Rafael López Aliaga quiere expropiar el jirón Zepita: “Se va a demoler para hacer un Central Park porque hay mucho proxeneta”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció este miércoles su intención de expropiar “cerca de 20 manzanas” en el jirón Zepita y sus alrededores, sector que describió como una “zona roja” ocupada por prostíbulos y otras actividades ilegales.

En entrevista con Edición Especial, afirmó que su objetivo es convertir esta parte del Centro de Lima en un gran parque urbano, similar al Central Park. “El tema de prostitución sí me preocupa. Te cuento lo que estamos planteando. Hay mucha mamá que, cuando circulo por las zonas, me dice: ‘mi hija vive acá y tiene un prostíbulo al lado, un hostal o un hotelito que es un prostíbulo, finalmente’”, señaló.

Explicó que el problema se concentra principalmente en ese jirón, identificado como un foco de trata de personas con víctimas en su mayoría extranjeras, y que su gestión evalúa aplicar una medida similar a la que implementará en Barrios Altos, en “una zona que no es residencial”, sino compuesta por “puro almacén clandestino que genera incendios a cada rato”.

El alcalde calificó el área como “el peor antro” de Lima y adelantó su intención de expropiar los predios “con la fuerza de la ley”, garantizando el pago del justiprecio a los propietarios. “Han hecho una zona roja, pero hay mucha familia circundante”, afirmó.

Las Cucardas ha cumplido un mes desde que fue clausurado de manera sospechosa por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a cargo del alcalde Rafael López Aliaga. Foto: María Alejandra Gonzales/Infobae Perú

Recordó que su gestión clausuró, en junio de 2024, el emblemático prostíbulo ‘Las Cucardas’, pese a que contaba con licencia vigente y certificado de seguridad estructural válido hasta 2026. En ese local trabajaban al menos 150 mujeres, quienes disponían de servicios de limpieza, seguridad, controles médicos mensuales de secreción, exámenes trimestrales de infecciones de transmisión sexual (ITS) y pruebas anuales de hepatitis.

Tras el cierre, las trabajadoras quedaron expuestas a operar en la vía pública, en condiciones inseguras y bajo amenaza de redes criminales como el Tren de Aragua y sus facciones violentas. “Me saltaron a la yugular. ¿Cómo has cerrado Las Cucardas? Se cierra porque al lado hay un montón de familias. A nadie le gusta, más si tienes una niña. No puedes. Lo que no quieres para ti, no lo quieres para nadie”, sostuvo.

“El tema no es religioso ni moral, sino de ética básica. Zepita es un antro que vamos a erradicar. Eso se va a demoler para hacer un gran parque, un Central Park en la zona. Una zona mucho más agradable para vivir, dado que está en el centro histórico”, continuó.

De igual modo, comentó que la idea de instalar un espacio similar al Central Park en dicha zona provino del exalcalde Luis Castañeda Lossio. “Me dijo: ‘¿Cuándo podremos ver un parque en esta zona que está tomada por estos delincuentes?’ Porque hay mucho caficho, mucho proxeneta”, siguió.

Finalmente, aseguró que su gestión ha declarado la zona como intangible y que no se están otorgando nuevas licencias municipales. “Ya no puede haber hostales, pero se las ingenian. Ponemos muretes de concreto, pero igual la gente salta, crea canales. Mejor es demoler”, concluyó.

Playas artificiales

López Aliaga no es ajeno a las propuestas inusuales. En mayo de 2023, inauguró la primera “playa artificial” de la capital en la piscina del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho, decorada con arena, sombrillas y caballitos de totora. La obra costó más de 145 mil soles, sin contar el mantenimiento, y generó duras críticas por considerarla un “gasto innecesario”.

Pese a la polémica, en julio del año siguiente anunció una segunda playa artificial en Huaycán, esta vez con sistema de olas, ya que funcionan y son rentables, según su mirada. “Se aumenta la facturación por tres cuando uno tiene playa porque la gente lleva su ceviche, su sopa, disfruta un día de playa. Tiene vóley y fútbol playa, toboganes”, detalló entonces.