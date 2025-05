Mario Irivarren y Vania Bludau hablaron en la boda de Alejandra Baigorria, según testigos: “A Onelia no le gustó”

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau | Farándula Lorcha

En medio de la crisis que atraviesa la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina, nueva información ha surgido, lo que podría poner en riesgo su romance. Samuel Suárez, periodista de espectáculos y creador de Instarándula, reveló que ha recibido detalles sobre un supuesto acercamiento entre el competidor de ‘Esto es Guerra’ y Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Como es sabido, Mario Irivarren fue grabado conversando con Alejandra Baigorria durante la fiesta posterior al matrimonio, evento al que también asistió Vania Bludau, su expareja. Visiblemente afectado por el alcohol, el deportista susurró al oído de su amiga: “Dile que mañana la llamo”. Las imágenes de ese momento se viralizaron rápidamente en TikTok.

Poco después, Mario Irivarren reconoció lo sucedido en su podcast ‘Good Time’, donde admitió que, aunque estaba en una relación con Onelia Molina, tenía la intención de llamar a su expareja para “cerrar ciclos”. Desde entonces, su relación con la odontóloga parece estar atravesando una etapa complicada, y se especula que están tomándose un tiempo.

Mario Irivarren aseguró que llamaría a Vania Bludau después de la boda.

En medio de la polémica, Samuel Suárez comentó que algunos de sus amigos, quienes fueron invitados a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, vieron a Mario Irivarren y Vania Bludau conversando en el evento. Al parecer, lo hicieron a espaldas de Onelia Molina, quien también estuvo presente.

“Yo tengo amistades que estuvieron en la boda y me dicen que sí llegaron a hablar. Entonces, mi pregunta es: ¿Vania y Mario llegaron a conversar en la boda? Porque vimos en las imágenes el ‘mañana la llamo’ y la falta de respeto. ¿Pero llegaron a hablar en la boda? Nosotros nos quedamos en que era una conversación para cerrar ciclos que nunca se habría dado. Pero por ahí me cuentan que sí los llegaron a ver conversando”, expresó el periodista.

Aunque no quiso revelar su fuente, Samuel Suárez indicó que le dieron detalles sobre lo que sucedió esa noche. Según su fuente, Mario Irivarren y Vania Bludau sí tuvieron una breve conversación, la cual terminó cuando Onelia Molina notó que estaban charlando. “No sé quién se acercó a quién, pero la persona me dijo que volteó y los vio. Yo le dije: ‘¿Estás segura de lo que me estás diciendo?’. Y me dijo que sí, que a Onelia no le gustó la situación”, relató el comunicador.

Mario Irivarren y Vania Bludau se reencontraron en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Mario Irivarren pasó la noche con Onelia Molina

Después del escándalo protagonizado por Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria, donde expresó su deseo de reconectarse con su expareja, Vania Bludau, el modelo fue captado entrando en la casa de Onelia Molina. Allí pasó la noche con ella, en un intento por reconciliarse tras el distanciamiento que ambos habían experimentado.

Según las imágenes obtenidas por ’Amor y Fuego’, Mario Irivarren llegó en su camioneta blanca alrededor de las 10 p.m. y entró a la casa de Onelia, quien aparentemente lo dejó pasar sin la necesidad de una llave, ya que la puerta estaba abierta. El equipo de Willax TV estuvo vigilando durante toda la madrugada y confirmó que el modelo pasó la noche en la vivienda de la odontóloga.

A las 6:00 a.m., Onelia Molina fue vista saliendo en ropa deportiva rumbo al gimnasio. Poco después, Mario Irivarren salió solo de la casa, evitando hacer comentarios. Según el informe, su rostro mostraba señales de haber llorado. En contraste, la chica reality subió al vehículo que la esperaba y saludó al chofer con un beso en la mejilla.

Mario Irivarren es captado pasando la noche en la casa de Onelia Molina. Willax Tv: Amor y Fuego.

En declaraciones a ‘Amor y Fuego’, Onelia fue consultada sobre si había reconsiderado su relación con Mario Irivarren tras la noche juntos. “No quiero hablar mucho del tema, las cosas se van a ir dando y se van a dar cuenta de las decisiones con el tiempo”, respondió evasivamente. Ante más preguntas, explicó que prefería centrarse en ella misma por ahora. “Quiero darme mi espacio, quiero darme mi lugar y Mario siempre va a ser una persona importante, prefiero dejarlo ahí”, agregó.