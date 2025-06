Reimond Manco indignado con ‘La Chola Chabuca’ ante posible encuentro con Shirley Arica: “Me parece bajo que quieran generar morbo”

Reimond Manco volvió a estar en el foco público tras una visita al set del programa ‘Esta Noche’ de La Chola Chabuca, cuya emisión fue anunciada para el sábado 28 de junio.

La entrevista formaría parte de una retrospectiva sobre sus años en el fútbol, sus aciertos y desaciertos, así como las lecciones aprendidas tras una juventud marcada por los excesos.

Manco, quien durante varios años fue noticia tanto por su talento dentro de la cancha como por sus polémicas fuera de ella, aseguró que su historia puede servir de ejemplo para las nuevas generaciones de deportistas.

“Nunca es tarde para dejar de inspirar. Puedo enseñarle a los chicos qué no hacer”, expresó en la conversación con La Chola Chabuca.

El programa ha despertado expectativa por la promesa de un reencuentro inesperado, que los usuarios en redes sociales han vinculado con figuras como Shirley Arica o su exesposa Fiorella Alzamora, lo que generó la inmediata reacción del exjugador.

La promoción de La Chola Chabuca que desató la controversia

Desde la cuenta oficial de ‘Esta Noche’, América Televisión promocionó la entrevista a Reimond Manco con mensajes que apuntan a una emisión cargada de emociones intensas y sorpresas: “¿Aprendió de sus errores? Tuvo la gloria, vivió el escándalo... y ahora cuelga los botines. Esta noche, el último partido de Reimond Manco, como nunca lo viste. Y además... Un reencuentro inesperado que lo cambiará todo.”

En el avance, se muestra a La Chola Chabuca preguntándole a Manco si aceptaría el ingreso de una misteriosa persona al set, lo que de inmediato abrió especulaciones entre los seguidores del programa y en plataformas digitales.

La promoción de La Chola Chabuca donde su entrevistado es Reimond Manco. América Tv.

Reimond Manco rechaza rotundamente el morbo televisivo

Ante la posibilidad de coincidir en vivo con Shirley Arica, conocida como ‘La chica realidad’, o incluso su expareja Fiorella Alzamora, Manco no tardó en expresar su molestia y fijar su postura.

“Jamás me prestaría para que entre Shirley Arica y no porque la odie, sino porque no es necesario. Prefiero mi tranquilidad y mi paz antes de entrar en dimes y diretes con cualquier persona”, afirmó el exfutbolista al espacio digital ‘Faranduleando con Fer’.

También aclaró que las versiones que circulan sobre un reencuentro arreglado o cualquier situación pensada para generar polémica y rating no tienen sustento.

“Solo es el morbo que quieren generar, que también me parece bajo y me parece mal. Igual voy a salir en mis redes que es falso para que se acabe el morbo”, sentenció.

Manco insistió en que aceptó dicha entrevista con la finalidad de compartir experiencias que sirvan de reflexión, y no para ser parte de montajes o controversias fabricadas.

“Yo para esas cosas no me presto, independientemente si de chico cometí errores. Fueron por la propia edad, pero nunca queriendo entrar a ese mundo de la farándula. Nunca me ha gustado ese mundo. Menos en la etapa en que me voy a prestarme a esas cosas”.

Reimond Manco indignado con ‘La Chola Chabuca’ ante posible encuentro con Shirley Arica. América Tv.

Manco y su verdadera intención al ir al programa

El exjugador recordó que el motivo de su presencia en el set fue una invitación formal para conversar sobre su vida y trayectoria, no para protagonizar enfrentamientos mediáticos.

“Se supone que me citaban para un homenaje, para una entrevista, una conversación con la mejor de las intenciones y así fue”, explicó. Subrayó que los productores le comunicaron que el objetivo era repasar su carrera y dar espacio a un mensaje social para jóvenes futbolistas, no generar controversias con personajes ligados al espectáculo.

Manco afirmó que nunca tendría inconveniente en hablar abiertamente sobre sus errores, pero considera inapropiado verse forzado a interactuar con figuras del entorno mediático solo por crear contenido viral.

“Cuando me hicieron esa pregunta pensé que era en son de broma, evidentemente fue en son de broma. Porque si te dicen que esa persona va a estar, que pueda entrar, yo ni siquiera me atrevería a ir”, señaló.

Un mensaje hacia los jóvenes y su público

A pesar del revuelo provocado por la promoción, Reimond Manco insistió en destacar el mensaje principal que espera dejar a su audiencia: la importancia de aprender de los errores y aprovechar las segundas oportunidades.

“Te puede decir todo el mundo y recibir muchos consejos, pero hasta que no te choques contra la pared, no aprendes. Trato de inspirar y advertir a los chicos sobre los caminos equivocados”, relató.

Frente a la controversia, agregó que hará uso de sus propias redes sociales para aclarar cualquier versión tendenciosa y evitar que su nombre siga vinculado a situaciones que no forman parte de su presente.

La indignación de Manco ante el uso del morbo y la polémica en la producción de contenidos televisivos deja en claro que, hoy por hoy, el exjugador apuesta por una línea distinta, alejada de las confrontaciones y más cercana al testimonio de vida.

