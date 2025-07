Confirma suspensión de clases el 24 y 25 de julio: Conoce los colegios no atenderán, según El Peruano

El Día del Policía Escolar rinde homenaje a una figura formativa en las escuelas, nacida del esfuerzo por educar en ciudadanía desde las aulas. (Andina)

Muchos padres de familia se preguntan si se adelantaron las vacaciones escolares. La duda surgió luego de que se declararan no laborables los días 24 y 25 de julio en la provincia de La Convención, en Cusco. Frente a ello, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Gerencia Regional de Educación del Cusco confirmaron la suspensión de clases en todos los colegios públicos de educación básica de esta jurisdicción.

La medida, oficializada mediante el Decreto de Alcaldía N°004-2025-MPLC/A y publicada en el diario El Peruano, responde a la celebración por los 168 años de creación política de la provincia, así como a las actividades por Fiestas Patrias.

Con ello, los estudiantes de inicial, primaria y secundaria podrán disfrutar de un descanso anticipado, aunque las horas de clase perdidas deberán recuperarse en fechas posteriores. Cada institución educativa será responsable de reprogramar las sesiones y mantener el cumplimiento del calendario escolar 2025.

La suspensión busca facilitar la participación de la comunidad educativa en desfiles, actos cívicos y otras actividades culturales organizadas con motivo del aniversario. Sin embargo, la disposición solo se aplica dentro de la provincia de La Convención y no incluye a universidades, institutos ni a otras provincias de la región Cusco, donde las clases continuarán con normalidad, salvo durante los feriados nacionales del 28 y 29 de julio.

En cuanto al sector laboral, el descanso es obligatorio únicamente para los trabajadores del sector público. En el caso del sector privado, la aplicación de estos días no laborables dependerá de un acuerdo con los empleadores, ya que podría requerir compensación de horas.

Feriados y días no laborables de julio 2025

Durante julio, el calendario peruano contempla varios días de descanso entre feriados oficiales y días no laborables, medida adoptada para incentivar el turismo interno y favorecer la unión familiar.

Para 2025, el Gobierno oficializó como feriados el miércoles 23, lunes 28 y martes 29 de julio. El 23 de julio celebra en el Día de la Fuerza Aérea del Perú y es feriado nacional en honor al Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales. La disposición se encuentra vigente desde julio de 2023.

El lunes 28 se celebra el aniversario de la independencia del Perú, mientras que el martes 29 es la celebración de Fiestas Patrias. Estos días tienen carácter de feriado nacional obligatorio, beneficiando a trabajadores de los sectores público y privado, estudiantes de todos los niveles y a la administración pública en su conjunto.

A estos feriados se suman otros días no laborables que el Ejecutivo oficializa con el fin de generar periodos de descanso prolongados o “puentes”, los cuales buscan fomentar el turismo y favorecer la economía local.

La diferencia fundamental entre feriado y día no laborable radica en la obligatoriedad y la compensación. Mientras que los feriados son de cumplimiento obligatorio para todos los trabajadores, los días no laborables suelen regir de manera específica para el sector público, aunque las entidades privadas pueden sumarse a la medida previo acuerdo entre empleador y trabajador, quienes deberán pactar la forma de compensar las horas no trabajadas.

¿Cuál es la diferencia entre un día feriado y uno no laborable? No es lo mismo

La legislación peruana permite a las empresas privadas adoptar estos días de manera voluntaria, con la condición de que el tiempo no laborado se compense posteriormente. Por ello, muchas compañías optan por operar normalmente, aunque algunas eligen adherirse para brindar un descanso adicional a sus empleados.

¿Recuperación de clases los sábados?

Durante el año escolar 2025, la recuperación de clases los sábados se perfila como una medida necesaria en diversas instituciones educativas, tras el aumento de feriados y días no laborables oficiales en Perú. De acuerdo con el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), esta decisión responde a la necesidad de cumplir con las horas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación y evitar que los aprendizajes de los estudiantes se vean afectados por los frecuentes periodos de suspensión de actividades.

El Sutep informó que la recuperación de jornadas y la extensión de clases a los sábados permitirá mantener la continuidad pedagógica, a la vez que busca garantizar que los contenidos del currículo escolar sean cubiertos en su totalidad. Diversos representantes del sector señalaron que los acuerdos para implementar clases los sábados pueden variar según cada región y dependerán de la coordinación entre las autoridades educativas locales y las direcciones de los colegios. En algunos casos, la recuperación incluye actividades académicas presenciales y en otros, el uso de plataformas virtuales y trabajos complementarios.