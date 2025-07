Delia Espinoza responde a Romy Chang por caso Patricia Benavides: “Qué triste y lamentable, no sabe nada de la realidad”

Delia Espinoza responde a Romy Chang. Video: La Mula

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió con fuerza a la abogada penalista Romy Chag, quien declaró que tanto la titular del Ministerio Público y Patricia Benavides “están dando un espectáculo” y “avergonzando la institución de una manera sin precedentes”. Esto ante el intento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de imponer a la exfiscal.

En entrevista con La Mula, Espinoza dijo ser tolerante con las críticas, pero aseveró que “lo que no se puede permitir es la desinformación”, como hablar de “un enfrentamiento entre dos señoras” por el liderazgo de la Fiscalía de la Nación.

“Incluso algunos abogados que yo respetaba, pero me han dejado muy decepcionada, dicen que las dos (Ella y Patricia Benavides) no merecemos, que no damos la talla, que las dos tenemos que salir del escenario para que entre otra persona. ¿Quién quieren que entre? (...) Por ejemplo, la señora Chang, una abogada que por ahí la he visto una vez. Qué triste, qué lamentable“, cuestionó la fiscal de la Nación.

Delia Espinoza respondió a las declaraciones de Romy Chang. Foto: composición Infobae

En esa línea, Delia Espinoza consideró que Romy Chang tiene una percepción “tan limitada” porque, dice, la abogada no conocería “la realidad” y la forma en la que es elegido el fiscal de la Nación.

“Qué percepción tan limitada de la señorita abogada, porque entonces no conoce nada de la realidad, no sabe que la Constitución señala quién es designado y cómo es designado fiscal de la nación. Acá no se trata de un lío de dos señoras, de dos comadres, como dicen. Eso es algo irrespetuoso y está generando más bien un escenario falso, pero generando un escenario propicio para que se intervenga a la fuerza al Ministerio Público”, reclamó.

Reforma total

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, consideró que no solo se debe reformar el Ministerio Público, sino “todo el Estado”. Aseguró que un sector pretende enfocarse en la Fiscalía de la Nación con la intención de someter a la institución.

Delia Espinoza Valenzuela fue denunciada por presunto abuso de autoridad en el marco de una investigación contra el exministro Juan José Santiváñez. (Gob.pe)

“No solamente Ministerio Púbico. En todo caso que sea la reforma en todo el Estado, en los Poderes, en los ministerios. ¿Cómo están los ministerios? Nadie ve eso. ¿Cómo están las instituciones descentralizadas, los gobiernos regionales? Que se reforme todo. Pero, ¿por qué se está en este momento enfocando, enfilando todo el ataque mediático falso, muy desinformador, de que el Ministerio Público tiene una gran crisis?"

Amenazas por todos los flancos

Desde el Congreso existen diversas iniciativas con las que se pretende someter al Ministerio Público.

Por ejemplo, esta semana la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite las denuncias constitucionales contra Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena por presunta infracción constitucional y desobediencia a la autoridad. Esto por el supuesto rehusamiento a reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

Por otro lado, Renovación Popular presentó un proyecto de ley para “reorganizar” el Ministerio Público, que en realidad es un intento de intervenir la institución y tomar el control. Así, se busca suspender sin motivo alguno a todos los fiscales supremos e instaurar una “Junta Transitoria de Fiscales Supremos”.