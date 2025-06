Lucy Bacigalupo cuestiona a Dina Boluarte por deficiencias en hospitales: “Está más preocupada en sus cirugías”

Lucy Bacigalupo hace llamado a Dina Boluarte por malas condiciones de hospitales: “Está más preocupada en sus cirugías” | Panamericana TV

Lucy Bacigalupo expresó su preocupación por las condiciones del sistema de salud en el Perú durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’, emitido el domingo 22 de junio. La actriz relató su lamentable experiencia en el Hospital Rebagliati, donde afirma haber sido víctima de una negligencia médica por parte de una de las enfermeras.

Bacigalupo describió el estado de los hospitales como precario y cuestionó el desinterés de las autoridades frente a las carencias en el sector salud. “Yo no quisiera volver a entrar nunca al hospital Rebagliati. Recuerdo las camas tan viejas, tan antiguas. ¿Cómo puede ser posible que el Estado no se preocupe por la salud de los peruanos? ¿Cómo puede ser posible que haya materiales tan obsoletos?”, señaló durante el programa y con lágrimas en los ojos.

La actriz dirigió críticas directas a la presidenta Dina Boluarte por su falta de atención a la problemática, siendo ella la responsable de que nuestro país esté en las mejores condiciones.

“¿Cómo es posible que la persona que nos gobierna está preocupada más en sus cirugías que en arreglar el sistema de salud del país?”, manifestó Bacigalupo, en referencia a las recientes informaciones sobre intervenciones estéticas de la mandataria.

En esta edición de ‘El Valor de la Verdad’, Bacigalupo respondió 15 preguntas y obtuvo un premio de 15 mil soles. A lo largo del programa, abordó aspectos de su vida personal y profesional, pero resaltó su relato sobre la negligencia médica que vivió en el hospital y su temor de volver a ingresar a ese centro de salud.

Las declaraciones de Bacigalupo reavivan el debate sobre el estado de la salud pública en Perú y la gestión gubernamental en la materia.

Lucy Bacigalupo habla de la traición y el perdón: "Me botaba de casa cuando me acordaba". Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

La denuncia de negligencia médica de Lucy Bacigalupo

Lucy Bacigalupo, actriz peruana, denunció en diciembre de 2024 una presunta negligencia médica en el Hospital Rebagliati tras someterse a una operación de columna. En ese contexto, la comediante relató que, pocos días después de la cirugía, una enfermera la empujó bruscamente sobre una camilla, que se rompió, lo que provocó su caída al suelo.

“Sentí un dolor horrible, especialmente en el costado izquierdo, justo donde me habían operado. Me acuerdo claramente del momento, fue aterrador”, expresó en aquel entonces para Magaly TV La Firme.

Como resultado del accidente, la actriz tuvo que ser operada nuevamente de emergencia y, tras recibir el alta, retornó a su hogar sin haber logrado una recuperación completa. Contó que utilizaba una silla de ruedas y depende de la ayuda de otra persona para desplazarse.

Lucy Bacigalupo denuncia negligencia médica tras operación en el Hospital Rebagliatti. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Todavía no puedo caminar bien. Me tengo que agarrar de la silla para levantarme, y aunque puedo estar de pie, no tengo fuerzas en las piernas. El dolor es constante”, señaló en diciembre, pero ahora se ha mostrado más recuperada.

En sus declaraciones, la artista también expresó frustración por la falta de respuestas del personal médico. “No me explican nada, y cuando lo hacen, es de manera vaga. Yo solo quiero saber qué está pasando con mi salud, necesito respuestas claras y, sobre todo, quiero que los responsables de mi situación se hagan cargo”, reclamó.

Ahora, ya pasado el tiempo, Lucy ha dejado en claro que tomará acciones legales contra el equipo médico con el fin de obtener una respuesta y espera que nadie más pase algo de esa manera.