Jonathan Maicelo volverá a sentarse en ‘El Valor de la Verdad’: ¿Qué preguntas sobre Samantha Batallanos responderá?

Jonathan Maicelo volverá a sentarse en el sillón de 'El Valor de la Verdad'. | Panamericana.

Jonathan Maicelo volverá a sentarse en el temido sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’, varios años después de su controversial participación en las primeras temporadas del programa conducido por Beto Ortiz. En esta nueva entrega, que será transmitida por Panamericana Televisión, el popular boxeador conocido como el ‘Batería’ regresa dispuesto a enfrentar preguntas sobre su vida personal, incluyendo su mediática relación con la modelo Samantha Batallanos.

En el adelanto promocional del programa, se escucha a Beto Ortiz lanzar una de las interrogantes más delicadas: “¿Le metiste un puñete a tu expareja Samantha Batallanos?”. La reacción de Maicelo no se hizo esperar, y visiblemente incómodo respondió: “Esa palabra no me gusta”, a lo que el periodista replicó con firmeza: “Es la verdad”.

El regreso del boxeador al programa ha generado gran expectativa entre los televidentes, especialmente por la manera directa en que se abordarán aspectos controvertidos de su vida sentimental.

Jonathan Maicelo hablará sobre su relación con Samantha Batallanos. (Foto: Captura de Panamericana)

En otro momento del avance, Maicelo también responde a una pregunta sobre una posible infidelidad por parte de Batallanos. “(Le escribían) futbolistas o reaccionaban a sus historias con corazoncitos. Lo que me molesta es que mi mujer le pare bola a esa respuesta”, comentó, dejando entrever que los celos y la inseguridad jugaron un rol importante en su relación.

Otras de las preguntas que tuvo que responder Jonathan Maicelo estuvo relacionado con Milena Zárate, pues le consultaron si es que la cantante sabía que él estaba casado cuando ellos empezaron a salir. La respuesta del boxeador da a entender que ella no se enteró de nada y habría sido su amante.

Cabe recordar que Jonathan Maicelo protagonizó uno de los episodios más comentados del reality en su primera aparición, por lo que su retorno al formato promete no pasar desapercibido. Esta nueva entrega de ‘El Valor de la Verdad‘ se perfila como una de las más impactantes de la temporada, con revelaciones que podrían reavivar viejas polémicas y abrir nuevas controversias en la farándula local.

Jonathan Maicelo hablará sobre su relación con Samantha Batallanos. (Foto: Captura de Panamericana)

¿Quién es Samantha Batallanos?

Samantha Batallanos es una modelo, actriz y empresaria peruana nacida el 27 de septiembre de 1995 en Lima. Inició su carrera en el mundo del modelaje a los 15 años y alcanzó notoriedad al ser coronada como Miss Grand Perú en 2019. Posteriormente, representó al país en el certamen Miss Grand International 2021 en Tailandia, donde obtuvo el premio al mejor traje típico nacional, inspirado en el ave paucar de Tumbes.

Además de su trayectoria en concursos de belleza, Batallanos ha incursionado en la televisión y el teatro. Participó en la telenovela musical “Torbellino, 20 años después” en 2018, interpretando a Rosaura Centeno. En 2019, fue coconductora del programa “Mi gente dice” junto a Paco Bazán y Camila Escribens. En 2024, se unió al elenco del programa cómico-musical “El Reventonazo de la Chola” como actriz.

En el ámbito empresarial, Batallanos lanzó su marca de lencería “Seduttiva Lingerie” en 2023 y la relanzó en 2024 con un desfile al estilo de Victoria’s Secret, destacando su enfoque en la diversidad y la autoaceptación.

En su vida personal, mantuvo una relación con el boxeador Jonathan Maicelo, la cual terminó en 2023 tras denuncias de agresión física y psicológica, resultando en una sentencia de prisión suspendida para Maicelo. Batallanos ha expresado su deseo de dejar atrás ese episodio y enfocarse en su crecimiento personal y profesional.