Mamá de supuesta pareja de ‘Cuchillo’ se enfrenta a periodista para defender a su hija y asegura que el dinero que hallaron es suyo

El jueves 15 de mayo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Trujillo detuvieron a Liliana Pizan Chirado, quien sería pareja sentimental de Miguel Rodríguez Díaz, alias ‘Cuchillo’, presunto responsable de la matanza en Pataz. Sin embargo, su madre, Teresa Chirado, perdió los papeles al encarar al corresponsal de Latina Noticias, quien transmitía en vivo desde la vivienda de la familia.

El corresponsal Antonio Muñoz informó que la joven permanecerá detenida mientras la Fiscalía busca obtener su declaración. No obstante, la situación se tornó tensa cuando la madre de Pizan Chirado empujó al periodista.

“Soy su mamá y está hablando cosas que no son. [...] ¿por qué vienes a hablar mentiras? Primero tienes que averiguar de dónde viene el dinero. La casa es mía y ha sido una herencia de mi esposo que le he dado a mis dos hijos. Yo estoy construyendo, no mi hija. He sacado préstamos en el banco, hasta endeudada estoy”, manifestó al citado medio.

La señora afirma haber recurrido a entidades bancarias para obtener préstamos por más de 60 mil soles. Asimismo, sostiene que el único vínculo de su hija con ‘Cuchillo’ es de carácter laboral.

“La Policía es una sinvergüenza, corrupta y quiere echar la culpa a mi hija. Él nunca ha sido pareja de mi hija, ha sido como un trabajo laboral”, mencionó.

100 mil soles incautados

La PNP realizó diligencias en la vivienda ubicada en la manzana Y, lote 6, barrio 5, donde se evidenció que estaba en construcción. En este inmueble se hallaron S/ 100 mil en efectivo, pero la madre aseguró que es dinero ahorrado fruto de su trabajo como empresaria maderera.

La progenitora precisó que desde hace cinco años es proveedora del programa Techo Propio, del Estado. Además, indicó que trabaja con diversas empresas, razón por la cual sus ingresos han crecido en los últimos años.

“Mi esposo me dejó cuatro carros, porque trabajamos con madera. Ellos [PNP] quieren tapar esa mafia que tienen en Pataz. Este carro lo tengo como 15 años”, agregó.

Teresa también enfatizó que no conoce a ningún Miguel Rodríguez Díaz y que este nunca ha llegado a su casa. Además, indicó que tiene una nieta, pero que es de otro compromiso. Por ello, pidió a la Fiscalía realizar la investigación correspondiente.

Captura de ‘Cuchillo’ en Colombia

En un operativo conjunto que involucró a la Policía Nacional del Perú (PNP), la Interpol y la Policía Nacional de Colombia, fue capturado en Medellín el sujeto conocido como alias ‘Cuchillo’. Según informó el Ministerio del Interior, la detención se llevó a cabo en el barrio de Candelaria, específicamente en el pasaje La Bastilla.

La intervención policial se realizó tras la emisión de una notificación roja por parte de Interpol, gestionada en colaboración con el Ministerio Público. Este sujeto era buscado en Perú por su presunta participación en delitos graves como organización criminal, secuestro agravado y homicidio calificado.

Principalmente, Rodríguez es acusado de haber ordenado un violento asalto a una bocamina en la provincia de Pataz, donde un grupo armado, bajo sus órdenes, habría perpetrado el ataque. De esta manera, las autoridades peruanas esperan que sea extraditado desde Colombia.

Como se conoció, el detenido envió una carta notarial a la presidenta de la República, Dina Boluarte, en la que le pedía rectificarse luego de que ella afirmara que es el sicario que acabó con los trabajadores de seguridad en la minería La Poderosa.