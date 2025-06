Papa León XIV: revelan qué le gustaba hacer en sus cumpleaños en La Libertad, Perú

Se revelan detalles de cómo Robert Prevost pasó sus cumpleaños durante cuatro años.| RPP

En la urbanización Santa María de Trujillo, la familia María Yopla y vecinos recuerdan con afecto y nostalgia los años en los que Robert Prévost, hoy conocido mundialmente como el Papa León XIV, compartía momentos sencillos y entrañables antes de su pontificado. “Durante al menos cuatro años, aquí celebrábamos su cumpleaños”, rememoró la mujer con quien el pontífice fundó dos parroquias en La Libertad.

El salón principal de la casa sigue siendo escenario de reuniones llenas de recuerdos, sobre todo aquellas que tenían como protagonista al hoy León XIV. Además de las fotografías, la mujer detalló qué es lo que le gustaba hacer al religioso en su natalicio.

En declaraciones a RPP, María Yopla reveló que el vicario de Cristo amaba el ceviche, por lo que era un plato infaltable en su día. “Era imprescindible. También le gustaba la causa limeña y el shambar. Aunque era una persona sencilla, muy humilde y servicial, disfrutaba mucho de la buena comida peruana con su gente más cercana. Comía de todo, pero lo que le agradaba, aún más”, mencionó.

Allegados al pontífice dieron detalles de cómo celebraba sus cumpleaños. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Además de la comida, el ambiente festivo se llenaba de alegría con música y bailes espontáneos. “Bailaba de todo. No sabía bailar, pero la pasábamos bonito”, relató entre risas la mamá de Jorge, quien también fue cercano al pontífice e, incluso, recibió como presente la cámara del papa León XIV.

“La tengo de recuerdo, porque me sirvió. La usé bastante. Es buena. Imagínese, yo no pensaba que iba a ser el papa. Yo la tengo guardada ahí. Es de él”, compartió ‘Coco’, quien se encargó de tomar las fotografías de distintos eventos que se convirtieron no solo en recuerdos familiares, sino en testimonio de una época junto al hoy pontífice. “Esperemos que regrese”, dijo María.

Su paso por el país ha sido objeto de suma curiosidad por parte de feligreses a nivel nacional y mundial. Tan es así que Vatican News anunció la producción de un documental enfocado en ello, llamado ‘León en Perú’.

Al respecto, se conoce que el equipo de la Santa Sede llevó a cabo el rodaje bajo una agenda sumamente exigente, sin pausas y con desplazamientos constantes entre varias ciudades. Según relató Janinna Sesa, exdirectora de Cáritas Chiclayo y participante en la producción, el grupo de periodistas y realizadores del Vaticano se dedicó a registrar en tiempo récord las huellas del pontífice Robert Prevost en el país, abarcando desde su labor pastoral hasta su respuesta ante emergencias sociales y sanitarias.

Vaticano elabora documental sobre el paso del papa León XIV en Perú.| Vatican News

El equipo, integrado por Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat y Jaime Vizcaíno Haro, documentó la labor del entonces obispo durante episodios críticos como las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño y la crisis sanitaria de la COVID-19. Sobre ello, Sesa detalló que la grabación en Chiclayo se realizó en apenas dos días, con jornadas intensas de filmación y edición, y desplazamientos continuos entre Trujillo, Chiclayo, Chulucanas y Lima.

“Los vi mientras filmaban y editaban, todo en tiempo récord, no descansaban nada, viajaban de Trujillo a Chiclayo, de Chiclayo a Chulucanas, de Chulucanas a Lima, un trote maratónico, pero ya tenían planificada toda la ruta”, dijo en entrevista a Exitosa.

El contenido del documental incluye la campaña de ayuda liderada por Prevost durante la pandemia, en la que se coordinó con entidades públicas, privadas y las Fuerzas Armadas para asistir a los sectores más vulnerables. Sesa explicó que, gracias a la recaudación de fondos entre empresarios y familias, se logró instalar dos plantas de oxígeno en la región, una medida crucial en el contexto de la emergencia sanitaria.

“Se grabó con las personas damnificadas y ayudadas en esa época por la labor del papa León XIV. Se entregaron 65 toneladas de ayuda humanitaria y lo que nos pedían era contar todos los detalles”, afirmó.

Fuente: Exitosa

La labor de León XIV en Chiclayo se caracterizó por su acompañamiento pastoral y su disposición para llegar a zonas aisladas, incluso cruzando ríos en bote para entregar asistencia. Sesa subrayó que el pontífice se distinguió por su humildad y su capacidad para unir a la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil y el Estado en momentos de crisis.

“Siempre en cada emergencia él levantaba a la Iglesia y unía a todas las organizaciones de la sociedad civil y del Estado. Nos enseñó a trabajar juntos, y eso queda reflejado en este documental”, puntualizó.