Dina Boluarte pide dejar el “odio” en su contra y asegura que la juventud no cree en “noticias falsas” sobre su gestión

Fuente: TV Perú

La presidenta Dina Boluarte pidió este miércoles dejar atrás el “odio” que recibe y resaltó la importancia de la unidad en una actividad oficial en Palacio de Gobierno, donde afirmó además que la juventud peruana está “bombardeada de noticias falsas y desinformación” que buscan dividir a la sociedad y debilitar el orden constitucional.

“En estos dos años y más de gobierno, hemos aprendido que de la violencia no se gana nada, que en el odio y en el rencor o en la palabra negacionista no se gana nada. De la negatividad, nada positivo podemos lograr. Por eso siempre, y no me voy a cansar, a llamar a la unidad, al diálogo entre peruanos, dentro del marco legal, así es como se vive en democracia, así es como se construye una patria sólida y firme”, expresó.

Boluarte agregó que, a pesar de la desinformación, los jóvenes no se dejan engañar: “Hoy nuestra juventud vive bajo el bombardeo de noticias falsas y desinformación que lo único que pretende es dividirnos como peruanos, como hermanos, y debilitar el orden constitucional. Pero yo creo que ya no lo ven así los jóvenes, si no tendríamos las protestas de antaño. Ahora están en la calle los miembros ilegales, solo ellos”, dijo.

La presidenta afirmó que la juventud está “bombardeada de noticias falsas” que buscan dividir a la sociedad, pero aseguró que los jóvenes ya no se dejan engañar

En ese sentido, la presidenta convocó a trabajar unidos para formalizar la minería legal, subrayando las pérdidas económicas que genera la actividad ilegal.

“A ellos, que se mantienen en ese extracto de la ilegalidad minera, a ustedes los llamo a que trabajemos unidos, pero para formalizar la minería legal, para que desde el trabajo correcto y desde el tratamiento de nuestro mineral, pueda el Perú recibir los impuestos que la minería ilegal permite que se vayan, y son millones y millones de divisas que pierde el Perú. Juntos caminemos a la formalización de la minería”, concluyó.

Durante esta jornada, grupos de mineros informales mantuvieron bloqueos de carreteras en varios puntos del país, como parte de las protestas que realizan desde la semana pasada por el anuncio del cierre del registro estatal que les permite seguir con sus actividades, que han sido vinculadas con el incremento de la criminalidad en el país.

La Superintendencia de Transporte Terrestres de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) precisó que actualmente hay siete puntos con tránsito interrumpido en cinco regiones: Ica, Arequipa, Apurímac y Cuzco, en el sur, y La Libertad, en el norte.

Los mineros están en contra de la medida anunciada por el Ejecutivo de cerrar el 31 de diciembre próximo el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y piden que este censo se mantenga vigente, ya que aseguran que se va a excluir más de 50.000 inscripciones que intentaban formalizar su situación, mientras que otros 31.000 podrán continuar con el proceso.

Boluarte convocó a formalizar la minería legal para evitar las pérdidas millonarias que genera la minería ilegal y promover un trabajo correcto

Panorama

Además de los paros en autopistas y carreteras, otro gran número de mineros sigue acampando desde hace una semana frente a las puertas del Congreso, en el centro histórico de Lima, donde también piden que se mantenga el Reinfo para no “criminalizar” su actividad.

En ese sentido, este martes se celebra una sesión especial de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, donde se debatirán dos proyectos de ley que plantean la regulación de la pequeña minería y minería artesanal en el país.

El partido Juntos por el Perú anunció que va a presentar un proyecto legislativo para extender el Reinfo hasta diciembre de 2026 y permitir que 50.000 mineros ilegales puedan continuar con su proceso de formalización.

A su turno, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su rechazo a los bloqueos, ya que remarcó que van a tener “un impacto negativo” en la economía del país, pues afectan a la actividad industrial y agraria, entre otras.