“No tienen ni un chisguete”: presidente de la Asociación de Serenos defiende ley para darles armas no letales

Presidente de los Serenos a favor de uso de armas no letales

La reciente aprobación de una ley que permite el uso de armas no letales por parte de los serenos municipales generó un intenso debate sobre la seguridad en las calles. Para Armando Jara, presidente de la Asociación de Serenos del Perú (Adesep), esta medida es un avance crucial, ya que los uniformados, en muchos casos, no tienen ni las herramientas más básicas para protegerse. En sus palabras, “no tienen ni un chisguete” para defenderse ante los crecientes riesgos a los que se enfrentan.

Jara también destacó que la implementación de estas armas, como las pistolas eléctricas, no será inmediata, sino que se llevará a cabo bajo un riguroso proceso de formación y capacitación para los agentes de seguridad.

En una entrevista con Exitosa, Jara expuso las dificultades diarias de los serenos al enfrentarse a situaciones violentas sin contar con herramientas adecuadas. “Cuántos serenos a diario son acuchillados, les lanzan piedras y palos, y no tienen nada con qué defenderse”, expresó.

El presidente de Adesep recalcó que la inclusión de armas de defensa menos letales, como los chalecos antibalas y las pistolas Taser, es fundamental para la protección de estos trabajadores, que a menudo son los primeros en responder a emergencias.

Según Jara, el objetivo principal de esta legislación es proteger la vida de los serenos, quienes, como indicó, “no cuentan con nada para defenderse” en su labor.

La aprobación y sus implicancias

Hace unas semanas, el Congreso de la República aprobó, con 88 votos a favor y 6 en contra, un dictamen que modifica la Ley 31297 sobre el servicio de serenazgo municipal, permitiendo que los serenos puedan portar pistolas de electrochoque o Taser como una herramienta de defensa no letal.

Serenos serán capacitados para hacer uso de armas no letales.

Esta iniciativa se vio como una respuesta a la creciente criminalidad y la falta de recursos por parte de las municipalidades para equipar adecuadamente a los serenos, quienes, en muchos casos, enfrentan situaciones peligrosas sin los medios necesarios para defenderse.

La congresista Adriana Tudela, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, afirmó que esta modificación fortalecerá la labor de los serenos, permitiéndoles trabajar con mayor eficacia y seguridad, tanto para ellos como para los ciudadanos.

No obstante, la implementación de esta medida será estrictamente controlada. Los serenos deberán pasar por un entrenamiento riguroso que incluye simuladores, capacitaciones en campo y polígonos de tiro. Además, se evaluará si el uso de estos dispositivos debe ir acompañado de cámaras corporales activas, con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar posibles abusos en su uso.

Los serenos a nivel nacional podrán usar armas no letales, gracias a autógrafa aprobada por el Congreso de la República. | Andina

Preocupaciones y críticas

A pesar del amplio respaldo, también surgieron algunas preocupaciones. El congresista Guido Bellido expresó su inquietud por el posible uso indebido de las armas de electrochoque, dado que ya se han registrado casos de intervenciones irregulares por parte de algunos serenos.

Otros, como Roberto Kamiche, señalaron que la medida debe ser acompañada de una estrategia más amplia de seguridad, que incluya inteligencia policial y refuerzo en la contrainteligencia.

Posturas de los alcaldes

Los alcaldes de Lima Metropolitana también han mostrado posturas diversas sobre la implementación de las armas no letales. Por ejemplo, el alcalde de Rímac, Néstor de la Rosa, consideró que la nueva ley podría ser útil en intervenciones menores, como situaciones con barras bravas o problemas familiares. Sin embargo, advirtió que su uso podría ser ineficaz en escenarios más graves, como asaltos violentos.

De la Rosa destacó que, en tales situaciones, los delincuentes armados no se detendrán ante un electrochoque, lo que pone en evidencia la necesidad de complementar estas medidas con otras iniciativas para combatir la delincuencia.

Por otro lado, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, aplaudió la ley y consideró que las armas de electrochoque serían de gran utilidad para mantener el orden en las calles. Recordó un trágico incidente en el que un sereno perdió la vida al enfrentarse a un delincuente armado, subrayando que, de haberse contado con la nueva legislación en ese momento, el resultado habría sido distinto.

Bruce también detalló que su distrito adquirirá 200 armas no letales para su cuerpo de élite del serenazgo, y aseguró que los serenos recibirán la capacitación necesaria para garantizar un uso adecuado de estas herramientas.

Opiniones críticas

Mientras tanto, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, mostró reservas sobre la eficacia de esta medida para reducir la incidencia delictiva. Según él, las armas no letales son una herramienta adicional para la defensa personal de los serenos, pero no lograrán disminuir los crímenes más graves, como el sicariato o los robos. Aseguró que, aunque es mejor tener estas armas que no tenerlas, no se debe esperar que cambien significativamente la situación de inseguridad en las ciudades.

La nueva ley establece que los serenos que utilicen las armas de electrochoque en el ejercicio de sus funciones quedarán exentos de responsabilidad penal, siempre y cuando actúen dentro de lo que se considera una legítima defensa. Esto ha generado cierto debate sobre el alcance de la protección legal para los serenos y sobre cómo evitar que el uso de estas armas no se convierta en una excusa para abusos de poder.