Gran incendio en Arequipa: bomberos controlan siniestro en mueblería en el distrito de Miraflores

Arequipa en alerta. Un voraz incendio consume en estos momentos una mueblería ubicada en la calle Manuel Muñoz Najar, en el distrito de Miraflores, generando pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona. Las llamas, de gran intensidad, han alcanzado también viviendas y locales aledaños, mientras los bomberos luchan contrarreloj para contener el fuego. Se han escuchado fuertes explosiones en el área y la electricidad fue cortada como medida preventiva.

Testigos en el lugar reportan escenas de angustia, con personas intentando salvar sus pertenencias en medio del humo y el caos. A pesar de la rápida llegada de los equipos de emergencia, se solicita con urgencia más unidades de bomberos y cisternas, además del apoyo de los municipios locales. Varias calles, como Goyeneche y Muñoz Najar, han sido cerradas y acordonadas para facilitar el trabajo de los rescatistas. Las autoridades piden a la población evitar acercarse al lugar y permitir el paso libre a los cuerpos de emergencia.

Incendio en mueblería de Arequipa fue controlado tras rápida intervención de los bomberos

(Video: Canal N)

Una emergencia se registró esta noche en la ciudad de Arequipa, donde un incendio afectó dos pisos de una mueblería ubicada en el límite entre los distritos de Miraflores y el Cercado. Según desgarradoras imágenes que fueron captadas por Canal N, el siniestro comenzó de manera repentina y se propagó con rapidez, lo que generó alarma entre los comerciantes y vecinos.

En uno de los videos grabados se escucha a una persona gritar con desesperación: “Señor. Señor. Lo juro. ¿Por qué no le echan agua a los muros?”, reflejando la angustia del momento. Diversas unidades de bomberos acudieron de inmediato a la zona para contener las llamas, logrando controlar el siniestro en poco tiempo. Afortunadamente, no se han reportado personas heridas ni víctimas fatales; los daños fueron solo materiales. Muchos de los comerciantes lograron retirar sus muebles antes de que el fuego los alcanzara. Gracias a la acción coordinada de los equipos de emergencia, la situación fue controlada y no se propagó a locales aledaños.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Composición: Infobae Perú

Ante un incendio, es fundamental actuar con rapidez y precaución para proteger la vida y evitar daños mayores. El Cuerpo General de Bomberos del Perú recomienda seguir una serie de pasos que pueden marcar la diferencia en situaciones de emergencia. Estas medidas ayudan a mantener la calma, facilitar la evacuación y recibir ayuda adecuada en el menor tiempo posible.

Mantén la calma : Evita el pánico, ya que correr o gritar puede dificultar la evacuación y aumentar el riesgo de accidentes.

Activa la alarma contra incendios : Si el lugar cuenta con un sistema de alarma, actívalo inmediatamente para alertar a todas las personas presentes.

Llama a los bomberos : Comunica el incendio al número de emergencia 116. Proporciona la dirección exacta y detalles sobre la situación para facilitar la llegada rápida de ayuda.

Evacúa el espacio : Utiliza las rutas de escape establecidas y evita usar ascensores. Dirígete al punto de reunión previamente designado para garantizar la seguridad.

Si el fuego es pequeño : Si tienes conocimiento sobre el uso de extintores y el fuego está en su etapa inicial, intenta sofocarlo. Si no puedes controlarlo, evacua sin demora.

Si quedas atrapado: Cierra las puertas para contener el humo y las llamas. Coloca trapos húmedos en las rendijas para evitar la entrada de humo y solicita ayuda desde una ventana.

Al salir: No regreses al edificio hasta que las autoridades lo indiquen expresamente para evitar riesgos.

Para más información sobre medidas de prevención y qué hacer en caso de incendios, visita la página del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI): https://www.indeci.gob.pe/