Magaly Medina acusa a Chiquiwilo de plagiar el ‘Chismefono’ y alista denuncia por derechos de autor ante Indecopi: “¡Qué descarado!”

Magaly Medina denunciará a Chiquiwilo ante Indecopi. ATV

En la edición del 4 de junio de Magaly TV La Firme, Magaly Medina expresó su sorpresa al escuchar la cortina musical del programa de Chiquiwilo. Bastante fastidiada, la comparó con su tan conocido clip del ‘Chismefono’ y anunció su intención de proceder legalmente contra el youtuber.

“Hay que reclamar por nuestros derechos de autor porque esta música está registrada por ATV”, empezó diciendo la conductora bastante molesta.

Al mostrar las similitudes, Magaly Medina resaltó que lo que estaba cometiendo el creador de contenido era una falta de respeto, pues este tema fue gestado estrictamente para su conocido segmento de chismes.

Magaly Medina estalla contra Chiquiwilo y lo acusa de copiar su cortina del Chismefono.

“Esto fue creado especialmente para nosotros por un productor musical. O sea, nosotros pagamos para que lo que lo hicieran. Miren... tiene todas las semejanzas. ¿Cualquiera crea algo nuevo, no? No sé, vas y hablas con alguien que te cree una música adecuada, pero no te agarras el audio que ya existía y te lo copias. Miren hasta los números, la tipografía, casi todo es igual, porque nosotros tenemos a la Urraca ahí, que es el símbolo de nuestro programa desde hace muchísimos años y ellos ponen a este otro muñeco. Lo que a mí me llama la atención es que estén usando un audio muy parecido al nuestro. Es una copia total“, dijo muy sorprendida.

Chiquiwilo desafía a Magaly Medina tras advertencia de demanda por el ‘Chismefono’: “Queréllame”

Dirigiéndose a la producción, Magaly Medina expresó su clara intención de denunciar al youtuber ante Indecopi. “Qué descarados”, resaltó la periodista, criticando la falta de creatividad que existe en las redes sociales.

“Y después dicen ‘somos los bacanes, somos lo máximos, los creativos’. La televisión es su referente. Son gente que nunca jamás pudo llegar a la televisión, tener un set, estar en un programa de televisión abierta. Entonces, con esa frustración fueron y copiaron porque el YouTube es para todo el mundo. El YouTube es abierto. Cualquiera puede tener un canal de YouTube”, señaló mortificada.

Insiste en la denuncia

Magaly Medina no culminó su intervención sin antes resaltar que no está de acuerdo con el clip de Chiquiwilo, por lo que no se quedará con los brazos cruzados.

“Los dos (video) duran 20 segundos. Es la misma pista, el mismo audio. Yo creo que hay que denunciarlos a Indecopi, que también comiencen a saber que copiarse en la televisión tiene los mismos efectos que nos pasan a nosotros. Si nos copiamos algo, viene otra persona y nos denuncia por sus derechos de autor. Los derechos de autor hay que saber respetarlos. No es que el Internet sea una tierra de nadie. Ya hay normas también que nos sancionan en las redes sociales”, concluyó incómoda.

Chiquiwilo desafía a Magaly Medina tras advertencia de demanda por el ‘Chismefono’: “Queréllame”

Chiquiwilo responde a Magaly Medina

El youtuber Carlos Venegas, conocido como Chiquiwilo, no dudó en responder a Magaly Medina. A través de sus redes sociales, el 4 de junio, el creador de contenido se pronunció ante la posible denuncia ante Indecopi.

Chiquiwilo responde a Magaly Medina por advertencia de demanda por ‘Chismefono’: “Queréllame” | Instagram

“Parece que esta manifestación sí se dio, ¿será momento de despedir el Chikifono?”, escribió en la descripción de su video, siempre con su irónico estilo. “Pd* QUERÉLLAME MAGALY!”, agregó.

Además, dejó claro que continuaría con su clip. “¡Aguante Chiquiwilo, aguante Chikifono!”, escribió el creador de contenido, demostrando que no tiene temor a lo dicho por Magaly Medina.

En el video, también se puede ver un extracto del programa de Magaly Medina, donde la conductora asegura que denunciará a Chiquiwilo ante Indecopi. El clip termina con el fondo musical de la supuesta copia del youtuber, minimizando así el anunciO de la conductora de TV.

Chiquiwilo desafía a Magaly Medina tras advertencia de demanda por el ‘Chismefono’: “Queréllame”