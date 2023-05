Un bote, caballitos de totora y la promesa de “traer un delfín”: así es la primera “playa artificial” en Lima

López Aliaga promete traer un delfín para la primera playa artificial en Lima

En medio de las críticas, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, inauguró este viernes 12 de mayo la primera “playa artificial” de la capital. Para esto, eligió la piscina del parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho, y la implementó con arena de playa, sombrillas, un bote, caballitos de totora y otros adornos.

De acuerdo al propio titular de la Municipalidad de Lima, el monto utilizado para la implementación de la tan publicitada obra asciende a más de 145 mil soles, pero sin contar el costo de mantenimiento para que se mantenga totalmente salubre y operativa al público.

Políticos cuestionaron severamente este tipo de iniciativas del burgomaestre capitalino y la calificaron de “gasto innecesario”, “burla a la población” y “absurda”.

Rafael López Aliaga informó que para la implementación de esta "playa artificial" se invirtió un total de 145 mil soles, pero sin contar con el mantenimiento.

“Burla a la población, rodean de arena una piscina de San Juan de Lurigancho y la hacen pasar como playa artificial. Esto va deteriorar la piscina y la hace insalubre. Estos alcaldes cada vez peor porque no enfrentan la delincuencia, el caótico tráfico ni principales problemas”, tuiteó el excongresista y excandidato presidencial Yonhy Lescano.

Además, numerosos internautas manifestaron sentirse “desilusionados”, pues compararon la que acaba de inaugurar López Aliaga con las playas artificiales de otros países que poseen olas y presentan realmente todas las características de una.

“Bordean una piscina con arena y lo venden como ‘playa artificial’: concepto inédito y absurdo. Y lo más gracioso, las ‘olas’ no están listas y no habrá. Consecuencia: piscina deteriorada y próxima a ser insalubre”, comentó el usuario Daniel Mansilla.

Esta "playa artificial" está ubicada en el parque zonal Huiracocha, en el distrito de San Juan de Lurigancho, y ya empezó a estar disponible al público en general.

Defendió su obra

Durante la inauguración, López Aliaga salió a defender su obra y prometió que próximamente tendría olas y hasta “un delfín” para la recreación de los visitantes.

“He visto modelos (de máquinas a motor) para crear olas. Vamos a estudiarlo para que no sea tan caro, pero sí estoy buscando experiencias internacionales para producir olas artificiales”, afirmó.

“Pero todo de a pocos, se alocan. Quieren que ‘Porky’ todo lo haga. No llevo ni cuatro meses y ya quieren olas y delfínes por aquí. Entonces, se le va a traer un delfín, también”, agregó.

Trabajador municipal cava un hoyo para colocar sombrilla de bambú en la nueva "playa artificial" inaugurada por el alcalde Rafael López Aliaga.

“Arena propia de playa”

En su alocución, el alcalde de Lima también aseguró que lo estaban “difamando” al decir que es arena de construcción, pues es “arena propia de playa”.

“Este tema de la playa urbana está en el plan de gobierno nuestro. No es que nos lo hemos sacado de la manga y, justamente, lo que hemos cuidado es que sea arena de mar, no es de construcción como me están difamando por ahí”, aclaró.

Asimismo, afirmó que es “lógico” inaugurar la “playa artificial” en invierno, pues es “para estar listos para el verano siguiente”.

Trabajadores municipales colocaron arena de mar al proyecto de "playa artificial" inaugurado en el parque zonal Huiracocha.

“Este es un año caliente, por si acaso. Octubre y noviembre van a sentir el calorcito, por eso mejor es tenerlo listo para que la gente ya haga su plan de fin de semana. Es playa popular, pues, que vengan con su ceviche en bolsa, su sopa en botellón, para eso está, para el pueblo”, aseveró.

Añadió que “le hemos puesto todo lo que tiene una playa” y prometió que irá a darse un chapuzón proximamente. “Yo sí voy a venir y voy a bañarme aquí. Claro, ‘Porky’ también nada y flota”, declaró entre risas.

Alto costo de mantenimiento

Según Rodolfo Castillo, arquitecto especialista en Urbanismo y Planificación, consultado por La República, comentó que mantener este tipo de playas implicaría un alto costo.

“Este tipo de instalaciones con arena y olas artificiales es una enorme inversión que la pueden sufragar países que tienen mayor desarrollo relativo que el nuestro, como pueden ser Japón o, inclusive, Chile. En el caso del Perú, estas serían construcciones sumamente caras”, indicó.

López Aliaga prometió ir a darse un chapuzón a playa artificial inaugurada por él mismo en el distrito de San Juan de Lurigancho.

¿Qué países tienen playas artificiales?

Con el desarrollo tecnológico y urbanístico alcanzado en las últimas décadas, ya son varios los países que poseen espectaculares playas artificiales.

Japón tiene a Ocean Dome, una de las playas artificiales más atractivas del mundo por su sistema que imita las olas del mar, toboganes y demás servicios con los que cuenta.

México es otro de los países que posee una de estas. Diamante Cabo San Lucas es -de acuerdo los turistas- un paraíso. Rodeado de un entorno natural impresionante, el complejo ofrece un relajante baño de agua marina sin estar propiamente dentro del mar.

Singapur, Maldivas, Australia y China también son más naciones que poseen asombrosas playas artificiales.