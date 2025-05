Milena Zárate explota contra Jonathan Maicelo por sus confesiones en ‘El Valor de la Verdad’: “Yo hablé con su esposa”. | América TV.

Luego de que Jonathan Maicelo generara revuelo al sentarse en el temido sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ y revelar que tuvo una relación con Milena Zárate mientras intentaba retomar su vínculo con su esposa, la respuesta de la colombiana no tardó en llegar. La cantante se presentará este sábado en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca, donde abordará sin filtros las declaraciones del exboxeador.

En el adelanto del programa, Milena Zárate se mostró visiblemente indignada por las afirmaciones que hizo Maicelo, quien sostuvo que su vínculo con ella fue simplemente un “buen momento” y que no tenía intenciones de formalizar la relación. “Qué necesidad salir a decir: ‘Fue mi pedazo de carne’”, expresó la también influencer, dejando entrever su molestia por lo que considera una falta de respeto y una manera despectiva de referirse a una relación sentimental.

La cantante colombiana también sorprendió al revelar que mantuvo contacto con la esposa de Jonathan Maicelo, a quien se refirió durante su descargo. “Yo hablé con la esposa de Maicelo”, adelantó la artista, sugiriendo que su versión de los hechos difiere completamente de la que el exdeportista presentó en televisión nacional. Este nuevo giro podría dejar mal parado al empresario, cuya sinceridad en el programa ha sido duramente cuestionada.

Milena Zárate advierte a Jonathan Maicelo sobre carta notarial. (Composición: Infobae)

Por su parte, Maicelo reconoció en ‘El Valor de la Verdad’ que cometió el error de no ser completamente honesto con Milena durante su relación. “Nunca fue la otra. Yo estaba separado… Cometí el error de no decirle las cosas como son”, dijo, intentando justificar su proceder.

Según el exboxeador, la relación con Milena se dio mientras él viajaba constantemente a Nueva York y que fue ella quien, por decisión propia, lo acompañó en algunos momentos. Sin embargo, Zárate desmiente esa versión y afirma que su historia merece ser contada desde la verdad y con respeto.

La participación de Milena Zárate promete revelar detalles inéditos y poner fin a las especulaciones que han rodeado su vínculo con Jonathan Maicelo, dejando claro que no se quedará callada ante lo que considera una falta de consideración hacia su dignidad como mujer.

Milena Zárate podría reecontrarse con su hermana Greissy

Milena Zárate se prepara para una emotiva aparición este sábado en el programa ‘Esta Noche’ de la Chola Chabuca, donde protagonizará un sorpresivo reencuentro que ha generado gran expectativa. En la promoción del episodio, se escucha la voz de Ernesto Pimentel preguntándole a la colombiana si estaría dispuesta a reencontrarse con su hermana Greissy, lo que parece desatar un torrente de emociones en la cantante, quien rompe en llanto durante la entrevista.

Durante la conversación, Milena no solo se mostrará vulnerable ante las cámaras, sino que también explicará con firmeza el origen de su polémica frase “Uste no tiene sangre en la cara”, expresando que dicha declaración nació del dolor profundo y fue una reacción visceral: “Sale de mis entrañas”, comentó. La entrevista promete ahondar en heridas pasadas que aún no terminan de cicatrizar, dejando entrever que el conflicto con su hermana sigue latente.

Este reencuentro televisivo se produce luego de que Greissy Ortega reavivara la controversia al asegurar públicamente que Milena le fue infiel a Edwin Sierra con su propio primo. “Era primo de Milena. Todo queda en familia, la verdad”, afirmó en Trome. Estas declaraciones habrían motivado a Milena a responder desde el corazón, en una conversación que promete ser reveladora y cargada de emociones.