terror entre los pasajeros.

Christian relató que todos los ocupantes del bus estaban dormidos cuando ocurrió el accidente. “Ese momento del accidente fue horroroso. Cuando pasó, todos estábamos dormidos, así que no sabíamos qué estaba pasando. Nadie estaba despierto. Sentimos que caíamos en línea recta, pensábamos que era un precipicio y solo estábamos esperando llegar al suelo, y colapsar. Sentimos el choque como a los 20 segundos”, expresó Domínguez conmovido durante una conexión en vivo con su programa.

Christian Domínguez cuenta instantes de terror que experimentó en accidente vehicular | Panamericana TV

Pese al susto y los golpes sufridos, ninguno de los miembros resultó con heridas de gravedad. El cantante agradeció la pericia del chofer y el apoyo inmediato de los conductores y transeúntes que se acercaron a prestar ayuda. “Hoy estamos bien y se lo debemos a Dios”, señaló con evidente emoción.

El respaldo incondicional de Karla Tarazona

La rápida reacción de Karla Tarazona fue decisiva para que el entorno de Christian Domínguez pudiera actuar con calma. Apenas recibió la llamada del cantante informándole del accidente, la conductora no dudó en tomar su auto y emprender viaje a Pasco. “Inmediatamente me levanté, agarré mi carro y le dije que estaba yendo para allá. Él me dijo que no vaya, pero yo soy así. Me demoré cuatro horas en llegar”, relató en vivo desde la zona del accidente.

Tarazona explicó que su presencia en el lugar le permitió constatar que todos los miembros de la agrupación estaban a salvo. “Uno no está tranquila hasta llegar al lugar y ver que las cosas realmente están bien. He podido ver a los chicos, todos aún asustados, golpeados”, contó. Además, destacó la ayuda de personas anónimas que asistieron al grupo tras el accidente: “Gracias a Dios hubo gente que los ha ayudado. Lo material se puede recuperar, la vida no”.

Karla también se encargó de contactar a la madre y al hermano de Christian para brindarles calma y evitar que se enteraran por la prensa. “Antes que se malinforme, comencé a comunicarme con ellos para decirles que solo estaban golpeados. Tuve que controlar mucho los nervios”, dijo.

Karla Tarazona se pronuncia luego que Christian Domínguez sufriera accidente | Panamericana TV

En medio de la conmoción, la Gran Orquesta Internacional no solo logró salir con vida del accidente, sino que se unió más como equipo. Dimas Ysla, uno de los integrantes del grupo, compartió entre lágrimas un mensaje que evidenció el trauma vivido: “Nos acabamos de accidentar. Hemos tenido un percance automovilístico en el bus. Todo fue tan rápido. Estamos vivos, gracias a Dios, que es lo más importante. Lo material se recupera. Gracias Dios”.

Domínguez, por su parte, envió un mensaje grabado a sus seguidores, familiares y medios, en el que remarcó la importancia de valorar la vida. “Este video es para darle tranquilidad a nuestras familias. Decirles que estamos bien, estamos golpeados sí, pero estamos vivos”, expresó.