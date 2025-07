Pamela López responde con firmeza a quienes la critican y tildan de vaga: “Yo trabajo de todo, a mí nadie me paga nada”

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, decidió pronunciarse con fuerza frente a los ataques que ha recibido en redes sociales. A través de sus historias en Instagram, la trujillana respondió a los usuarios que la califican de “vaga” y aseguró que todo lo que tienen sus hijos es fruto de su esfuerzo. "Yo trabajo de todo, a mí nadie me da, no me dan nada", afirmó, visiblemente indignada por los comentarios ofensivos.

Sus declaraciones coinciden con el nuevo episodio en el proceso legal que mantiene con el jugador de Emelec, donde su defensa solicita más de 60 mil soles mensuales de pensión alimenticia. La suma, que busca cubrir los gastos de sus tres hijos, se encuentra en proceso de evaluación por las autoridades judiciales. López, en tanto, dejó en claro que no recibe ayuda económica del deportista desde hace más de un año.

Pamela López enfrenta críticas y defiende su trabajo

En una serie de publicaciones en redes sociales, Pamela López se dirigió a quienes cuestionan su estilo de vida y la acusan de no trabajar. Lejos de quedarse en silencio, respondió con contundencia, explicando que se las arregla sola para cubrir todos los gastos de sus hijos.

“No entiendo por qué me dicen vaga, ¿me mantienen?, o saben cómo vivo, si yo no percibo manutención hace un año, ¿cómo comen mis hijos?“, manifestó.

La esposa de “Aladino” enfatizó que sus hijos siguen disfrutando del mismo estándar de vida a pesar de no recibir ayuda económica de su padre. “Mis hijos siguen teniendo el mismo estándar de vida, yo sigo con mis uñitas, con mi cabellito (bien arreglado), mis hijos siguen bien vestidos. A mí no me cae el dinero del cielo”, expresó, dejando en claro que los ingresos provienen exclusivamente de su trabajo.

Frente a las comparaciones con Pamela Franco, actual pareja del futbolista, López lanzó una frase cargada de ironía: “Tienen mi número, ¿me yapean 280 soles?, cómo existe ese milagro”. Así, marcó distancia con quienes creen que depende económicamente de terceros.

López recalcó que se esfuerza por generar ingresos, sin importar la actividad. “Saben cómo se hace para generar, para comprarle a mis hijos el uniforme, para pagar la inscripción, para comprar sus bebidas, sus loncheras, sus comidas”, explicó. Finalmente, sostuvo: “Yo veo la forma de salir adelante por el bienestar de mis hijos y el mío”.

López pide más de S/ 60 mil mensuales para manutención de sus hijos

Hace algunas semanas, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, reveló en el programa ‘Amor y Fuego’ que han solicitado al Poder Judicial un monto superior a los 60 mil soles mensuales como pensión de alimentos. La cifra incluiría todos los gastos necesarios para garantizar el bienestar de los tres menores: alimentación, educación, vestimenta, salud y actividades extracurriculares.

La defensa legal indicó que el monto puede parecer elevado, pero está sustentado en las necesidades reales de los niños y en el nivel de vida que llevaban cuando la pareja aún convivía. “Algunos les parecerá mucho y a otros poco. Esta cifra incluye todo”, explicó Sasieta.

Además, la abogada sostuvo que Pamela López no cuenta con un ingreso fijo ni formación profesional. “Ella siempre se dedicó a su casa y no tiene educación superior, tampoco ningún arte. Lo que gana los fines de semana no es siempre”, puntualizó, en alusión a los eventos en los que Pamela ha participado como animadora.

Respecto al salario de Christian Cueva, los conductores del programa señalaron que el futbolista gana aproximadamente 25 mil dólares mensuales. Si la pensión solicitada fuera aprobada, equivaldría a más del 60% de sus ingresos, lo cual está contemplado dentro del margen permitido por la ley peruana.

El proceso judicial sigue en curso

Aunque aún no existe una sentencia firme, la justicia dispuso una pensión provisional de 12 mil soles mensuales, la cual, según Sasieta, Cueva no ha cumplido completamente. En respuesta, el entorno del futbolista presentó recibos de pagos de colegiaturas, movilidad y vivienda consignados a través de una cuenta judicial. Sin embargo, Pamela asegura que esos fondos no están a su disposición directa.

El conflicto entre López y Cueva se extiende más allá de lo económico. En agosto de 2024, ella presentó una denuncia por violencia física y psicológica contra el jugador, lo que derivó en medidas de protección otorgadas por la Corte de Lima: prohibición de acercamiento, patrullaje constante, botón de pánico y terapia obligatoria. Este hecho motivó la separación temporal de Cueva del Club Cienciano, donde jugaba en ese momento.

Posteriormente, en octubre, el futbolista denunció a Pamela por presunto maltrato, pero la Fiscalía archivó la acusación por falta de pruebas. A inicios de 2025, la madre de familia denunció también el incumplimiento reiterado del pago de la pensión alimenticia.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es la tenencia de los hijos. A comienzos de 2025, el padre de Christian Cueva solicitó la custodia de sus nietos, argumentando que necesitaban estabilidad emocional. Pamela López, por su parte, pidió que el régimen de visitas fuera restringido, autorizando solo encuentros mensuales supervisados de dos horas, salvo en fechas especiales.

Esta solicitud fue cuestionada por la familia del futbolista, que la consideró excesiva. Sin embargo, la madre defendió la medida como una forma de proteger el entorno emocional de sus hijos ante la inestabilidad generada por la ausencia de su padre y la exposición pública de sus conflictos.