Anahí de Cárdenas en su faceta como madre primeriza. Video: Instagram.

El pasado 26 de junio, la actriz, cantante e influencer Anahí de Cárdenas dio a luz a su primer hijo, Emile Maya de Cárdenas, luego de atravesar un parto complicado que requirió una cesárea de emergencia. Según compartió en sus redes sociales, la intervención médica fue necesaria debido a que el bebé había realizado sus necesidades dentro del útero, lo que representaba un riesgo tanto para él como para la madre.

La artista de 42 años, que superó un cáncer de mama años atrás, volvió a enfrentar un reto físico y emocional. A través de su cuenta de Instagram, Anahí expresó: “Mi parto no fue fácil. De hecho, no fue como yo me lo esperaba. Pero así es la vida. Y estoy ok con eso”. Acompañó su mensaje con imágenes inéditas del parto, donde se le ve ingresando al quirófano, siendo atendida por el personal médico y recibiendo por primera vez a su hijo.

Anahí de Cárdenas revela el duro proceso de su parto y conmueve con mensaje a su bebé Emile.

En otra parte del mensaje, la actriz reflexionó sobre la decisión de documentar todo el proceso. “Pude haber tomado mil decisiones en mi vida, decidir traerte al mundo, la mejor de ellas. Otra decisión también maravillosa fue documentar el parto. Si bien las cosas no salieron como esperaba, tener registro de eso impredecible fue también un gran acierto”, escribió.

Finalmente, la actriz le dedicó un tierno mensaje a su hijo: “Yo me quiero acordar para siempre como llegaste al mundo bebo, pisando fuerte, haciendo una entrada triunfal. Así espero que vivas tu vida. Con ímpetu, con fuerza, con determinación. Sales por que sales, al toro por las astas. Como tu madre. Te amo, Emile”, publicó.

Anahí de Cárdenas comparte momentos con su bebé. Video: Instagram

Anahí de Cárdenas como madre primeriza

Hace algunos días, luego del nacimiento de su hijo, Anahí de Cárdenas compartió una publicación en la que profundizó sobre el impacto físico y emocional que experimentó durante sus primeros días como madre. La intérprete, conocida por su participación en producciones peruanas de cine, televisión y teatro, reveló que el proceso de recuperación ha sido más doloroso de lo que imaginó.

“La primera noche en casa fue un caos. Con mucho dolor, con mucha frustración. Culpa, responsabilidad, amor, hormonas. De todo”, escribió. Agregó que el vínculo con su hijo se manifestó de una manera tan intensa que llegó a paralizarla y movilizarla al mismo tiempo.

“De todas las cosas que me imaginé de ser mamá, jamás me imaginé la sensación en el cuerpo cuando el bebé llora. En mi cuerpo. El peligro. Sentir su miedo. Su desesperación. Su llanto. Su frío. Su confusión”, relató.

La actriz describió el momento como una transformación biológica y emocional: “Es como si un switch se prendiera en mi cuerpo y de pronto solo existe el llanto. El bebé. Su cuerpo en hiperfoco”.

Anahí de Cárdenas compartió las primeras escenas del cuarto de su bebé Emile. Video: Instagram

Un mensaje eterno para Emile: “Te lo doy todo”

A pesar de las complicaciones, Anahí expresó un amor incondicional hacia su hijo. En sus palabras, la llegada de Emile representa un antes y un después. “Puede caerse el mundo a pedazos y mi cerebro mi alma, mi vida, está en él. Lo pienso y se me escarapela el cuerpo y me invade, ¿un miedo? ¿Temor? ¿Responsabilidad? Que NUNCA antes había sentido", comentó.

También añadió: “Me emociona hasta las lágrimas porque es tan grande que no cabe en mi cuerpo ni en el espacio que ocupan mis sentimientos. Lo abarca todo. Quizás son las hormonas también. Quizás es una mezcla de todo”, publicó en su cuenta.

La actriz también habló de la intensidad de este nuevo rol en su vida. “Este niño vino a ocuparlo todo. Y se lo doy todo. Con amor, pasión, emoción, con todo. Con absoluta entrega. Emi, eres todo, mi amor. Todo”, añadió.

Actores reaccionan y le brinda su apoyo a Anahí de Cárdenas

Tras hacer públicas sus experiencias, Anahí de Cárdenas recibió múltiples mensajes de apoyo y felicitaciones de parte de figuras del espectáculo nacional. La actriz Mónica Sánchez comentó: “Abrazos hermosa y lo mejor para esta nueva etapa. ¡Pisando fuerte! Como se debe”. La miss Perú Karla Bacigalupo también expresó su admiración: “Valiente y guerrera, te quiero mucho, te mereces todo y más. Emile, bienvenido, te estamos esperando”.

La actriz Kukuli Morante también le dejó un mensaje: “Felicidades, todo tu nuevo mundo cabe en tus brazos, tu gran maestro ha llegado. Disfrútalo mamita linda. Bendiciones”; mientras que Natalia Salas también le expresó sus mejores deseos: “No lo has podido describir mejor. Se vuelve tu todo. Tu aire, tu vida. Todo. No hay amor más grande. Te adoro. Disfruta cada día, que crecen muy rápido”.

Brenda Carvalho se sumó con un simple pero emotivo “Qué hermoso”, mientras que el actor Ismael La Rosa escribió: “Woow, qué belleza. Dios los bendiga y llene siempre de luz, amor y sonrisas”.