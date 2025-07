Anahí de Cárdenas y su valiente testimonio sobre la depresión postparto tras el nacimiento de su hijo: “No fue amor a primera vista”

Anahí de Cárdenas y su valiente testimonio sobre la depresión postparto tras el nacimiento de su hijo. Video: Instagram

A pesar de la ola de mensajes de felicitación y alegría que inundaron las redes sociales tras el nacimiento de Emile Maya de Cárdenas el pasado 26 de junio de 2025, la maternidad para Anahí de Cárdenas ha significado un proceso cargado de emociones contradictorias y desafíos muy inesperados para la actriz.

Desde un inicio y través de diversas publicaciones en sus redes, Anahí, de 42 años, relató cómo la llegada de su primer hijo estuvo marcada por una cesárea de emergencia y episodios de mucho malestar emocional, hechos que la llevaron a buscar ayuda psiquiátrica y a hacer pública su lucha contra la depresión postparto.

La artista, reconocida tanto en la televisión como en el teatro y la música, reveló que tuvo que recurrir a una psiquiatra tras experimentar “tanta culpa” por no poder disfrutar plenamente de su reciente maternidad debido a los intensos dolores y cambios físicos ocasionados por la cesárea.

De acuerdo a lo que ella misma expuso en un video que publicó en su cuenta de Instagram, los días posteriores al parto estuvieron lejos de ser idílicos. “No estaba lista para contar lo que realmente me estaba pasando porque me sentía expuesta”, admitió la actriz.

Tras explicar en detalle por todo lo que ha pasado, la actriz confesó que ha tenido que iniciar tratamiento médico para abordar los síntomas depresivos: “Ya empecé a medicarme y la verdad es que hay un antes y un después. Estoy muy agradecida de sentirme un 20% mejor de lo que me sentía”.

Anahí de Cárdenas se sincera sobre lo que sintió después del parto

Durante su testimonio, Anahí de Cárdenas mencionó que su deseo previo era vivir plenamente el proceso de convertirse en madre, pero el parto no se ajustó a sus expectativas ni a los relatos habituales sobre el vínculo instantáneo entre madre e hijo. “Te dicen ‘Ay, lo vas a ver y va a ser amor a primera vista’. En realidad, no fue así. Fue bien duro. Fue lo más brutal que me sucedió”, sostuvo al revelar que no experimentó ese “momento mágico” al recibir a su hijo en brazos, situación que la dejó en estado de shock. “No entendía nada. Estaba muy feliz, muy contenta, pero no entendía nada”.

La experiencia de Anahí de Cárdenas muestra la vivencia de muchas mujeres que atraviesan episodios similares de tristeza intensa en el posparto, fenómeno conocido como “baby blues”. La propia actriz detalló esa sensación de desconexión y lentitud: “Me empecé a sentir como metida debajo del agua, sin la capacidad de poder moverme con la rapidez que normalmente me muevo, de hablar con la fluidez que normalmente hablo y no logro atar pie con bola”.

Añadió que, pese al apoyo de su entorno, sentía una profunda insatisfacción por no poder atender a Emile como hubiera querido, debido a las limitaciones físicas y el dolor resultado de la cirugía. “Yo estaba con muchísimo dolor; sin embargo, quería poder hacerme cargo del bebé y no podía. Veía cómo mi esposo lo cambiaba o le daba de comer y sentía tanta culpa de sentirme tan mal y tanto dolor de no poder ocuparme de mi hijo”, enfatizó.

Tras su testimonio, cientos de seguidores y actores del medio reconocieron la valentía de Anahí de Cárdenas al compartir abiertamente su situación. El posparto, de acuerdo con las confesiones de la actriz, estuvo marcado no solo por el dolor físico sino por una sensación abrumadora de responsabilidad y miedo.

“Tenía un miedo de que le pase algo al bebé, de darle mal la fórmula, de agarrarlo mal, de cambiarle mal el pañal, de moverle el ombliguito y de mil cosas”, confesó De Cárdenas, revelando luego que, con ayuda de un especialista, “me estoy haciendo cargo de lo que siento”, confesó.

La actriz reiteró en su mensaje que decidió hacer público este proceso para visibilizar la realidad de la depresión posparto y su impacto dentro de la salud física y mental que puede pasarle a toda madre, dejando así un mensaje de acompañamiento hacia muchas mujeres que pueden estar pasando por lo mismo. “No estamos solas”, afirmó.

Finalmente, Anahí de Cárdenas alentó a otras mujeres a buscar apoyo profesional ante síntomas similares y tomar acción frente a estos sentimientos. “No sientas vergüenza, anda al doctor y pide ayuda porque nadie te va a dar un premio por sufrir. Si ustedes no están bien, sus hijos no van a estar bien. Tomemos responsabilidad”, concluyó la actriz en su mensaje.

Anahí de Cárdenas se convirtió en madre de Emile

A través de su cuenta de Instagram, la actriz dio la noticia del nacimiento: “Hola, soy Emile Maya de Cárdenas y nací ayer 26 de junio del 2025. Mi mamá y mi papá se van a tomar unos días engriéndome y dándome toda la atención del mundo mientras mi mami se recupera porque me hice po** en su panza y tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia. Pero está bien mi mamá, solo un poco adolorida”.

En cuanto al estado de salud de Emile, los reportes inmediatos tras el parto confirmaron que tanto la madre como el recién nacido se recuperaban favorablemente. El mensaje de bienvenida incluyó detalles sobre el peso y talla del bebé, quien nació con 2,990 kilogramos y midió 49 centímetros. “Soy un comelón y un cagoncito que no le gusta ser cambiado y lloro cuando me cambian el pañal”.

La carga emocional que experimentó De Cárdenas tras el nacimiento de Emile quedó reflejada en palabras que compartió desde el regreso a casa después del alta hospitalaria.

“La primera noche en casa fue un caos. Con mucho dolor, con mucha frustración. Culpa, responsabilidad, amor, hormonas. De todo”, escribió la actriz, explicando que aquello generó una oleada de emociones, entre las que se mezclaban lágrimas, sensibilidad extrema y la percepción de haber fallado en el papel de madre.

Relató que la intensidad del vínculo se manifestó de maneras inesperadas y a veces abrumadoras: “Llegó a paralizarme y movilizarme al mismo tiempo. De todas las cosas que me imaginé de ser mamá, jamás me imaginé la sensación en el cuerpo cuando el bebé llora. En mi cuerpo. El peligro. Sentir su miedo. Su desesperación. Su llanto. Su frío. Su confusión”.

En su última publicación donde se sincera sobre la depresión posparto que viene sintiendo, la actriz reiteró su agradecimiento a su entorno y a los profesionales de la salud, pero reveló una realidad por la que pasan miles de mujeres.

“Cuando salí de la clínica me di cuenta que estaba muy triste, estaba llorando mucho, me ponía muy sensible. [...] Llamé a la psiquiatra, tenía un miedo de que le pase algo al bebé... no me dijo que estaba teniendo depresión posparto, no hace falta ponerle un nombre a lo que uno siente, sino hace falta hacerse cargo y me estoy haciendo cargo, ya me estoy medicando”, confesó la actriz.