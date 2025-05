‘El Valor de la Verdad’ de Jonathan Maicelo EN VIVO: Minuto a minuto de sus revelaciones sobre Samantha Batallanos y Milena Zárate

Estas son algunas preguntas que responderá

En el adelanto promocional del programa, se escucha a Beto Ortiz lanzar una de las interrogantes más delicadas: “¿Le metiste un puñete a tu expareja Samantha Batallanos?”. La reacción de Maicelo no se hizo esperar, y visiblemente incómodo respondió: “Esa palabra no me gusta”, a lo que el periodista replicó con firmeza: “Es la verdad”.