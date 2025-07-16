Regidora de la MML sobre cómo serán las estaciones del tren Lima-Chosica: “una plataforma con cuatro parantes y unos vidrios”

Regidora explica por qué la Municipalidad de Lima pagó la reparación y traslado de los trenes Caltrain. Foto: composición captura Canal N/MML

La regidora Roxana Rocha afirmó, en contra de la opinión del Ministerio de Transportes, la recepción y futura puesta en funcionamiento de los trenes donados por la empresa Caltrain para la ruta Lima - Chosica, no se trató de una improvisación, sino que fue planificada por la Municipalidad de Lima y el alcalde Rafael López Aliaga.

“Acá no hay ninguna improvisación, había una planificación. Primero había que traer los trenes para luego entrar en la segunda etapa. No tiene ningún sentido llevar a cabo un concurso público si no los tenemos en Lima”, señaló durante una entrevista en RPP.

La funcionaria también explicó que los trenes donados ya están en condiciones óptimas para operar y que la implementación de las estaciones requeridas no presenta complicaciones técnicas significativas. Esto pese a que hay videos y documentos que confirman que al menos una de las ruedas del tren se salió de la vía cuando era trasladado -sin pasajeros- a su evento de presentación.

Vagón del tren Lima-Chosica se descarriló a la altura del Parque de la Muralla en medio de celebraciones por su llegada.

Según Rocha, el montaje de una estación implica una infraestructura sencilla: “Se despejan las líneas (férreas) y se hacen las guardavías. No es nada del otro mundo hacer estaciones: una plataforma con cuatro parantes y unos vidrios. Eso no le quita mayor espacio, más de tres metros. Ese no es el problema, yo no veo el problema”. Consideró además que el proceso incluye la señalización y los desvíos necesarios para garantizar la operación de los trenes.

Precio de los pasajes sigue siendo un misterio

Sobre el costo de los pasajes, la regidora de la Municipalidad de Lima sostuvo que aún no se puede determinar el valor final porque dependerá de los cálculos financieros que realice la concesionaria, pero que debe ser accesible.

“Acá lo importante es que el costo no puede ser sino muy bajo porque la Municipalidad ya está poniendo lo más caro que existe, que es el material rodante. Las locomotoras se las estamos entregando y ellos lo único que tendrán que hacer es el condicionamiento”.

Rafael López Aliaga como candidato presidencial

A pesar de que el alcalde de Lima en un inicio afirmó que no renunciaría a su cargo para ser candidato presidencial, no ha negado su intención de serlo en 2026. Incluso afirmó que tendría una especie de “retiro espiritual” en octubre para definir su candidatura. Sin embargo, desde ahora, Rocha lo alentó públicamente a que postule.

López Aliaga arremete contra la Corte IDH y llama al Ejecutivo a “trabajar juntos” en acto del tren Lima–Chosica

“Ese es un tema que él lo va a decidir en los en vísperas. Si hay una fecha que tiene que renunciar, lo va a decidir (...) no lo estoy descartando y bienvenido sea, si es que él elige esa opción de ir a presidente, porque yo considero que va a ser un presidente”, indicó en su conversación con RPP.

La declaración de la regidora sigue la misma línea de lo dicho por Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad de Lima y sucesor de López Aliaga si decide presentarse como candidato a la presidencia este año.

Reggiardo afirmó que el alcalde “va a meditar muchísimo” su decisión, y añadió: “Pero si decide postular (...) tendrá todo nuestro apoyo, el apoyo de todos ustedes. Estoy seguro de que será un gran presidente”.

“Tengo muchos años en estas lides políticas. Aquí estamos ante un líder, ante una persona que toma decisiones, que ejecuta lo que promete, que cumple con sus promesas. Por eso considero que si tenemos a un presidente de la talla de López Aliaga, el Perú se convertirá en potencia mundial. No tengan la menor duda (...)”, indicó en el evento de presentación del tren.