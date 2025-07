Magaly Medina destruye a Ethel Pozo tras tenso cruce con Carlos Cacho: “A veces es la última rueda del coche y otras la hija de la dueña”

Magaly Medina tilda de "sobona" a Ethel Pozo: "Lavándose las manos siempre". Video: Magaly TV La Firme.

Esta semana, la polémica volvió a instalarse en el set de ‘América Hoy’ luego de un incómodo enfrentamiento entre Ethel Pozo y Carlos Cacho. El intercambio, cargado de tensiones disfrazadas de ironía, se dio en medio de un segmento aparentemente ligero, pero que evidenció una vez más la falta de sintonía entre ambos personajes.

Las reacciones frente al hecho no se hicieron esperar y Magaly Medina comentó el tema en su programa ‘Magaly TV: La Firme’, donde no dudó en lanzar duros cuestionamientos contra la conductora, aunque no es la primera vez que lo hace.

La crítica de Magaly: “Es el típico gesto de las moscas muertas”

Durante la más reciente edición de su programa, Magaly Medina se mostró especialmente crítica con el rol que desempeña Ethel Pozo en la conducción de ‘América Hoy’, tras la aparición de Carlos Cacho en el set. La periodista señaló que la incomodidad de Pozo fue evidente, y consideró inapropiado el modo en que manejó su desacuerdo con la participación del estilista.

Magaly Medina critica duramente a Ethel Pozo luego de ver el cruce de palabras que tuvo con Carlos Cacho. Video: Magaly TV La Firme

“Es el típico gesto de las moscas muertas. Uno, en una producción, tiene que asumir su rol al estar al frente. Ella es la última rueda del coche para ciertos asuntos, pero para otros es la hija de la dueña de la productora. Qué tal manera de marcar diferencias y decirlo al aire”, comentó Medina, cuestionando la aparente contradicción entre la posición que Ethel tiene en el programa y la forma en la que ejerce su autoridad en pantalla.

Magaly también acusó a la conductora de evitar posicionamientos contundentes en temas polémicos, sugiriendo que prefiere mantenerse al margen para no afectar sus vínculos personales.

Ethel Pozo y Carlos Cacho vuelven a enfrentarse en ‘América Hoy’: “Tú eres la sádica”. Video: TikTok @cortostv

“Ella lo hace por quedar bien con sus amigos. Por eso es que nunca hace los comentarios, la crítica, nunca alza su voz para nada. Por eso contratan a una mona con metralleta, porque ellos marcan distancia y dicen que es su opinión, pero eso lo tienen bien dirigido”, añadió, haciendo una alusión indirecta a Janet Barboza.

Tensión al aire entre Carlos Cacho y Ethel Pozo: “Tú eres la sádica”

El nuevo capítulo del conflicto entre Ethel Pozo y Carlos Cacho se produjo durante la participación del estilista en el segmento de moda de ‘América Hoy’. Desde el inicio de su intervención, se notó un clima incómodo, que escaló rápidamente cuando Cacho soltó una frase cargada de ironía: “Tú eres la sádica”, le dijo a Pozo, entre risas, aunque con un tono que no pasó desapercibido.

La respuesta de Ethel fue inmediata. Con visible molestia, aclaró que no había sido ella quien autorizó la presencia del estilista en el programa. Sin embargo, Cacho insistió: “Pero tú eres la cabeza del programa”, apuntando directamente a los comentarios que la vinculan con la dirección del espacio, debido a que su madre, Gisela Valcárcel, es la productora general.

Ethel, en tono sarcástico, respondió: “Uyyy ¿ves? Entonces, voy a ser responsable esta mañana. Carlos Cacho, me pongo a tu costado. Dice que soy la cabeza, que yo lo he invitado”. Aunque el diálogo fue adornado con bromas, la tensión entre ambos era evidente.

“No, Carlos, porque tú me traes muchos problemas. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices”, agregó Pozo en otro momento del programa, dejando clara su postura frente a los frecuentes comentarios polémicos del estilista sobre figuras del espectáculo.

Ethel Pozo y Carlos Cacho protagonizan tenso enfrentamiento en vivo por comentarios sobre Zully. Video: América Hoy

Ethel y Cacho: Un antecedente con la tiktoker Zully

Este no es el primer enfrentamiento entre Pozo y Cacho. Días antes, ambos protagonizaron otro intercambio en vivo a raíz de los comentarios que el estilista realizó sobre el cuerpo de la influencer Zully. El segmento generó una fuerte ola de críticas en redes sociales, acusando al programa de traspasar los límites del respeto.

Durante ese episodio, Cacho intentó defenderse: “No fue nuestra intención ofender. Ni siquiera conozco a la señorita, solo comentamos desde un enfoque estético”. Sin embargo, Ethel interrumpió con firmeza: “Pero se cruzó el límite”, marcando distancia con el enfoque del estilista.

Cacho insistió en su defensa: “Hicimos un comentario sin la intención de ofender, de mortificar, porque no es nuestra intención”. Pese a sus palabras, la incomodidad en el set era evidente. Pozo asumió parte de la responsabilidad: “Podemos aceptarlo. Yo no me di cuenta, no te paré”. Ante esto, el estilista pidió la palabra: “Déjame terminar”, pero la tensión ya había estallado.

Ethel Pozo y Valeria Piazza en contra de los análisis de Carlos Cacho. Video: TikTok @farandulatv.pe

Valeria Piazza, otra de las conductoras del espacio, también intervino para señalar su desacuerdo con los comentarios vertidos: “Yo sí me di cuenta, yo dije: ‘No estamos comentando el cuerpo, estamos comentando el look’. Y creo que es muy diferente decir ‘por tu tipo de cuerpo te queda mejor este vestido’ a criticar directamente el cuerpo de alguien”, opinó.

La controversia alcanzó incluso a figuras ajenas al programa. Alejandra Baigorria fue una de las voces que se sumó a las críticas contra Cacho, escribiendo en sus redes: “Tu salón está fuera de tendencia”, cuestionando su autoridad para opinar sobre la apariencia de otras personas.