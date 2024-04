Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por no visitar el parque Sinchi Roca tras pelea con Natalie Vértiz: “Falsa y patética”

Magaly Medina le pidió a Ethel Pozo que no se haga la pobrecita y sea agradecida porque nació en cuna de oro.

En la edición del 15 de abril de Magaly TV La Firme, Magaly Medina se refirió al enfrentamiento que han protagonizado Ethel Pozo y Natalie Vértiz. La conductora criticó fuertemente a la hija de Gisela Valcárcel, por tomar en serio una broma sarcástica de la esposa de Yaco Eskenazi.

Todo empezó cuando el sábado 13 de abril, Natalie Vértiz bromeó con la promoción de ‘América Hoy’, donde las conductoras se muestran sorprendidas por entrar a la casa de Jefferson Farfán.

“Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo”, indicó Natalie Vértiz, quien aprovechó para bromearle con una crítica que hizo contra Yaco Eskenazi cuando habló de su viaje a Disney.

Ethel Pozo reprochó a Yaco Eskenazi por hablar del ‘fast pass’ (pase libre) que no pudieron pagar con Natalie Vértiz para sus hijos en su último viaje a Disney World, donde llevó a sus hijos y la nana. Para la conductora de ‘América Hoy’ no era prudente hablar de ello porque no era la realidad que vivían muchos.

“He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa, mi amiga Ethel”, comentó de manera sarcástica.

Ethel Pozo no tomó a bien estas palabras y llamó mentirosa a Natalie Vértiz. Asimismo, indicó que su amistad con Yaco Eskenazi y su esposa había terminado, a menos que la modelo le pida disculpas públicas.

Magaly Medina cuestionó a Ethel Pozo por no llevar a sus hijas al parque Sinchi Roca.

Magaly Medina le pidió a Ethel Pozo que sea agradecida con su realidad

Para Magaly Medina, Ethel Pozo estaba dando un espectáculo ‘patético’ al mostrarse ofendida de su supuesta amiga. Asimismo, no dudó en llamarla ‘moscamuerta’, pues estaba haciendo un melodrama por sentido.

“La ‘moscamuerta’ creó todo un melodrama turco con mezcla de mexicana y venezolana, le faltaron las lágrimas para coronar toda esta historia... es patético, es espectáculo que ella ha dado”, dijo la conductora de ATV.

La periodista indicó que mientras Ethel Pozo critica, está disfrutando en la casa de playa de su madre Gisela Valcárcel, en su yate. La animadora le cuestionó por qué no lleva a sus hijas al parque Sinchi Roca, como lo hacen muchos peruanos. En lugar de hablar de la realidad del país, Magaly Medina le pidió que sea agradecida con la vida acomodada que le tocó, pues nació en cuna de oro y se forjó una carrera televisiva por ser hija de Gisela Valcárcel.

“Tampoco es la realidad de todos los peruanos tener una madre que se llame Gisela Valcárcel, haber nacido en cuna de oro”, indicó la comunicadora.

“Ethel, tener una casa en Naplo con muelle propio, pasear en bote por los balnearios del Perú no es la realidad de los peruanos así que no vengas a darte golpes de pecho porque primero hay que mirar en casa, hay que dejar de mirar la paja en el ojo ajeno y primero miremos la viga en el propio”, acotó.

Saca cara por Natalie Vértiz

En otro momento, Magaly Medina resaltó la carrera de Natalie Vértiz, pues hasta la fecha ha tenido una trayectoria fuera de escándalos y cuenta con un matrimonio estable. La periodista señaló que Ethel Pozo debe sentir envidia de lo bien que le va a la exreina de belleza con Yaco Eskenazi.

“Natalie Vértiz que no se mete con nadie, que es una de las personas que mantiene una altura difícil de mantener en este medio. No es liera, no es problemática, que mantiene una carrera impecable. Es una chica que ha sabido manejar su carrera de una manera limpia. No sé de dónde Ethel vio fantasmas y creó una bronca que le ha traído más antipatía que simpatía”, indicó Magaly Medina, quien no tuvo reparo en llamar “patética y falsa” a Ethel Pozo.