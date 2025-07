Viajes a Arequipa cancelados: Terminales cesan temporalmente venta de pasajes por bloqueo de carreteras

Paolo Guerrero se refirió a conflicto con Juan Manuel Vargas tras su alejamiento de la selección: “Yo no influyo ni me meto en el trabajo del ‘profe’” El delantero de Alianza Lima dio detalles del distanciamiento con el ‘Loco’, que lo acusó de no abogar por él para una vuelta a la ‘bicolor’ en la etapa de Ricardo Gareca