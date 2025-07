Federación Peruana de Vóley denuncia penalmente a alcalde de Jesús María por presuntamente usurpar coliseo El Olivar

El abogado de la Federación, José Luis Noriega, calificó como nulo el convenio firmado hace diez años con la municipalidad. | Canal N

La Federación Peruana de Voley (FPV) denunció penalmente al alcalde de Jesús María, Jesús Galvez, porque el municipio se habría apropiado ilegalmente del coliseo El Olivar. La comuna asegura que la institución deportiva no cumplió con el acuerdo que se había firmado hace 10 años.

Sin embargo, el abogado de la FPV, José Luis Noriega Ludwick, aseveró que el documento es nulo, así como el título de propiedad con el que la municipalidad trata de mostrar su posición. “Hoy, recién hace tres semanas, dicen ser titulares y propietarios, hace diez años no lo eran, No lo eran. Ese convenio es absolutamente nulo y dicen que ha vencido hace un año”, dijo a Canal N.

Luego mencionó que Gino Vega, presidente de la federación, tampoco reconoció el documento, y que en realidad eran 43 poseedores. “Fue una directiva despistada del que hace diez años la que le firmó algo que creía intrascendente un convenio, colaboración entre uno y otro, que además me explica la señora directora que me acompaña, que se ha cumplido al margen del convenio, se viene cumpliendo con los vecinos, se viene cumpliendo con la comunidad de Jesús María, porque no obstante ser una sede de alta competición, claro, se cede para los vecinos que han tenido hasta becas en algunas academias que han surgido aquí”, aseveró.

César Valera, representante de la Municipalidad de Jesús María, indicó que la comuna cuenta con el respaldo de los vecinos. | Canal N

Asimismo, acotó que el burgomaestre de la ciudad habría sido mal informado por sus asesores. “Quiero pensar por ligereza, lo han hecho entrar en una situación enojosísima. Para mejorar su posición, él tiene que sentarse con nosotros para decirle cuando nos devuelva el inmueble. Nada más”, añadió.

La posición de la municipalidad

En el lugar también se congregó un conjunto de vecinos, donde protestaron a favor de la comuna. César Valera, vocero de la comuna aseguró que esta fue una manifestación voluntaria y que los funcionarios los acompañaron luego de enterarse de la medida.

“Son clubes organizados. La municipalidad participa también en diversos campeonatos, la Casa de Juventud, hacemos campeonatos de vóley master, y ellos participan representando a la Municipalidad de Jesús María en los diversos torneos que hay a nivel local”, explicó.

La municipalidad de Jesús maría afirma que no se cumplió con el convenio. Foto: Federación peruana de voley

Respecto a la titularidad del espacio, aseguró que el municipio la poseen, incluso en registros públicos. “Esto no es un título subrepticio, esto no es un título ‘trucho’, como ha dicho el abogado de la Federación Peruana de Voleibol, este es un título legal. La Sunat nos ha respaldado en esto y nosotros lo que estamos haciendo es reclamar de que ellos cumplan el convenio que firmaron con nosotros el año 2014 y que se venció en abril del año pasado”, precisó.

También, indicó que ya tenía conocimiento de la denuncia y que lo toman “como de quien viene”. “Es una denuncia que cualquier ciudadano puede presentar, ya la Fiscalía o los juzgados van a tener que evaluar el tipo de la denuncia. Sabemos que esta denuncia no tiene ningún proceder y estamos esperando nada más eso para poder seguir con los procesos”, afirmó.

“Es totalmente falso lo que dice el abogado. Él puede manifestar lo que quiera. Vamos a ver las instancias posteriores de acuerdo a sus manifestaciones. Este es un título legal, la Sunarp. Hemos presentado todos los documentos de acuerdo al saneamiento físico, legal que ha venido haciendo la Municipalidad. No solamente este espacio, hemos hecho el saneamiento físico, legal de muchas otras propiedades de la Municipalidad. A lo que hemos llegado es sanear las legalmente”, agregó.