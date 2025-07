UB40 y Ali Campbell confirman concierto en Lima: los detalles del regreso más esperado del reggae 

La banda británica liderada por Ali Campbell vuelve a Perú tras diez años, lista para hacer vibrar Arena 1 con sus clásicos y una noche llena de energía junto a grandes exponentes del reggae nacional (Rock en Rio)

El grupo británico UB40, con su icónica voz original Ali Campbell, volverá a presentarse en Lima el jueves 11 de septiembre en Arena 1, Costa Verde. Este regreso marca una década desde su última visita al país.

El evento contará con una presentación de apertura a cargo de Pochi Marambio y Tierra Sur, referentes del reggae nacional. La preventa de entradas comienza mañana el 11 de julio con un descuento exclusivo del 25 % para clientes de un banco local. El concierto promete una velada llena de nostalgia, energía y clásicos que marcaron generaciones.

Hay que recordar que existen dos versiones de UB40: la primera con la mayoría de miembros originales y la segunda, la que formó Ali luego de retirarse en el 2008, pero entabló un lío judicial por el nombre, ya que, considera, el nombre fue su idea y le pertenece. Esta última es la versión que nos visitará en un par de meses.

Regreso esperado tras diez años de ausencia

Diez años después de su última visita, UB40 retoma su conexión con Lima. El grupo ofrecerá un show en la Costa Verde donde la nostalgia y los clásicos se encontrarán en el mismo escenario. (Facebook)

Después de una década sin pisar suelo peruano, UB40 anuncia su retorno a Lima con un concierto que promete ser una experiencia inolvidable para los amantes del reggae. Esta presentación se enmarca dentro de una nueva gira internacional que celebra su extensa trayectoria y la presencia de Ali Campbell al frente.

La última vez que tocaron en la capital fue hace más de diez años en la explanada del estadio Monumental, cuando su repertorio ya contaba con décadas de éxitos. Hoy, la banda llega revitalizada y con la intención de reencontrarse con un público que ha mantenido vivo su legado musical.

La elección del recinto —Arena 1, en la Costa Verde— responde a la necesidad de un espacio amplio, versátil y conectado con el espíritu del mar, un entorno ideal para una noche cargada de ritmo, historia y celebración colectiva.

Ali Campbell, el alma sonora de la banda

Ali Campbell toma nuevamente la batuta de UB40 y promete un concierto lleno de historia, con los temas que lo convirtieron en leyenda y lo mantienen vigente entre los grandes del reggae. (Facebook)

Ali Campbell vuelve a ponerse al frente de UB40 para esta gira, llevando consigo no solo la voz que dio vida a los grandes éxitos del grupo, sino también el espíritu fundacional que los colocó en la cima del reggae internacional.

Canciones como “Red Red Wine”, “Kingston Town”, “Here I am (Come and take me)”, “Please Don’t Make Me Cry”, “Cherry oh baby” y “Food for Thought”, se han convertido en himnos generacionales, y gran parte de ese impacto se debe a la interpretación vocal inconfundible de Campbell, quien regresa con una banda conformada por músicos de larga trayectoria.

En entrevistas recientes, el vocalista ha reafirmado su compromiso con la calidad sonora y la fidelidad a los clásicos, asegurando que la selección musical del show estará diseñada para complacer a sus seguidores más fieles. A lo largo de los años, Ali ha mantenido viva la esencia del grupo, incluso en momentos de cambios internos, lo que refuerza el simbolismo de esta nueva visita a Perú.

Reggae local en escena: Pochi Marambio y Tierra Sur

El espectáculo incluirá a referentes del reggae peruano. Tierra Sur y Pochi Marambio ofrecerán una antesala vibrante con temas que han marcado la escena musical local. (Facebook)

Como antesala al espectáculo de UB40, el público limeño podrá disfrutar de la participación de reconocidos exponentes del reggae nacional: Pochi Marambio y Tierra Sur. Ambos artistas han sido figuras fundamentales en el desarrollo de la escena musical peruana vinculada a este género.

El repertorio incluirá temas emblemáticos que han acompañado la historia del reggae hecho en casa como ‘Llaman a la puerta’ o ‘Canto a los santos’, aportando un matiz local y una conexión directa con el público. Esta integración entre artistas internacionales y nacionales no solo fortalece el espectáculo, sino que reafirma el impacto cultural que el reggae ha tenido en el país.

La participación de Tierra Sur y Marambio es también una forma de rendir homenaje a la evolución del género, que ha sabido encontrar su lugar en la identidad sonora del Perú urbano y costeño.

Entradas, fechas y promoción exclusiva

Con localidades para todos los gustos, la venta de entradas arranca el 11 de julio. El regreso de UB40 se perfila como uno de los shows más esperados del año en Lima. (Facebook)

El concierto se realizará el jueves 11 de septiembre en Arena 1 de la Costa Verde. Las entradas estarán disponibles en preventa desde mañana 11 de julio, a través de una plataforma digital de boletería. Durante los primeros días de venta, los clientes de un banco nacional accederán a un 25 % de descuento con el uso de sus tarjetas.

Se han habilitado distintas zonas, desde entrada general hasta espacios preferenciales y VIP, para cubrir las expectativas de todo tipo de público. Se espera una alta demanda, debido a la popularidad del grupo y el tiempo transcurrido desde su última visita.

La organización ha dispuesto un plan logístico que contempla accesos diferenciados, servicios de seguridad, transporte de apoyo y medidas de orden para garantizar una experiencia fluida para los asistentes. El evento ha sido calificado como uno de los conciertos más esperados del segundo semestre en la agenda cultural limeña.