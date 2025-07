Melissa Klug aclara si está embarazada de Jesús Barco tras sufrir náuseas en programa en vivo: “¿Viene el séptimo hijo?”

¿Séptimo bebé en camino? Melissa Klug responde entre risas a los rumores de un nuevo embarazo. Infobae Perú / Captura: Latina

Durante una reciente entrevista televisiva, Melissa Klug fue protagonista de un momento que despertó especulaciones y revuelo en redes sociales. La empresaria chalaca vivió una inesperada situación antes de ingresar al set del programa ‘Ponte en la cola’.

El episodio encendió las alarmas de quienes la acompañaban en la producción, pues habría sufrido fuertes náuseas y solicitado una pastilla para aliviar el malestar. De inmediato, el rumor sobre un posible séptimo embarazo empezó a correr, con el nombre de Jesús Barco, su actual pareja.

Todo ocurrió minutos antes del inicio de la grabación. Ricardo Rondón, conductor del espacio, fue quien no dudó en revelar el incómodo instante frente a las cámaras.

“¿Te sientes bien ahorita? ¿No quieres otra pastilla? Pidió un Gravol antes de la entrevista, estaba con náuseas. Nos pidió la pastilla. Le dio mareos, le dio náuseas. ¿Es verdad que pediste una pastilla, no? Vamos por el séptimo”, expresó, en tono jocoso, pero dejando en el aire una posibilidad que, por la reacción de Melissa, muchos interpretaron como un indicio real.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ no pudo contener la risa ante la inesperada exposición. Con una sonrisa nerviosa, respondió con picardía: “Estoy bien. Sí, pedí la pastilla, es que me cayó mal el desayuno. Es que estoy embarazada”, soltó, entre bromas, desatando una ola de sorpresa entre los presentes.

Melissa klug desmiente embarazo y la posibilidad de tener más hijos

Por unos segundos, el ambiente se llenó de expectativas, pero la empresaria se encargó de desmentir los rumores al instante: “No, mentira, me sentía mal de verdad”. Sin embargo, más allá de la anécdota, lo que llamó la atención fue la serenidad y claridad con la que Melissa Klug abordó el tema.

Aprovechando la coyuntura, fue directa sobre su presente familiar y las posibilidades de agrandar la familia con su pareja. “Con Cayetana estamos bien. Es una decisión. Yo ya tengo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no, no deseo”, afirmó con firmeza, dejando entrever que, aunque no cierra del todo las puertas, no está en sus planes inmediatos convertirse en madre nuevamente.

Este episodio se suma a la larga lista de momentos espontáneos que han acompañado a Melissa en su recorrido por los medios. Su vida, marcada por episodios personales y familiares muy públicos, ha sido siempre seguida con atención por sus seguidores, quienes no solo la admiran como figura mediática, sino también como madre de una familia numerosa que ha sabido mantener su independencia y carácter.

En más de una ocasión, la empresaria ha compartido que la maternidad ha sido una de las experiencias más importantes y desafiantes de su vida. Con seis hijos, entre ellos la pequeña Cayetana, fruto de su relación con Jesús Barco, Klug ha mostrado que su prioridad está en brindar estabilidad y amor a su entorno familiar. Por ello, su declaración de no querer más hijos “por ahora” fue recibida con comprensión y respeto por parte de sus seguidores.

Cabe recordar que su historia con el futbolista ha estado rodeada de atención desde el inicio. La diferencia de edad entre ambos fue, en su momento, blanco de comentarios, pero con el tiempo, la pareja demostró que su vínculo va más allá de los prejuicios. En diversas entrevistas, Melissa ha destacado el apoyo y madurez del futbolista, y cómo juntos enfrentan los desafíos de la vida en pareja y la crianza.

