Daniela Cilloniz enfrenta a Ana Paula Consorte por celos de Paolo Guerrero: “No hagas berrinches de niñita insegura”. Video: Amor y Fuego.

Una amistad del pasado que volvió al presente para encender la polémica. Daniela Cilloniz, periodista y exconductora de televisión, volvió a ser noticia tras revelar conversaciones antiguas que sostuvo con Paolo Guerrero en 2013. Lo que en principio parecía una anécdota inocente sobre su relación amical con el futbolista, terminó en un fuerte enfrentamiento con Ana Paula Consorte, actual pareja del ‘Depredador’.

La tensión se originó cuando Daniela mostró mensajes intercambiados con Guerrero, lo que motivó la airada reacción de Consorte, quien no dudó en escribirle en tono confrontacional.

“¿No tienes vergüenza de intentar promocionarte hablando de años atrás de una persona que es casado y tiene familia?”, le escribió la brasileña a través de Instagram, acusándola de usar el nombre de su pareja para generar exposición mediática.

“Sé más inteligente”: Daniela Cilloniz le responde a Ana Paula tras ataques en redes

Cilloniz fue invitada al programa ‘Amor y Fuego’, donde llegó dispuesta a responder a Ana Paula y aclarar su versión de los hechos. Antes de la entrevista en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre, se difundió un reportaje con declaraciones de Daniela que encendieron aún más la polémica.

Daniela Cilloniz revela chats coquetos de Paolo Guerrero | A Presión

“De todas maneras (es una mujer insegura), porque si eres una persona segura de ti y de tu pareja, no vas a estar poniéndote en este plan sobre todo lo que pasó cuando ella ni existía. No sé por qué tiene que arañarse. Yo no le he escrito a Paolo después de esto, nunca más le escrito en mi vida”, afirmó con firmeza.

En uno de los pasajes más comentados del reportaje, Cilloniz dirigió un mensaje directamente a Consorte: “Ana Paula, escucha, mira, con el corazón en la mano. Te lo digo todo bien. Pace and love. Todo bien. Yo soy buena onda. Admiro a tu pareja, no te conozco a ti, pero me parece que al fin Guerrero ha sentado cabeza. Sé más inteligente. No hagas estos berrinches de una niñita insegura y menos conmigo, pues no soy la indicada”.

La periodista también dejó claro que su intención no fue provocar a la pareja de Guerrero, pero sí cuestionó la actitud del futbolista. “Bueno, pues Paolo, ponte los pantalones, hombre. Lo tienen, pero como caballito. Derechito. Camina, ten más personalidad y apechuga. ¿Pues por qué no dices si fue mi amiga, qué tiene de malo? ¿Qué tanto?”, expresó.

La revelación de los chats incluyó mensajes del año 2011 donde Paolo, entonces en otra etapa de su vida, le escribía a Daniela con afecto: “Dani, qué linda eres, me encantó tu mail, te mando un besote y en verdad te considero una amiga. Yo también soy selecto con mis amistades. Qué paja de verdad. Tienes también un buen corazón y como pocas personas, eres sincera”.

Ana Paula estalla contra Cilloniz y Paolo también toma distancia: “No somos amigos”

La reacción de Ana Paula Consorte no se hizo esperar. En tono airado, escribió varios mensajes a Daniela a través de Instagram, acusándola de faltar el respeto a su familia. “Estamos en 2025, ¿no te da vergüenza como mujer salir a hablar algo que nada que ver? Enseñando conversaciones del 2013. Falta de respeto”, le escribió, visiblemente molesta.

Ana Paula Consorte ‘parcha’ a Daniela Cilloniz: “El logro más grande de tu vida fue hablar con Paolo”. (Magaly TV La Firme)

Incluso llegó a ironizar sobre el vínculo entre Cilloniz y Guerrero: “¿Tu amigo? ¿Desde cuándo? Él no es tu amigo. Solo para aclarar en serio que tu logro más grande de tu vida fue que Paolo hablara contigo. Qué vergüenza y qué vida triste”.

El propio Paolo también le envió un mensaje privado a Daniela Cilloniz, en el que buscó poner punto final al asunto: “Hola, solo quiero decirte que nosotros no somos amigos y que respetes a mi familia. Por favor. Lo único que te pido. Muchas gracias”, escribió el delantero de Alianza Lima.

A pesar de esta afirmación, Cilloniz aseguró que existió una amistad sincera entre ambos, basada en respeto mutuo, y que jamás tuvo la intención de generar malestar en su entorno. “Hubo cariño de mi parte. Yo le agarré cariño a él. Me parece una persona sincera, buena, que fue sincero conmigo también y nada más”, aseguró en la entrevista.

Paolo Guerrero enfrentó a Daniela Cilloniz por revelar sus chats privados | ATV

Daniela se disculpa tras el escándalo: “No quise incomodar, se me salió de las manos”

Ya en el set en vivo de ‘Amor y Fuego’, la periodista decidió dar marcha atrás en sus declaraciones y ofreció disculpas públicas tanto a Paolo como a Ana Paula. Explicó que compartió los chats antiguos como parte de una anécdota dentro de su podcast, sin prever el impacto mediático que esto generaría.

“Nunca me imaginé que iba a llegar a tanto. Si tengo que pedir disculpas, tendré que pedir disculpas porque no quise incomodarlo a él ni a ella, no fue mi intención”, sostuvo.

Asimismo, negó haberlo hecho con fines personales o de promoción, y aseguró que actualmente se encuentra feliz con su pareja y sus hijas. “Mi intención no fue generar todo lo que ha pasado, eso pasó hace muchísimos años. Yo estaba soltera y él también. No creo que es para tanto, no creo que es para que su mujer se moleste”, añadió.

Daniela se disculpa tras el escándalo con Paolo y Ana Paula: “No quise incomodar, se me salió de las manos”. Video: Amor y Fuego

Daniela también mostró preocupación por el posible malestar que habría causado en el entorno familiar del futbolista: “Si causé algún problema en su relación o en ella o Paolo o Doña Peta, le pido disculpas. He venido acá para eso, se me salió de las manos”.

Ana Paula Consorte se luce amorosa con Paolo Guerrero tras revelaciones de Daniela Cilloniz: “Nuestro día”

Pese al escándalo mediático, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte prefirieron dejar el episodio atrás y centrarse en su vida en pareja. Ambos celebraron en redes sociales su aniversario con tiernos mensajes. “30/06 nosso dia. Te amo vidinha”, publicó Ana Paula, a lo que el futbolista respondió: “Te amo mto meu amor, nosso dia 30/06. Te amo mais que ontem e menos que amanhã”.