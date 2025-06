Escándalo en el Miss Socabaya 2025: reina denuncia discriminación y favoritismo hacia otra candidata por parte de la Municipalidad

La polémica surgió tras la denuncia de discriminación y preferencia hacia otra candidata, generando indignación y llamados a la transparencia en la organización de eventos públicos (YouTube / Revista Prende y Apaga)

En plena celebración del aniversario número 230 del distrito de Socabaya, en Arequipa, la joven María Chávez, coronada oficialmente como Miss Socabaya 2025, denunció públicamente haber sido apartada sin previo aviso del lugar que le correspondía en el estrado principal durante el desfile institucional.

Según su testimonio, fue reemplazada por Mayte Deza, segunda finalista del certamen, quien fue ubicada junto al alcalde Roberto Muñoz. El hecho ha generado una fuerte controversia en la comunidad local y ha desatado críticas hacia la gestión municipal por presunto favoritismo y actos de exclusión contra la ganadora del certamen de belleza.

Reacciones en redes sociales y apoyo ciudadano

Con lágrimas en los ojos y sin lugar en el estrado, María Chávez desató una ola de apoyo digital. Vecinos de Arequipa exigen que se reconozca su legítimo lugar como ganadora del concurso. (Revista Prende y Apaga)

La denuncia de María Chávez no tardó en generar una fuerte oleada de solidaridad a través de redes sociales. Usuarios de distintas zonas de Arequipa publicaron mensajes de respaldo hacia la representante, lamentando que no se haya respetado su investidura como ganadora oficial del certamen.

Algunos videos muestran el momento en que la joven rompe en llanto, hecho que generó indignación entre vecinos del distrito y seguidores del evento. En varios comentarios, ciudadanos expresaron que lo ocurrido empañó las festividades e hicieron un llamado a la municipalidad para que se pronuncie con claridad y respete el trabajo y el esfuerzo de las jóvenes que participan en concursos oficiales de representación.

Diversas figuras locales también se pronunciaron al respecto, condenando el trato diferenciado hacia Chávez y señalando la necesidad de que se transparente la organización de los eventos públicos distritales.

Versión oficial de la municipalidad de Socabaya

Según la comuna, Mayte Deza llegó antes que Chávez al desfile y por eso fue ubicada junto al alcalde. Aseguran que no hubo intención de excluir ni menospreciar a nadie. (Revista Prende y Apaga)

Frente a la ola de críticas, la Municipalidad de Socabaya publicó un comunicado en el que rechaza las acusaciones de discriminación o favoritismo. Según indicó el asesor de la Gerencia de Desarrollo Social, Gino Valdivia, todas las representantes de belleza tuvieron lugares previamente asignados y la ubicación en el estrado respondió a un criterio de llegada.

Valdivia señaló que Mayte Deza, virreina del certamen, habría llegado antes que Chávez, por lo que se le permitió ocupar el lugar principal junto al alcalde. Además, sostuvo que nunca se intentó menospreciar a ninguna de las participantes y que las decisiones fueron tomadas con base en criterios de organización establecidos.

Pese a las explicaciones, la versión de la municipalidad no ha calmado las críticas. Varios ciudadanos insisten en que, por jerarquía del título, la ganadora debía estar presente en un lugar de honor durante el acto oficial.

“El problema no es que ella estuviera allí, lo que me incomodó es que parecía más la Miss. Su corona era más grande. Yo estaba usando la corona oficial, la única que entregaron la noche del certamen. Ella se la habrá comprado. Entonces, esa situación, más el favoritismo que el municipio ya venía mostrando, queriendo hacer más cosas del aniversario con ella que conmigo, hizo que me bajara del estrado”, dijo Chávez a la prensa local.

Denuncia formal y proceso en marcha

Mientras Chávez denuncia discriminación, Mayte Deza respondió que fue agredida verbalmente. El escándalo de la corona se judicializa y amenaza con seguir creciendo en tensión. (Revista Prende y Apaga)

María Chávez acudió a la comisaría del sector para formalizar una denuncia contra funcionarios de la municipalidad de Socabaya por actos de discriminación y presunto maltrato psicológico. En su declaración, aseguró haber sido tratada de forma ofensiva y desplazada sin justificación alguna, pese a ostentar el título de Miss Socabaya 2025.

La denuncia ha sido admitida por las autoridades y se encuentra en etapa de investigación. Se prevé que se recojan testimonios de testigos y funcionarios involucrados en la organización del desfile para esclarecer los hechos.

En paralelo, se conoció que Mayte Deza presentó su propia versión ante medios locales, asegurando que fue agredida verbalmente por el padre de Chávez, lo que suma un nuevo componente a la disputa. Ambas partes han pedido respeto y garantías para continuar representando a su distrito en próximos eventos institucionales.