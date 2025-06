Policía pedía coimas por Yape y transferencias a ‘El Monstruo’: “Ya tú sabes, a este número, sé consciente”

Fuente: Cuarto Poder

El suboficial de la Policía Nacional (PNP) Georgi Araujo, quien cumple una orden de prisión preventiva de 36 meses tras ser acusado de suministrar armas, municiones e información reservada a la organización criminal encabezada por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, solicitaba sobornos mediante transferencias digitales, entre ellas a través de la aplicación Yape.

Las investigaciones lo señalan como una pieza clave en el aparato operativo de la organización criminal conocida como ‘Los Injertos del Cono Norte’, cuyo líder sigue prófugo y por quien el Gobierno ofrece una recompensa de un millón de soles por información que facilite su captura.

Las comunicaciones extraídas de los teléfonos de Araujo durante su detención revelan su implicación en la distribución de armamento, el ajuste de pistolas y el mantenimiento de equipos no autorizados.

Según la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), el suboficial también revelaba detalles de operativos policiales a la organización con el fin de impedir acciones de intervención. En sus dispositivos móviles se encontraron comprobantes de pago, registros de transferencias y mensajes que corroboran su función logística dentro de la estructura criminal.

Los montos de las transferencias varían entre mil y diez mil soles, de acuerdo con información difundida este domingo por Cuarto Poder. Uno de los pagos fue realizado por Grace Bados Neyra, identificada por el Ministerio Público como la encargada de gestionar los fondos de la red delictiva.

Actualmente, Bados permanece interna en el penal de Santa Mónica. Según fuentes fiscales, habría confesado la relación directa entre Araujo y la organización, lo que permitió fortalecer la acusación en su contra.

Esta es una de las conversaciones reveladas por el programa dominical, que tuvo acceso a los hallazgos encontrados en los teléfonos móviles.

‘El Monstruo’: Hermano, una pregunta: ¿Tú puedes comprar accesorios en armería? ¿Tú puedes? Papi, pero hazte una, pues, hermanito. Ahí, con las personas, con las amistades que tienen guante.

Policía: ¿Dónde es la ubicación, mano? De ahí de 22 de agosto, manín, algo rápido, mano. Yo pensaba que lo iba a dejar aquí. (...) estoy con medio uniforme, con esta nota, con la hue... no pensé.

Una pistola Glock vinculada al policía Bruno Cevasco López fue incautada en posesión de Araujo; Cevasco huyó a España pocos días después del operativo y su paradero sigue desconocido

EM: Estás con uniforme, desgraciado. La ley es la ley.

P: Le había dicho, pe, sobre la pepa. Me dijo: sí, mano, te doy una cacerina. Pu... ma..., mano, mira. Me llegó a dar, pero bacán, bacán. Pero el muchacho sigue allá en Carabayllo, pero bacán. Nos ha dado lo que tanto querías: las municiones. Pero el tema es, mano, que lo tengo que soltar acá. Mándame la ubicación, por fa.

EM: Hermano, pero para que no se haga tan lejos, porque cruzas nada más y los dejas en tu jato, y no te afectas con los pasajes de tus hijos, mano.

P: Ya, no te preocupes, mano. Mejor me llevo a mi chamba. A mi jato no puedo llegar, supuestamente estoy chambeando. Me lo voy a llevar a mi chamba. Ya, pes, manín, ahí hazte una, pero de buenas maneras, causa. Espero mi Yape. Ya tú sabes, a este número. Yo le dije así, de la nada, sobre las municiones. Me dijo: no, mano, que esto, que el otro. Encima, como te estoy dando, ya, pe, causa. Y así, mira, de la nada me ha dado municiones.

Y yo ya sé que no te he dicho para mí, porque sé que contigo no hay pierde, hermano. Sé que vas a ser consciente. Tuve que salir de mi chamba, mover un muchacho de mi chamba para... Tienes municiones más de la cuenta. Ya, pes, Manín, a ver si te haces una. Ese fierrito, causa, ahorita me he metido una cena, y ahí nada más se ha volado más de la mitad. Consciente, pes, mano. Ya tu sansun.

EM: Conch..., una cena 50 soles, ¿en qué parte de Larcomar estás?

El Gobierno ofrece una recompensa de un millón de soles para capturar a Erick Moreno, mientras las investigaciones continúan para desarticular la red criminal

Incautación

Araujo fue intervenido con una pistola Glock registrada a nombre del policía Bruno Cevasco López, salió del territorio nacional con destino a España pocos días después del operativo que permitió la captura del círculo más cercano al prófugo.

El operativo policial se llevó a cabo el 3 de junio en Comas. Tras ser citado por las autoridades, Cevasco no se presentó para rendir cuentas y tampoco justificó por qué no reportó la desaparición de su arma ni explicó el abandono repentino de su cargo.

Cinco días después, el 8 de junio, salió del país rumbo a Europa, de acuerdo con sus movimientos migratorios. Desde entonces, su paradero permanece desconocido y continúa como no habido. La institución policial no ha emitido comentarios al respecto.