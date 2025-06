Paolo Guerrero respondió a Daniella Cilloniz por exponer chats privados: “Respeta a mi familia”

Paolo Guerrero enfrentó a Daniela Cilloniz por revelar sus chats privados | ATV

El pasado volvió a tocar la puerta de Paolo Guerrero, pero esta vez no por sus hazañas deportivas, sino por una revelación mediática que ha desatado una ola de reacciones tanto en redes sociales como en su entorno más íntimo. Daniela Cilloniz, exreportera del programa ‘Enemigos Públicos’, sorprendió recientemente al contar que mantuvo una relación romántica con el futbolista hace más de una década.

Pero lo que parecía una anécdota sin mayores consecuencias terminó incomodando al propio Paolo Guerrero. Todo ocurrió durante una entrevista para el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde la periodista relató que no solo recibió un mensaje de reclamo por parte de Ana Paula Consorte, actual pareja del jugador de Alianza Lima, sino que también fue increpada directamente por él.

Paolo Guerrero molesto con Daniela Cilloniz por revelar romance y chats privados.

“Nosotros no somos amigos”

Durante la grabación del programa, Daniela Cilloniz mostró ante cámaras el mensaje que le envió Paolo Guerrero a través de Instagram. El texto, breve pero contundente, refleja el evidente malestar del ‘Depredador’ tras la difusión de sus conversaciones privadas de hace más de diez años:

“Hola Daniela, solo quiero decirte que nosotros no somos amigos y que respetes a mi familia. Es lo único que te pido. Muchas gracias”.

El contundente mensaje que Paolo Guerrero le envió a Daniela Cilloniz. (ATV)

Este mensaje llegó poco después de que Ana Paula Consorte también le enviara una dura advertencia. Según Daniela, la modelo brasileña no toleró que hablara públicamente de un romance del pasado y que, además, mostrara detalles íntimos que consideró fuera de lugar.

El reclamo de Ana Paula Consorte

La reacción de Ana Paula Consorte no fue menos intensa. En un extenso mensaje enviado por redes sociales, la pareja de Paolo Guerrero cuestionó duramente a Cilloniz por sacar a relucir un episodio que, según ella, no tiene relevancia en la actualidad y afecta a una familia consolidada:

“¿No tienes vergüenza de intentar promocionarte hablando de años atrás de una persona que está casado y tiene familia? ¿No te da vergüenza como mujer salir a hablar algo nada que ver? ¿Tu amigo desde cuándo es? Él no es tu amigo, solo para aclarar. ¿En serio el logro más grande de tu vida fue que Paolo Guerrero hablara contigo? Qué vergüenza, y qué vida triste. ¿Él hace parte de tu pasado? Hablas como si hubiera sido tu pareja. Eres loca”, expresó la modelo brasileña.

Ana Paula Consorte también le reclamó a Daniela Cilloniz. (ATV)

¿Qué contó Daniela Cilloniz?

La exreportera de ‘Enemigos Públicos’ sorprendió al contar públicamente que mantuvo una breve relación con Paolo Guerrero, actual jugador de Alianza Lima. En una reciente entrevista, la comunicadora reveló que tuvo conversaciones privadas con el futbolista y confirmó que ambos llegaron a tener salidas románticas hace más de una década.

La historia comenzó en 2013, cuando Cilloniz entrevistó a Doña Peta, madre del delantero, con motivo del Día de la Madre. Tras realizar la nota, la periodista decidió escribirle a Guerrero vía Facebook para contarle sobre el reportaje. “Te cuento que ayer tuve una entrevista linda con tu viejita (…) La pasan hoy o mañana en Enemigos Públicos. Besitos y que sigan los goles”, fue el primer mensaje que le envió.

Daniela Cilloniz confesó que tuvo un breve romance con Paolo Guerrero.

Pocos días después, la periodista volvió a escribirle, recibiendo una respuesta inesperadamente cordial del futbolista. “Salió mostro, la acabo de ver, pero no le digan tía Peta (...) Me gustó la entrevista, pero no me gusta que le digan tía Peta... nada más”, escribió Guerrero. Esa conversación fue el inicio de un intercambio cada vez más cercano y personal.

En una de las charlas, Cilloniz le confesó a Paolo que le parecía una persona interesante y que le gustaría verlo. Él respondió al coqueteo con una propuesta directa: “¿Interesante? ¿Tienes cámara?”. Aunque ella se negó, él insistió: “Pfff, ya pues, no te hagas de rogar (...) Me hubiese gustado verte”.

Con el paso de los días, los mensajes aumentaron en confianza. Paolo Guerrero le preguntó si estaba sola o tenía pareja, y al enterarse de que estaba sin compromisos, lanzó un comentario más osado: “¿Y yo te pongo?”. Ella no se quedó atrás y contestó con picardía: “¿Qué crees?”. Él siguió: “No lo sé, por eso mismo te pregunto. Me gustaría saber”. Fue entonces que la periodista le propuso conocerse en persona, y así comenzaron a encontrarse fuera de lo virtual.

Paolo Guerrero preguntó directamente a Daniela Cilloniz si lo encontraba atractivo. (A Presión)

Según Cilloniz, sus encuentros fueron esporádicos, pero marcaron una breve historia romántica. “Hubo saliditas, hubo su cariño. Es tierno el muchacho, tierno... Eso pasó como hace 10 años”, contó entre risas durante el podcast A presión. Aclaró además que, en ese momento, ambos estaban solteros, por lo que no existió ningún tipo de infidelidad.