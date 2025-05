Edwin Sierra arremete contra Paco Bazán por menospreciar a cantante de ‘La Bella Luz’: “Es el CPP de Corazón Serrano”

Edwin Sierra critica a Paco Bazán por ningunear a cantante de ‘La Bella Luz’: “Es el CPP de Corazón Serrano”. TikTok

El popular conductor radial Edwin Sierra no se quedó callado tras las declaraciones del exfutbolista y presentador deportivo Paco Bazán, quien cuestionó la votación que organizó Radio Nueva Q para elegir la cumbia del verano 2025.

En este concurso, el tema “Coqueta” de la orquesta La Bella Luz se alzó como ganador, lo que generó una airada reacción por parte de Bazán, quien dejó entrever que los resultados habrían sido “amañados”.

Sierra, conductor del programa ’Cumbia y Risas’, respondió en vivo y sin rodeos a los comentarios del presentador de ‘El Deportivo en otra cancha’, exigiéndole respeto no solo para el proceso de votación, sino también para los artistas involucrados.

Edwin Sierra: “La gente lo malinterpreta”

Durante su programa, Edwin Sierra buscó al aire el significado de la palabra “amañado”, término que Bazán usó para poner en duda la transparencia del concurso. “Trucar o preparar o modificar algo con engaño”, leyó en voz alta. Luego, expresó su preocupación: “Eso no se puede decir así, Paco, porque la gente lo malinterpreta. Podrá ser un cover, pero ser tendencia ya no lo convierte en cualquiera”.

El comediante defendió el mérito de “Coqueta”, interpretada por el cantante del grupo de 16 años, Steven Franco, y aseguró que la canción se ganó el cariño del público con justicia.

“¿Acaso no es válido que una canción, aunque sea un cover, se vuelva tendencia si conecta con la gente?”, añadió.

Sierra también hizo hincapié en que el hecho de que “Coqueta” sea una versión de un tema anterior no desmerece el trabajo de La Bella Luz ni de su vocalista. “Muchos grupos peruanos han hecho covers, y eso no significa que sean una agrupación de menos importancia. Todos los grupos cantan diferentes canciones. No hay uno que me diga que no interpreta un cover”, aseguró.

“El valor está en cómo se interpreta, en el sello que le da cada cantante. Cada artista le da su toque personal, por eso gusta”, sostuvo el conductor, visiblemente indignado por la forma en que Bazán se refirió al tema ganador.

Edwin Sierra critica a Paco Bazán por cuestionar votación de su programa. Radio Nueva Q

Indignación por comentarios hacia Steven Franco

Uno de los aspectos que más incomodó a Sierra fue la forma en la que Bazán se refirió a Steven Franco, vocalista de La Bella Luz. El exfutbolista lo minimizó con gestos despectivos y lo describió como “un chiquito” del que “ni sé quién es”.

“Eso me incomoda profundamente, cuando se habla mal de un talento nuevo. ¿Quién nació ya de frente al estrellato? Todos los artistas empezamos de a pocos, con poca experiencia, y poco a poco vamos creciendo, agarrando experiencia, y la gente nos va conociendo”, expresó Edwin.

En su defensa a La Bella Luz, Edwin Sierra no dejó pasar la aparente intención de Bazán de defender a su pareja, Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, agrupación que también competía en la votación.

“Paco es el CPP de Corazón Serrano”, ironizó Sierra, en alusión al tema “No eres único” que interpreta la pareja de Bazán, Susana Alvarado, del repertorio de la popular agrupación norteña.

De esta manera, Sierra dejó claro que la cumbia peruana no se trata de competencia destructiva, sino de diversidad musical y esfuerzo compartido.

Edwin Sierra sale en defensa del cantante Steven Franco de La Bella Luz. IG.

Una polémica que enciende la escena cumbiambera

Las palabras de Paco Bazán encendieron una controversia que ha sacudido la escena cumbiambera peruana. Mientras unos consideran que se trata de una defensa apasionada a favor de Corazón Serrano, otros critican la dureza de sus declaraciones y la falta de respeto hacia artistas emergentes como Steven Franco.

Por su parte, Edwin Sierra se ha posicionado como un defensor de los nuevos talentos y de la transparencia del concurso de Radio Nueva Q, dejando un mensaje claro: el reconocimiento del público no se impone, se gana.

La disputa entre Sierra y Bazán ha generado reacciones divididas entre los oyentes y fanáticos de ambas figuras. Mientras algunos apoyan la defensa de Sierra hacia los nuevos talentos y el proceso de votación, otros simpatizan con Bazán por respaldar a su pareja y poner en cuestión la transparencia del concurso.