Drones que explotan al detectar delitos, idea de Rafael López Aliaga, podrían tener obstáculos legales, según experto

El especialista en ciberseguridad, Miguel Guerra, cuestionó este miércoles el reciente anuncio del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien afirmó que la ciudad sería vigilada con drones capaces de explotar al detectar delitos. En diálogo con Canal N, el experto expresó su preocupación por el impacto legal y ético de una propuesta de ese tipo.

“Ese tipo de mensaje causa mucho rebote porque creo que quizá el 90% de personas estaría de acuerdo que explote un dron a un delincuente. Ahora, el tema de que eso llevaría a temas legales se complicaría porque esos tipos de funciones solo se cumplen cuando son objetivos militares”, sostuvo.

Agregó que existen protocolos internacionales que restringen el uso de armamento autónomo y letal fuera del ámbito bélico. “Cuando un objetivo militar se descubre, ahí sí se puede neutralizar con un tipo de capacidad tan fuerte. Después se sabe que los temas de los derechos humanos van a salir adelante”, afirmó.

También explicó que la tecnología de drones sí puede tener múltiples aplicaciones, como seguimiento de personas en situaciones de riesgo o asistencia en operativos complejos. “Estos aparatos pueden detectar un objetivo que sea un riesgo, pueden seguirlo y hasta pueden tirarle una tinta para marcarlo y el dron puede seguirlo. Eso utilizan muchos países para temas de secuestros. El dron entra, identifica al enemigo y simplemente lo destruye”, detalló.

Rafael López Aliaga señaló que comprará drones que explotan para la inseguridad en Lima. YouTube

Puso como ejemplo a Israel, que emplea este tipo de tecnología con fines militares. “Es uno de los países que no ha firmado el decreto que no va a utilizar inteligencia artificial para sus armas. Los demás países sí se han comprometido a no usar IA para ese tipo de temas de guerra”, explicó.

Finalmente, señaló que los drones podrían tener también un rol positivo en emergencias humanitarias. “Es un tema no solo para la inseguridad, sino porque en un desastre natural estos drones podrían encontrar personas o podrían pasarle cuerdas de un puente a otro, en un río, y rescatar personas. La capacidad que puede tener es bastante”, indicó.

En la víspera, la autoridad limeña anunció que la capital contará con drones equipados con inteligencia artificial que podrán intervenir en situaciones delictivas y, según su explicación, incluso detonar si es necesario. La iniciativa —indicó— se inspira en modelos aplicados en países como Qatar o Arabia Saudita.

“Vamos a traer drones por arriba, por lo alto, como es en Arabia, donde he estado hace poco. Hay que tener drones igual que ellos, para que el dron esté conectado a una central de control y monitoreo al mando de Mariella Falla”, gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, afirmó durante un acto oficial realizado en Puente Piedra.

El especialista Miguel Guerra advirtió que esta medida podría vulnerar derechos humanos y enfrentar serios conflictos legales, al tratarse de tecnología letal fuera del ámbito militar

El alcalde explicó que el sistema utilizará tecnología avanzada para detectar delitos en tiempo real. “El dron es (...) como un cóndor. Detecta, porque tiene IA, si hay un hecho delictivo, y baja el dron y te manda un aviso: o te paras, o exploto. Así funciona la tecnología, así funciona el mundo”, declaró.

Sostuvo, de igual modo, que ya existen dos proveedores nacionales capaces de ofrecer esta tecnología, y pidió que se agilice el proceso para lanzar el concurso respectivo. “Vamos a llegar a todo Lima porque es fácil y es barato. Tecnología en Perú ya existe”, aseguró.

“Da cólera que tenga que ser con planta municipal. Da cólera cuando es un tema de gobierno central y no hacen nada, (y desde la municipalidad debemos estar) viendo qué hace el mundo para solucionar (...) Son 11 temas (sobre seguridad ciudadana) que le he mandado por escrito (a la presidenta Dina Boluarte), todo lo que se pueda hacer rápido”, agregó.