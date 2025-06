Micaella Ferca, bicampeona panamericana de lucha de brazos, representará al Perú en Argentina con el respaldo de Gisela Valcárcel.

La deportista peruana Micaella Ferca, cinco veces campeona nacional, bicampeona panamericana y medallista sudamericana de lucha de brazos, está a punto de cumplir un nuevo sueño: volver a representar al Perú en una competencia internacional.

Del 28 al 30 de junio, la destacada atleta participará en el VI Campeonato Panamericano de Lucha de Brazos, que se realizará en Argentina, reuniendo a representantes de más de treinta países del continente. Esta vez, competirá en la categoría senior hasta 60 kilos, con el objetivo claro de seguir dejando huella en el deporte femenino.

Con tan solo 25 años, Micaella se ha convertido en una voz fuerte dentro del deporte nacional, no solo por sus logros deportivos, sino también por su lucha constante para abrirse paso en una disciplina que, según sus propias palabras, sigue enfrentando el machismo y la falta de apoyo estructural.

“Lo que me atrajo de la lucha de brazos es que este deporte es para gente valiente, para quienes realmente quieren ponerse retos y superarse”, señaló Ferca en entrevista previa a su viaje.

“En el momento en que conocí este deporte, yo necesitaba a gritos esa valentía, necesitaba descubrirla, y la lucha de brazos fue un camuflaje para desarrollarme, valorarme más y descubrir lo fuerte que podía ser, no solo físicamente, también mentalmente”, añadió.

Una carrera forjada con esfuerzo y sin atajos

La historia de Micaella no es la de una atleta con respaldo asegurado desde el inicio. Su camino ha sido autogestionado. Desde los pasajes, el hospedaje y los viáticos hasta los entrenamientos, cada uno de sus logros ha sido financiado con esfuerzo propio, rifas, actividades solidarias y mucho compromiso personal.

“Los obstáculos más grandes han sido costear todo. Lamentablemente, aún hay mucho machismo. Hay más apoyo para los varones. Pero en el camino me encontré con muchos ángeles, como GV Producciones, que cree en el talento peruano y en la valentía de las mujeres. Me he sentido respaldada y valorada”, expresó la atleta, visiblemente emocionada por el respaldo recibido en esta ocasión.

Micaella reconoce que su pasión por este deporte nació como una forma de reencontrarse con su autoestima. La lucha de brazos, más allá del reto físico, ha sido también una vía para su fortalecimiento mental. Por eso, cada victoria suya representa no solo una medalla, sino un paso más hacia su empoderamiento personal y el de muchas otras mujeres.

El apoyo de GV Producciones: deporte y empoderamiento femenino en acción

En esta nueva etapa, GV Producciones, empresa liderada por Gisela Valcárcel, se ha convertido en uno de los principales respaldos de Ferca. Este gesto marca un hito en el vínculo entre el entretenimiento y el deporte femenino en el país, y refuerza el mensaje de que los sueños se logran con disciplina, pero también con aliados que apuestan por el talento nacional.

“Queremos que las mujeres peruanas sepan que no existen obstáculos cuando hay una gran misión, cuando hay un gran sueño, y esa es la historia que me enamoró y, por eso, desde GV Producciones, apoyamos esta causa”, comentó Valcárcel. “Estaremos haciendo vivas este fin de semana e invitamos a todos a celebrar el talento de esta peruana que hoy nos representa”.

El respaldo de la popular conductora no solo tiene un valor económico o logístico. Se trata también de un espaldarazo simbólico y mediático a una disciplina poco visibilizada y a una atleta que, desde el silencio, ha cosechado títulos internacionales y ha construido una identidad como referente del deporte peruano.

El viaje de Micaella Ferca a Argentina tiene muchas dimensiones. No solo se trata de un nuevo campeonato y la posibilidad de sumar un podio más a su ya amplia colección. También es la continuidad de una misión personal: inspirar a más mujeres a confiar en sí mismas y a desafiar los prejuicios.

“Sueño con ser multicampeona mundial. Pero más allá de eso, quiero formar un gran grupo de mujeres deportistas que se atrevan a descubrir lo valientes que pueden ser. No es solo hacer deporte, es tomar acción por tus sueños”, afirma Ferca.

La lucha de brazos, que muchos aún consideran un deporte “de hombres”, se ha convertido para Micaella en una herramienta de transformación. A través de sus redes sociales y sus apariciones públicas, promueve un mensaje claro: la fuerza no es solo física, es mental, emocional y espiritual.

“A todas las mujeres les diría: nunca dejen de soñar, tengan mucha fe en ustedes mismas, porque los tiempos de Dios son perfectos y cada proceso tiene su momento”, concluyó.