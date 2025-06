Frutas y verduras en supermercados mostraron contaminación con agroquímicos por encima de los límites, según monitoreo

Ají amarillo : Las muestras de Wong y Plaza Vea no pasaron el análisis, mientras que Tottus presentó una muestra conforme.

Apio y cebolla china: En cuanto al apio, solo las muestras de Plaza Vea fueron conformes, mientras que en Wong y Tottus resultaron no conformes. La cebolla china fue no conforme en Wong y Plaza Vea, mientras que en Tottus no había stock.