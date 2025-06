Ale Fuller desmiente a Pablo Heredia por Alondra García Miró: “Es mi amiga, ese polígrafo está mal calibrado”

Ale Fuller critica a Pablo Heredia por sus declaraciones en ‘El Valor de la Verdad’. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

La modelo Ale Fuller rompió su silencio en una reciente entrevista con ‘Amor y Fuego’ este 23 de junio, respondiendo por primera vez a las afirmaciones de su exnovio Pablo Heredia, quien había vinculado su ruptura en 2018 con la participación de Alondra García Miró.

La actriz no solo desmintió que la modelo haya sido la causante de su separación, sino que también criticó la forma en que su expareja manejó la situación en los medios, al abordar aspectos tan personales durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

En su intervención, la actriz dejó en claro que la razón de su ruptura con el actor argentino nada tenía que ver con la exchica reality. Con un tono de desconcierto, la influencer comentó que si realmente se había dicho que la causa del fin de su relación fue la presencia de Alondra, entonces el polígrafo utilizado en el programa de Panamericana Televisión debía estar mal calibrado.

“Si es que se ha dicho que la razón ha sido por Alondra, entonces o ese polígrafo está mal calibrado, o entonces hasta el día de hoy mi expareja no entiende la razón de por qué hemos terminado”, manifestó la modelo para las cámaras de Willax.

Somos amigas

En cuanto a su relación con Alondra, Ale Fuller dejó en claro que la modelo siempre ha sido y sigue siendo su amiga, y que nunca existió una relación directa entre ella y la ruptura con Pablo Heredia.

“Alondra es mi amiga, lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo y no ha sido por Alondra, para nada”, afirmó, reafirmando el vínculo amistoso que mantiene con la popular influencer.

El tema de la entrevista de Pablo Heredia en ‘El Valor de la Verdad’ fue uno de los puntos más delicados para Fuller, quien no entendió por qué su expareja había decidido hablar de su relación pasada en un programa tan público y, según ella, con fines de lucro.

“Quiero creer que fue por dinero porque o sino significaría que está lucrando con el dolor ajeno y no quiero creer eso. Es muy poco acertado gestionar la situación así, creo que hay límites. Tal vez lo necesitaba muchísimo”, señaló, dejando claro su malestar con las declaraciones de Heredia.

No quiere verlo

La actriz también expresó que si en algún momento se encontrara con Pablo Heredia, la situación sería incómoda y tensa. Dijo que, aunque en su momento pudo haber existido cariño entre ambos, los recientes eventos habían removido muchas emociones y la situación ya no era la misma.

“Por ahora es muy fresco y saludarlo con tanto cariño, porque esto ha sido un poco removedor e incómodo para todas. No sé si ese cariño seguiría latente”, comentó, reflejando la incomodidad que sentía al tratar temas tan personales públicamente.

