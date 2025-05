Lima amaneció gris y con probabilidad de  lluvia este lunes 12 de mayo, alerta el Senamhi

Temperaturas suaves en la tarde

con el aire húmedo típico de mayo y el cielo con pinceladas de neblina que irán disipándose a lo largo del día. El otoño continúa marcando sus ritmos en la capital peruana, entre amaneceres frescos y tardes con leves aperturas solares. La variabilidad del clima caracteriza esta época en la costa central, donde los días suelen iniciar con bruma y terminar con nubosidad dispersa. La temperatura se mantendrá dentro de los rangos propios de la estación. Según el último informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) , se esperan cambios graduales hora a hora.El termómetro oscilará este lunes. Las primeras horas del día comenzaron con 17 °C a la medianoche, descendiendo hasta 16 °C al amanecer. Al llegar las 9:00 a.m., los sensores marcarán 19 °C, con un ligero aumento que alcanzó los 20 °C al mediodía. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta situarse en 17 °C, con un ambiente fresco pero no frío.El nivel de humedad se mantuvo elevado durante la madrugada, con registros de 85 % a medianoche y 89% a las 3:00 a.m. Durante las horas centrales del día,, incrementándose nuevamente por la noche. Este comportamiento es típico del litoral limeño en esta época del año.Durante gran parte del lunes, la probabilidad de lluvia es nula. Sin embargo, el Senamhi advirtió que hacia las 9:00 p.m. , las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias intermitentes de intensidad moderada. Se estima un 79% de probabilidad de precipitación para esa franja horaria, aunque no se prevé acumulación significativa de agua (0 mm).Este fenómeno es parte de las fluctuaciones propias de la temporada, donde la nubosidad densa y la humedad acumulada en la atmósfera pueden derivar en lluvias breves al final del día. Desde el organismo meteorológico recomiendanEl viento acompañará la jornada con una intensidad moderada. Se registraron ráfagas de hasta 16 km/h durante la madrugada, que disminuyeron a 9 km/h cerca de las 6:00 a.m. A lo largo de la mañana, el viento sopló a velocidades de entre 6 y 12 km/h,.Las corrientes provienen mayoritariamente del sur y suroeste (S, SSW y SW), con ángulos que variaron entre los 175° y 220°, desplazándose a través de la costa capitalina. Durante la noche, se prevé que las ráfagas vuelvan a alcanzar los 15 km/h. Este patrón, aunque también puede intensificar la sensación térmica de frescor.. El amanecer se registró a las 06:17 a.m. y el ocaso ocurrirá a las 5:52 p.m., según datos oficiales del Senamhi . A pesar de la nubosidad parcial, se estima que hacia el mediodía el brillo solar sea más intenso.El índice de radiación ultravioleta, considerado alto, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar y prendas de manga larga si se permanece al aire libre. El resto del día, este índice se mantuvo bajo o nulo, especialmente en las primeras y últimas horas..

En el departamento de Lima se reportan 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado regularmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.