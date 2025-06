San Borja ya usa drones para capturar a delincuentes: así atraparon a motociclista

San Borja ya usa drones para capturar delincuentes así atraparon a motociclista - 24 Horas Noticias

Los drones de última generación forman parte de las herramientas tecnológicas con las que San Borja busca reforzar la seguridad y lograr la captura de delincuentes en situaciones de flagrancia. El distrito limeño incorporó estos dispositivos en sus estrategias de patrullaje, sumándose a otras jurisdicciones de la capital peruana donde el uso de aeronaves no tripuladas ha dejado de ser novedad y se ha consolidado como apoyo regular para el serenazgo.

El reciente caso registrado en San Borja puso en evidencia la utilidad conjunta de las cámaras de videovigilancia, el patrullaje motorizado y los drones para el seguimiento y la captura de presuntos delincuentes. Tras el reporte del robo de un celular cometido en el distrito vecino de Miraflores, tres sujetos emprendieron la huida por la avenida San Borja Sur, desobedeciendo la señalización de un semáforo y cruzando la vía con la intención de escapar. Uno de los implicados fue impactado por un vehículo que tenía luz verde, lo que facilitó la detención. El movimiento de los sospechosos fue registrado en detalle tanto por las cámaras instaladas en la zona como por un dron del serenazgo que patrullaba el área y que, desde el aire, documentó toda la secuencia hasta la intervención policial.

Drones con fines preventivos

La Municipalidad de San Borja ha apostado por un modelo operativo donde los drones se emplean principalmente con fines preventivos, patrullando zonas estratégicas y alertando a las unidades de serenazgo frente a situaciones inusuales o comportamientos sospechosos. El uso de estos equipos contribuye, además, al efecto disuasivo: personas potencialmente involucradas en conductas delictivas cambian sus acciones al sentirse observadas desde el cielo. Desde la puesta en marcha del sistema, el distrito registra múltiples intervenciones preventivas diarias, y varios informes dan cuenta de un promedio de quince capturas cada día, aunque en muchos de estos arrestos la participación del dron se concentra en las etapas de vigilancia inicial y respuesta rápida.

Durante las persecuciones o en la detección de hechos flagrantes, la coordinación entre el personal de campo y los operadores de los drones permite acelerar la reacción y orientar de forma precisa a las patrullas en tierra. Los dispositivos tienen capacidad de operar a alturas de entre 80 y 100 metros y portar cámaras de alta resolución, lo que facilita la cobertura de amplios sectores urbanos en poco tiempo. Además, disponen de altavoces que amplifican instrucciones o alertas, recurso que suele emplearse en operativos para advertir a sospechosos de que están ubicados por las autoridades.

Drones armados de Rafael Lopez Aliaga en cuestión

Mientras San Borja muestra resultados palpables con drones de vigilancia, el debate sobre el uso de tecnología en seguridad ha escalado a nivel capitalino con una propuesta polémica. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció la intención de incorporar drones equipados con inteligencia artificial capaces de intervenir en tiempo real y, según aseguró, incluso detonar si es necesario para disuadir el crimen. “El dron es como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, expresó el burgomaestre durante una actividad pública en Puente Piedra.

“Vamos a traer drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde he estado hace poco. Hay que tener drones igual que ellos, para que el dron esté conectado a una central de control y monitoreo al mando de Mariella Falla, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, afirmó el alcalde, agregando que ya existen dos proveedores peruanos listos para proveer la tecnología necesaria.

A pesar del entusiasmo del municipio limeño, desde San Borja recalcan que la normativa actual en Perú no permite el uso de drones armados o con capacidad explosiva. El jefe del escuadrón de drones de San Borja enfatizó: “La normativa vigente no autoriza, no respalda, no existe normativa para emplearlo en esa modalidad. Si la tecnología permite hacer eso hoy en día, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado”.