Escolar de Talara interpela con firmeza a Dina Boluarte: “Miren más allá de los discursos, es hora de un verdadero cambio”

Durante la ceremonia de inauguración del colegio Ignacio Merino, un alumno de quinto de secundaria cuestionó, con respeto y firmeza, la desconexión entre las promesas del gobierno y la realidad educativa. La presidenta Dina Boluarte y el ministro de Educación escucharon en silencio el discurso que llamó a la reflexión y a una acción más concreta por parte del Estado.

Frente a decenas de autoridades y en presencia de la mandataria, José Ángel Guerrero Ordinola, alcalde escolar del colegio Ignacio Merino, tomó la palabra para agradecer la nueva infraestructura entregada, pero no evitó expresar su preocupación sobre el rumbo del país.

En un tono sereno, pero claro, el estudiante pidió a Boluarte y a sus funcionarios dejar de lado los discursos y atender con urgencia los desafíos que enfrenta la educación peruana. El acto, que se desarrolló en Talara, Piura, dejó un momento inesperado de crítica pública desde la voz de un joven de solo 16 años.

Un mensaje con gratitud, pero también con advertencia

Desde el escenario dispuesto en la moderna infraestructura de más de 98 millones de soles, el estudiante inició su intervención agradeciendo las nuevas condiciones que ahora benefician a más de mil escolares. Destacó los ambientes renovados, como laboratorios, bibliotecas y salas de innovación, que consideró esenciales para una educación de calidad. Aseguró que los alumnos están comprometidos en cuidar cada espacio y equipo, con el objetivo de que sirvan también a las futuras promociones.

Mensaje de José Ángel Guerrero frente a la presidenta Dina Boluarte. Foto: Municipalidad Provincial de Talara

Sin embargo, el tono del discurso cambió cuando pasó de los elogios a una crítica dirigida a las autoridades presentes. “Como alcalde del colegio y en nombre de todos mis compañeros, les hablo hoy con respeto y profunda preocupación por nuestro país”, expresó.

“La juventud del colegio Ignacio Merino alza su voz no para criticar sin razón, sino para exigir reflexión y acción”, sentenció.

Crítica desde la juventud ante la desconfianza política

El estudiante se dirigió directamente a Boluarte, al ministro de Educación y al director del plantel, instándolos a ir más allá de las palabras. “Los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones”, sostuvo.

Aunque no hubo respuestas inmediatas por parte de la presidenta, el mensaje del estudiante evidenció una distancia entre el relato oficial y las preocupaciones reales de quienes viven día a día en las escuelas públicas del país. Guerrero Ordinola no acusó ni alzó la voz, pero fue firme al afirmar que “la educación aún enfrenta enormes desafíos”, en un contexto donde miles de alumnos estudian en locales precarios o sin acceso adecuado a tecnología.

Una ceremonia con matices que van más allá de la inauguración

Inauguración del colegio Ignacio Merino. Foto: Grecia Yarlequé/ Municipalidad Provincial de Talara/ Infobae Perú

El acto en Talara tuvo como eje central la entrega del nuevo local de la emblemática institución educativa Ignacio Merino. Durante su discurso, la presidenta Boluarte reivindicó el rol del gobierno en el impulso de obras públicas, y lanzó críticas a quienes —según dijo— no reconocen los avances de su gestión. Sin embargo, la participación del alumno terminó dándole un giro distinto a la ceremonia.

Lejos de la confrontación política, el mensaje del escolar no fue un reclamo aislado, sino un llamado a no ignorar lo que viven los estudiantes en otras regiones del país. “Sabemos que su compromiso al estar aquí es real, pero no podemos ignorar la creciente desconfianza que genera la política actual”, dijo. Las palabras del joven alcalde escolar se convirtieron rápidamente en uno de los momentos más comentados del evento.

La voz de un estudiante que pide un cambio verdadero

José Ángel Guerrero se comprometió a liderar campañas para el cuidado del colegio y llamó a sus compañeros a hacer lo mismo. Pero también elevó una petición simbólica a las autoridades: construir no solo infraestructura, sino confianza y futuro. “La juventud peruana espera con esperanza y exigencia un gobierno a la altura de nuestros sueños”, declaró.

El alumno del quinto año aprovechó el acto oficial para expresar su preocupación por la desconfianza hacia la política y demandó un compromiso real con las necesidades del país. Foto: Municipalidad Provincial de Talara

En medio de los aplausos y la presencia de cámaras, el alumno dejó en evidencia un sentimiento extendido entre los jóvenes: el deseo de ser escuchados y tomados en serio. En Talara, durante la inauguración de un colegio, se oyó una voz distinta. No fue la de un político ni la de una autoridad, sino la de un escolar que, desde su púlpito estudiantil, pidió mirar más allá de las palabras.