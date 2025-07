Vagones Caltrain para el Tren Lima–Chosica llegaron al Callao: Rafael López Aliaga supervisará desembarque

Llegan al Callao los primeros trenes Caltrain para el proyecto Lima–Chosica: así será el desembarque

López Aliaga supervisará la descarga de los primeros trenes en una actividad oficial, en la que estará acompañado por el alcalde del Callao, Pedro Spadaro. La ceremonia ha sido programada para las 3:00 de la tarde en la avenida Guardia Chalaca.

Desembarcan en el Callao los trenes Caltrain del proyecto Lima–Chosica: esto se sabe

Para bajar los trenes se utilizarán grúas metálicas de carga pesada, similares a las empleadas en el puerto de Stockton, California, cuando se enviaron los trenes de Estados Unidos. Esta operación tomará aproximadamente 48 horas. Una vez culminado el desembarque de los vagones, el buque regresará a California para recoger el segundo lote.

La MML anunció que la presentación oficial de los vagones se realizará el lunes 14 de julio, en una ceremonia programada en el Parque de la Muralla, cerca de la antigua estación Desamparados, en el Centro Histórico de Lima.

Primeras imágenes de los trenes Caltrain en el mar peruano. (Foto: Captura video/ Municipalidad de Lima)

Aunque los coches y locomotoras están operativos para el traslado de pasajeros, el Tren Lima–Chosica aún no es viable, debido a que persisten varios pendientes: el estado de los rieles es deficiente, no existe una infraestructura adecuada que garantice la seguridad de los usuarios, y tampoco hay un proyecto técnico en ejecución. El ministro de Transportes, César Sandoval, adelantó que no asistirá a la ceremonia.

Tren Lima - Chosica: ¿Por qué es inviable el proyecto?

La cuestionada donación de la empresa norteamericana Caltrain siempre estuvo rodeada de polémica. Desde el inicio, generó críticas el desembolso de más de 24 millones de dólares por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para trasladar los trenes desde Estados Unidos hasta el Perú.

Uno de los principales cuestionamientos se centró en la antigüedad del material ferroviario —con más de 40 años de uso— y en su impacto ambiental, ya que las locomotoras funcionan con diésel y tienen una alta emisión de gases contaminantes. Incluso Dave Cortese, senador estatal de California —zona donde operaban originalmente estos vagones—, expresó su rechazo a la transferencia. “Estamos exportando chatarra”, escribió en una columna de opinión.

MTC no logra coordinar con López Aliaga por trenes Caltrain: “No hemos recibido respuesta”

Pero ese fue solo el comienzo. Cuando los coches ya estaban en camino al Perú y el alcalde Rafael López Aliaga anunció el inicio de una marcha blanca para el denominado “Tren de Porky”, las autoridades del Ejecutivo mostraron una clara oposición.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó públicamente el anuncio y advirtió que era inviable poner en marcha el tren, ya que no existe infraestructura adecuada para su operación. David Hernández, jefe de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), coincidió con el titular del MTC y reiteró que no hay condiciones técnicas mínimas para que el proyecto avance.

Además, se reveló que no existía ninguna coordinación entre la MML y el MTC respecto a un posible proyecto que conecte El Callao con Chosica. Sandoval denunció que, pese a que se enviaron múltiples oficios solicitando información a la municipalidad, nunca obtuvieron respuesta.

Conoce el barco que traerá al Callao los trenes Caltrain de López Aliaga: tiene capacidad para más de 4,000 toneladas. Video: Gerardo Reyna

Otro punto crítico es el almacenamiento de las unidades. Actualmente, no hay un lugar definido para resguardar los trenes. La concesionaria Ferrovías Andino informó que solo podrá albergar el primer lote, pero no garantiza su seguridad.

El llamado “Tren de Porky” ya está en el Perú, pero su viabilidad operativa, por el momento, es nula.