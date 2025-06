Mariella Zanetti responde por qué llamó “estúpida” a la hija de Sandra Mathews y encara a la modelo: “No soy una ignorante”

Mariella Zanetti le responde a Sandra Mathews. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La polémica entre Mariella Zanetti y Sandra Mathews ha escalado rápidamente luego de la difusión de un video en el programa ‘Magaly TV La Firme’, donde se escucha a la actriz referirse como “la otra estúpida” a la hija de Sandra, quien se encontraba presente en una acalorada discusión entre Farid Ode y Javier Blondet, actual esposo de la exvedette.

Frente a los fuertes cuestionamientos, Mariella Zanetti salió al frente para aclarar los hechos y aseguró que su expresión fue sacada completamente de contexto. “Lo que hice fue una expresión, y es como decir ‘put* ma***’, no la insulté directamente, jamás lo haría. Yo no soy una ignorante para hacerlo”, afirmó durante una entrevista en vivo con Magaly Medina.

Defiende su rol de madre

La actriz también defendió su rol como madre y dejó en claro que siempre ha tratado con respeto y cariño a su hija, por lo que no está de acuerdo que se diga que está prefiriendo a su esposo antes que a ella.

“Ay, Magaly, cómo voy a estar de acuerdo (con esos comentarios). La gente que me conoce sabe perfectamente que eso no ha sucedido, no sucede ni sucederá. Lo que pasa es que yo tengo que ser justa Magaly, no puedo hacer un escándalo más de una situación en realidad, no era para tanto, se salió fuera de contexto”, dijo la exintegrante de El Gran Chef Famosos.

Mariella Zanetti sale en defensa de su esposo y niega agresión a su hija Gamille Ode.

Asimismo, señaló que no es cierto que su esposo insulte a su hija, tal como lo aseguró Farid Ode. “Yo tampoco permitiría que él le diga: Oye, idiota de miércoles o arrimada o cosas así fuertes’. Jamás se lo permitiría, ten por seguro que ese momento lo boto”, señaló la actriz, no sin antes aceptar que todo se le salió de las manos. “Ay, Dios mío, no pensé que iba a llegar a tanto y menos pensé que el señor (Farid), haría eso”, acotó.

Al ser consultada si alguna vez vio indicios de que su hija sufriera maltratos de parte de su pareja, Mariella Zanetti dijo que no, pues ella es la que vive con ambos. “Me están poniendo en tela en juicio como mamá, mi hija tiene 22 años, en la cual yo la he criado, es una niña profesional, buena, aplicada. Tiene buen comportamiento porque yo le he dado esa educación. Una niña maltratada, hostigada, no tendría ese tipo de comportamiento", dijo.

Encara a Sandra Mathews

Además, Zanetti expresó su molestia con Sandra Mathews por dar declaraciones sin, según ella, conocer realmente la situación. “Ella habla como si viviera conmigo, y la verdad que yo a la señora no la veo ni en pintura. Yo no tengo contacto con ella, el último contacto fue cuando su hija pasó Navidad en mi casa, porque ella estaba en Iquitos con el novio. Y yo encantadísima”, relató.

Magaly Medina enfrenta a Mariella Zanetti por palabras de su esposo con Gamille: “Él no es el papá”

Asimismo, señaló que jamás ha hecho diferencias con su hija y su medio hermana. “Quiero recalcar es que la señora, en primer lugar, no tiene por qué insultarme. Ella sabe perfectamente que yo jamás me he expresado mal de su hija. Siempre la he tratado con todo cariño como la hermana de mi hija, he tratado de ser no una madre porque no vivo constantemente con ella, pero siempre amable”, señaló muy fastidiada.

Mariella Zanetti asegura que no hace diferencias entre su hija y medio hermana.

Mariella resaltó que siempre se preocupó para que su hija crezca unida a su hermana. Es por ello que le parece injusto que Sandra Mathews salga a acusarla de malos tratos hacia su hija.

“Me parece injusto que se exprese así y que diga que ella sabe que yo no quiero a su hija. La verdad, creo que se está dejando llevar por lo que le han contado porque no está acá en el país. En todo caso, esto lo tengo que solucionar en mi casa, pero se dará en privado”, sentenció.

Mariella Zanetti aclara que no quiso insultar a la hija de Sandra Mathews.